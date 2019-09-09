Chỉ có đàn ông nông cạn mới coi rẻ vợ con của mình

Đến lúc sa cơ, đàn ông nông cạn mới biết ai mới là người thương yêu, quan tâm mình nhất. Thiên hạ ngoài kia dẫu miệng tung hô, nói là thân nhau như anh em ruột thịt thì chung quy lại cũng là người dưng nước lã.

Đàn ông khôn ngoan và đàn ông nông cạn khác nhau ở cách nhìn nhận và đối đãi với gia đình của mình. Người khôn ngoan xem vợ con là tài sản quý giá nhất, chẳng vật chất hay mối quan hệ ngoài đường nào có thể thay thế được. Còn đàn ông nông cạn lại coi thiên hạ, anh em bạn bè còn quan trọng hơn ruột thịt, gia đình. Đàn ông khôn ngoan hay nông cạn chính là ở cách đối xử với vợ con - Ảnh minh họa: Internet Tôi có một người anh họ sống cực kì vô tâm với vợ con của mình. Anh ngồi uống rượu, nhậu nhẹt với bạn bè nhiều hơn ăn cơm ở nhà. Lúc nào tôi đến nhà cũng chẳng thấy mặt mũi anh đâu. Lúc nào cũng nghe chị vợ than phiền chồng vô tâm, vô trách nhiệm với gia đình quá. Anh thường nói với tôi: “Là đàn ông bản lĩnh, sống tử tế mới có nhiều mối quan hệ thân thiết như anh em ruột thịt như vậy. Cuộc đời người đàn ông có thể thiếu tiền thiếu bạc chứ không thể thiếu anh em…”.

Bạn gọi một tiếng, dù gia đình bận bịu tới đâu anh cũng chạy tới ngay. Bạn nhờ việc gì, dù khó đến mấy anh cũng giúp vì sợ mất lòng. Thậm chí, anh còn mượn tiền gia đình để cho bạn trả nợ. Vợ than vãn thì anh bảo tình nghĩa quan trọng chứ tiền bạc thì kiếm lúc nào cũng được. Chỉ đến khi anh bị tai nạn mới thấm thía hai từ tình nghĩa. Anh nhậu say bí tỉ còn cố lái xe về nhà, bị té giữa đường không ảnh hưởng tính mạng nhưng tay chân bị gãy. Hôm sau chỉ có duy nhất một người bạn vào thăm. Còn anh em chiến hữu coi nhau như ruột thịt thì chẳng thấy ai kể cả những người hôm qua còn ngồi nhậu với anh.

Lúc khỏe mạnh trọng thiên hạ, lúc đau ốm bệnh tật lại chỉ có vợ con bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông trọng thiên hạ nhưng khi đau ốm, bệnh tật vẫn chỉ có vợ con bên cạnh. Người thức đêm thức hôm rộc người lo lắng cho anh ở bệnh viện vẫn chỉ là vợ. Người đút anh từng muỗng cháo, từng thìa nước, chăm sóc anh từng li từng tí vẫn chỉ là vợ. Anh nghỉ bệnh mấy tháng nằm ở nhà, tiền bạc túng thiếu, chị vợ phải chạy vạy khắp nơi để có tiền lo cho anh. Dù giận anh bỏ bê gia đình, từng buồn chán đến mức muốn ly hôn nhưng chồng bệnh tật chị vẫn là chị lo toan. Chị bảo, vợ chồng với nhau không lo thì ai lo. Đến lúc sa cơ, đàn ông mới biết ai mới là người thương yêu, quan tâm mình nhất. Thiên hạ ngoài kia dẫu miệng tung hô, nói là thân nhau như anh em ruột thịt thì chung quy lại cũng là người dưng nước lã. Những lúc sa cơ, lúc bị cuộc đời dồn đến chân tường mới nhận ra người không bỏ mình vĩnh viễn chỉ còn gia đình. Vậy mà đau lòng thay, lúc khỏe mạnh, tiền bạc rủng rỉnh họ lại đối đãi với vợ con chẳng khác người dưng. Vợ con mới chính là tài sản quý giá nhất của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nên nhớ, thiên hạ ngoài kia vĩnh viễn sẽ không bao giờ xem chúng ta là người nhà. Đàn ông khôn ngoan hãy đối xử tốt với vợ, yêu thương gia đình của mình. Bởi cho dù cả thế giới có quay lưng thì vẫn còn gia đình luôn bên cạnh.

Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai là tệ bạc nhất Trong lúc vợ mệt mỏi ở nhà, gò bó trong 4 bức tường vì sức khỏe của con thì gã đàn ông ngoại tình như anh lại dắt nhân tình đi chơi. Trong khi vợ thai nghén, chẳng ăn uống được gì thì anh lại vung tiền dắt cô ta đi ăn ở những nơi sang trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-co-dan-ong-nong-can-moi-coi-re-vo-con-cua-minh-337213.html