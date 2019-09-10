Đàn ông khôn ngoan sẽ không bao giờ lựa chọn ngoại tình

Phụ nữ yêu 10/09/2019 11:17

Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng ngoại tình chính là con đường ngắn nhất đẩy mọi cố gắng, mọi nỗ lực của mình xuống vực. Không chỉ mất đi gia đình, mất đi sự tôn trọng của con cái mà còn mất đi nhân cách của một người đàn ông chân chính.

Đàn ông ngoại tình thường nghĩ rằng bản thân mình rất khôn ngoan và biết sống. Bởi còn gì sung sướng hơn khi có một người vợ biết lo toan, vun vén ở nhà và bước ra đường mình lại còn 1 người phụ nữ cung phụng, chiều chuộng. Nhưng những ông chồng ngoại tình chính là những người nông cạn nhất và thiển cận nhất. Bởi lựa chọn con đường này, chính anh đã tước đoạt đi của mình sự tôn trọng của mọi người và nhân cách của một người đàn ông đúng nghĩa.

dan ong khon ngoan 1
Những kẻ ngoại tình là nông cạn và vô cùng thiển cận - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi đến với một người đàn bà khác thường viện dẫn lý do rằng bản thân mình không hề hạnh phúc. Họ chán ngán cuộc sống hiện tại nên cần một người phụ nữ khác để chia sẻ và quan tâm. Đàn ông ngoại tình cũng năm bảy dạng và không phải tất cả những lời đó của đàn ông đều là giả dối. Có những người đàn ông bất hạnh thật sự với cuộc hôn nhân của mình. Họ không tìm thấy tiếng nói chung trong hôn nhân và tìm thấy những điều mình khao khát ở nhân tình. Thế nhưng, vì gia đình không hạnh phúc mà tìm kiếm niềm vui bên ngoài là một lựa chọn ngu ngốc. Bởi niềm vui nhân tình mang đến cho anh rất ngắn ngủi, còn hậu quả của ngoại tình thì sẽ theo anh đến trọn đời.

Đàn ông xưa nay ở đời trọng nhất ở chữ Tín. Bản lĩnh của một người đàn ông không thể hiện ở số tiền mình kiếm được mà chính là nhân cách. Không cần giàu có, không cần có cuộc sống xa hoa, chỉ cần anh sống tử tế, biết thương yêu vợ con đã là một người đàn ông tốt và có được sự tôn trọng của mọi người. Đàn ông hơn nhau ở đời chính là biết dừng chân trước những cám dỗ, biết đủ với những gì mình đang có.

dan ong khon ngoan 2
Đàn ông ở đời, trọng nhất là chữ Tín - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình, dù chỉ một lần đã mất đi chữ tín. Người đời sẽ chẳng ai tôn trọng một người đàn ông rẻ rúng vợ con, phản bội nghĩa vợ chồng để đến với một người đàn bà khác. Dù anh nhiều tiền, dưới anh có nhiều nhân viên nhưng anh đã vĩnh viễn mất đi tư cách của một người đàn ông chân chính. Trong suy nghĩ của mọi người, anh là một kẻ đã hỏng mất rồi!

Đàn ông khôn ngoan sẽ không bao giờ lựa chọn ngoại tình. Ngoại tình để mua vui, để tìm kiếm thú vui thể xác thì lại càng không. Họ hiểu rằng cuộc đời mình chỉ cần một người đàn bà là đủ. Họ sẽ dốc tâm, dốc sức vun vén cho gia đình của mình. Khi hôn nhân trục trặc họ sẽ tìm cách tháo gỡ. Và nếu họ nhận ra mình chẳng thể sống cùng vợ nữa họ sẽ chọn cách ly hôn rồi tìm mới tìm hạnh phúc mới. Đó là cách họ tôn trọng bản thân, tôn trọng vợ và tôn trọng chính người đàn bà thứ 2 bước vào cuộc đời mình.

dan ong khon ngoan 3
Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng cuộc đời mình chỉ cần duy nhất 1 người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng ngoại tình chính là con đường ngắn nhất đẩy mọi cố gắng, mọi nỗ lực của mình xuống vực. Không chỉ mất đi gia đình, mất đi sự tôn trọng của con cái mà còn mất đi nhân cách của một người đàn ông chân chính. Bởi thế, chỉ có những gã đàn ông nông cạn mới ham của lạ rồi ngỡ mình khôn ngoan.

Muốn có vợ ngoan thì trước tiên đàn ông phải tốt

Muốn có vợ ngoan thì trước tiên đàn ông phải tốt

Nhiều người đàn ông chẳng đối xử tốt với vợ mà lúc nào cũng mạnh miệng phán xét và yêu cầu vợ phải sống theo ý mình. Đàn ông chỉ yêu cầu bổn phận từ vợ mà chẳng bao giờ tự hỏi mình đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng tốt hay chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn ông nông cạn chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này