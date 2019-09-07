Nỗi khổ tâm của đàn bà cô đơn trong hôn nhân

Tâm sự gia đình 07/09/2019 14:19

Những vui buồn, khổ sở, cực nhọc, đàn bà cô đơn như chị chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nằm chung giường mà mỗi người suy nghĩ những điều khác nhau. Chị tự hỏi, phải chăng không lấy chồng mình sẽ bớt cô đơn hơn?

Với phụ nữ, đâu phải chồng ngoại tình mới đau thắt ruột gan. Có nhiều người đàn bà cô đơn, trong chính cuộc hôn nhân của mình còn lơ ngơ tự hỏi: “Mình lấy chồng để làm gì vậy?”. Bởi có chồng cũng như không. Có chồng mà ngày đêm phải trào nước mắt, khổ sở bởi những vô tâm, lạnh nhạt, ích kỉ. Nằm cạnh bên chồng mà lại thấy trơ trọi, cô độc.

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Khổ tâm nhất với đàn bà là nằm cạnh chồng vẫn thấy mình cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất ngưỡng mộ chị họ của mình bởi lấy được người chồng giỏi giang, đẹp trai, kiếm tiền giỏi. Tôi từng nói rằng mai mốt có chồng mong lấy được người giống như chồng chị. Chị cười chua chát: “Đàn bà lấy chồng biết đâu mà lựa chọn. Rồi em sẽ hiểu, vẻ bề ngoài hay tiền bạc vật chất không quyết định hạnh phúc của đàn bà. Lấy một người chồng tốt là cuộc sống sẽ tốt, còn lấy một người chồng tồi thì cuộc sống của mình chẳng khác gì địa ngục…”.

Chị khuấy ly cà phê đến nổi bọt. Chị nói rằng bây giờ, chỉ cần chồng chị có người đàn bà khác chị sẽ mạnh mẽ chọn con đường ly hôn. Chị bảo, một gia đình nhìn vào không cãi vã, không xung đột thì chưa chắc đã hạnh phúc. Như chị đây, trong chính gia đình mình mà còn thấy lạnh lẽo và cô độc. Chị và chồng giống như hai thế giới khác nhau. Chồng chị đi suốt, anh xem ngôi nhà này khác nào nhà trọ. Chị khác nào chiếc bóng bên cạnh anh.

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Tiền bạc, vật chất không quyết định hạnh phúc của đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Anh coi trọng công việc của mình hơn bất kì thứ gì. Vợ con anh cũng bị xếp sau công việc. Chị hiểu, đàn ông giỏi giang kiếm tiền thì phải chấp nhận anh ít có thời gian cho gia đình nhưng coi vợ con mình như người dưng thì chị chịu không nổi. Có chồng nhưng luôn luôn chỉ có 2 mẹ con chị ăn cơm với nhau. Mọi dịp quan trọng, sinh nhật cũng hiếm khi có chồng ở nhà.

Chị sinh con, chăm con cũng một mình. Chồng chị viện lí do công việc. Anh còn kể rằng chị gái mình lúc sinh con chồng đi công tác. Mình chị ấy vẫn chăm con tốt thì hà cớ gì chị không làm được? Chị cười chua chát. Chỉ có đàn bà từng trải qua cảnh sinh nở, chăm con mới biết mệt mỏi và kiệt sức đến mức nào. Cha mẹ hai bên không ở bên, chị vò võ chăm con, người gầy như xác ve. Chồng bên cạnh nhưng hiếm khi giúp đỡ vợ. Đầu óc anh đang toan tính những chuyện xa xôi, còn vợ con mình khổ nhọc trước mắt thì không nhìn thấy.

Người ngoài nhìn vào thấy gia đình chị hạnh phúc lắm. Chồng chị sáng sáng lại quần áo chỉn chu đi làm. Ai cũng bảo chị sướng khi có được một người chồng như vậy. Nhưng đâu ai biết nỗi khổ tâm của chị khi sống với người chồng vô tâm như vậy. Có chồng đấy mà như không có. Những vui buồn, khổ sở, cực nhọc chẳng biết chia sẻ cùng ai. Nằm chung giường mà mỗi người suy nghĩ những điều khác nhau. Chị tự hỏi, phải chăng không lấy chồng chị sẽ bớt cô đơn hơn?

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Phải chăng không lấy chồng chị sẽ bớt cô đơn? - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ lấy chồng, mọi điều kiện vật chất cũng đều xếp sau mong ước được bình yên, yêu thương. Đâu phải đàn bà lấy chồng tệ bạc, ngoại tình mới khổ. Đàn bà có chồng vô tâm cũng khổ sở vô cùng. Rồi tất cả đàn bà sẽ nhận ra hôn nhân nhiều nước mắt hơn nụ cười, nhiều tổn thương hơn hạnh phúc.

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