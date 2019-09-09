Cuộc sống cô quạnh, không con cái người thân là hậu quả cho đàn ông ngoại tình. Dẫu thương ông nhưng tôi cũng hiểu rằng gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

Hậu vận của đàn ông ngoại tình rồi sẽ còn những gì? Đàn ông ham của lạ thường chẳng ai biết hỏi câu đó. Họ chỉ thấy được cái lợi trước mắt, thấy bản thân được ve vuốt những cảm xúc của bản năng mà không biết được rằng hậu quả ngoại tình là mình sẽ mất gia đình, mất tất cả, kể cả sự tôn trọng của những đứa con mình sinh ra. Đàn ông ham của lạ chỉ nghĩ đến những cái lợi trước mắt mà chẳng nghĩ được sâu xa - Ảnh minh họa: Internet Ông là bảo vệ của công ty tôi. Ông chưa tới 60 nhưng trông khắc khổ, nghèo khó. Ông sống 1 mình, không người thân con cái. Bữa ăn của ông chỉ là những hộp cơm khô khốc mua vội bên đường. Tôi thương tình, thỉnh thoảng cũng biếu ông ít trái cây, hỏi han vài ba câu chuyện cho ông đỡ buồn.

Ông bảo mình có 3 đứa con, đều giàu có, thành đạt cả. Tôi buột miệng: “Có 3 đứa con giàu có, thành đạt mà để cha mình sống lủi thủi, cô quạnh vậy à? Ngày xưa một cha nuôi nổi 3 con chứ giờ 3 con không nuôi nổi cha à?”. Ông xua tay: “Không phải vậy đâu cô ơi. Lỗi là tại tôi cả, tôi không trách chúng nó được…”. Hồi còn trẻ, ông là người sống rất tệ với vợ con. Ông có đến 3 đứa con nhưng phó mặc cho vợ nuôi nấng, chăm sóc. Làm được bao nhiêu tiền, ông đều ăn nhậu và bao gái. Hồi đó ông chỉ nghĩ đơn giản sống là để hưởng thụ, chiều chuộng bản thân chứ không nghĩ sâu xa gì cho tương lai của con.

Trong quá khứ, ông đã đối xử rất tệ với vợ con của mình - Ảnh minh họa: Internet Vợ ông là người đàn bà lam lũ và chịu đựng. Nuôi ba đứa con ăn học, bà gồng mình lên đi rửa chén, làm thuê. Nhưng ông tệ đến mức cặp với một cô gái trẻ đẹp đáng tuổi con mình. Bị nhân tình tỉ tê, ông mù quáng về nhà đuổi bốn mẹ con ra đường. Vợ ông khóc lóc, bảo rằng ông muốn làm gì cũng được, ngoại tình hay nuôi bồ nhí bà cũng chấp nhận miễn sao để ba đứa con yên ấm học hành. Nhưng ông không chịu, bảo rằng bà tự lo cho con và từ nay đừng phiền đến ông nữa. Nhân tình vào nhà ông ở vài tháng, biết ông chỉ có cái vỏ bọc hào hoa nên bỏ đi. Ông vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn cặp kè người này người kia, sa vào rượu chè đến mụ mị cả người. Ba đứa con được nhà ngoại cưu mang. Vợ ông đi làm cực khổ nuôi 3 đứa ăn học. Cả ba đều đỗ đại học và có công ăn việc làm tử tế. Chúng nó xây nhà cho mẹ ở nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tha thứ cho cha. Ông đã từng tìm đến con, mong muốn tuổi già có con cháu ở bên để quay quần, sum họp. Nhưng các con ông đều không chịu: “Ngày trước, vì ba mà anh em chúng con có lúc đã đi xin từng miếng ăn hàng xóm. Đẩy mấy mẹ con ra đường ba có hồi nào nghĩ cho tụi con không? Những gì ba làm tụi con không thể quên được…”. Đàn ông ngoại tình gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống cô quạnh, không con cái người thân là hậu quả cho người chồng ngoại tình như ông. Dẫu thương ông nhưng tôi cũng hiểu rằng gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Những gã đàn ông tệ bạc với vợ, hậu vận sẽ chẳng còn gì cả.

Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai là tệ bạc nhất Trong lúc vợ mệt mỏi ở nhà, gò bó trong 4 bức tường vì sức khỏe của con thì gã đàn ông ngoại tình như anh lại dắt nhân tình đi chơi. Trong khi vợ thai nghén, chẳng ăn uống được gì thì anh lại vung tiền dắt cô ta đi ăn ở những nơi sang trọng.

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