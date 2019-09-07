Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai là tệ bạc nhất

Tâm sự gia đình 07/09/2019 14:28

Trong lúc vợ mệt mỏi ở nhà, gò bó trong 4 bức tường vì sức khỏe của con thì gã đàn ông ngoại tình như anh lại dắt nhân tình đi chơi. Trong khi vợ thai nghén, chẳng ăn uống được gì thì anh lại vung tiền dắt cô ta đi ăn ở những nơi sang trọng.

Đàn ông ngoại tình là những kẻ tham lam và vô cùng ích kỷ. Những gã chồng ngoại tình khi vợ mang thai lại càng đáng trách gấp vạn lần. Bởi khi vợ khổ cực thai nghén, chịu bao nhiêu vất vả để sinh con thì đàn ông lại chỉ nghĩ đến nhu cầu của thể xác. Bản năng với đàn ông ngoại tình lại quan trọng hơn cả nghĩa vợ chồng, hơn cả trách nhiệm làm cha hay sao?

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Bản năng của đàn ông ngoại tình lại lớn hơn cả nghĩa vợ chồng sao? - Ảnh minh họa: Internet

Trong một cuộc nhậu, anh họ tôi thú nhận rằng dạo này mình có qua lại với một người phụ nữ. Nghe anh nói, tôi không tin vào tai mình nên hỏi đi hỏi lại. Tôi hết sức sửng sốt vì chị vợ anh đang mang thai ở tháng thứ 7 và anh là người rất thương yêu vợ của mình. Nốc 1 hơi cạn cốc bia anh bảo rằng: “Khi vợ mang thai chuyện chăn gối bị cấm vận nên anh lúc nào cũng rơi vào trạng thái khó chịu, bức bối. Anh đến với người phụ nữ này chỉ để giải quyết sinh lý thôi. Với anh vợ con vẫn là quan trọng nhất…”.

Tôi thật buồn cười với suy nghĩ của anh. Vợ con là quan trọng nhất nhưng vẫn lén lút có người đàn bà khác bên ngoài. Chị vợ anh vốn dĩ sức khỏe không tốt, từ khi mang thai chị ấy đã phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Nghe đâu mấy tháng đầu dọa sảy nên bác sĩ yêu cầu chị phải hết sức cẩn thận mới giữ được con. Lẽ ra anh phải thương vợ mình hơn, đằng này lại cảm thấy khó chịu vì chuyện sinh lý bị kìm hãm.

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Trong lúc chị mệt mỏi, gò bó trong 4 bức tường vì lo cho sức khỏe của con thì anh lại dắt nhân tình đi chơi - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc chị vợ mệt mỏi ở nhà, gò bó trong 4 bức tường vì sức khỏe của con thì anh lại dắt nhân tình đi chơi, đi ăn. Trong khi vợ thai nghén, chẳng ăn uống được gì thì anh lại vung tiền dắt cô ta đi ăn ở những nơi sang trọng. Mỗi buổi chiều, chị vợ thấp thỏm trông ngóng chồng về với bữa cơm chiều thì anh lại luôn viện lí do để đi nhậu nhẹt hoặc hẹn hò với nhân tình. Anh luôn bảo với tôi, đợi vợ sinh con rồi sẽ chấm dứt chuyện ngoại tình này.

Nhưng khi vợ cận kề ngày sinh thì đau đớn phát hiện ra chuyện anh ngoại tình. Chị sốc đến nỗi ngất xỉu, phải đưa vào viện cấp cứu. May sao được đưa vào kịp thời chứ không nguy hiểm sức khỏe của cả 2 mẹ con. Chị vợ được mổ cấp cứu. Anh hoảng loạn, hối hận, tự trách mình. Khi chị vợ tỉnh lại trong phòng hồi sức, chị trào nước mắt. Khi tôi đến bệnh viện thăm thì chị nói rằng không bao giờ tha thứ cho chồng ngoại tình và sắp đến chị sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn.

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Bây giờ anh có làm gì thì cũng không thể chuộc lại tội lỗi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu trước kia anh sung sướng khi ngoại tình bao nhiêu thì bây giờ lại khổ sở bao nhiêu. Anh đã cắt đứt với nhân tình, đã quỳ xuống cầu xin vợ nhưng cô ấy không thể tha thứ. Anh nói rằng những lời vợ nói chẳng bao giờ anh quên được: “Mỗi ngày em đều lo lắng để lo cho sức khỏe của con thì anh chỉ nghĩ đến bản năng thấp hèn. Người chồng em hằng tôn trọng hóa ra cũng chỉ là một kẻ rất tầm thường. Em không muốn sống với một kẻ chỉ quan trọng thể xác mà bất chấp mọi thứ như anh…”. Tôi biết anh hối hận, anh đã biết mình sai. Nhưng bao nhiêu người vợ bao dung tha thứ cho chồng ngoại tình? Bây giờ anh có làm gì để chuộc tội thì cũng đã muộn màng rồi.

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