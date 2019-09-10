Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng ngoại tình chính là con đường ngắn nhất đẩy mọi cố gắng, mọi nỗ lực của mình xuống vực. Không chỉ mất đi gia đình, mất đi sự tôn trọng của con cái mà còn mất đi nhân cách của một người đàn ông chân chính.

Đàn ông ngoại tình thường nghĩ rằng bản thân mình rất khôn ngoan và biết sống. Bởi còn gì sung sướng hơn khi có một người vợ biết lo toan, vun vén ở nhà và bước ra đường mình lại còn 1 người phụ nữ cung phụng, chiều chuộng. Nhưng những ông chồng ngoại tình chính là những người nông cạn nhất và thiển cận nhất. Bởi lựa chọn con đường này, chính anh đã tước đoạt đi của mình sự tôn trọng của mọi người và nhân cách của một người đàn ông đúng nghĩa. Những kẻ ngoại tình là nông cạn và vô cùng thiển cận - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi đến với một người đàn bà khác thường viện dẫn lý do rằng bản thân mình không hề hạnh phúc. Họ chán ngán cuộc sống hiện tại nên cần một người phụ nữ khác để chia sẻ và quan tâm. Đàn ông ngoại tình cũng năm bảy dạng và không phải tất cả những lời đó của đàn ông đều là giả dối. Có những người đàn ông bất hạnh thật sự với cuộc hôn nhân của mình. Họ không tìm thấy tiếng nói chung trong hôn nhân và tìm thấy những điều mình khao khát ở nhân tình. Thế nhưng, vì gia đình không hạnh phúc mà tìm kiếm niềm vui bên ngoài là một lựa chọn ngu ngốc. Bởi niềm vui nhân tình mang đến cho anh rất ngắn ngủi, còn hậu quả của ngoại tình thì sẽ theo anh đến trọn đời.

Đàn ông xưa nay ở đời trọng nhất ở chữ Tín. Bản lĩnh của một người đàn ông không thể hiện ở số tiền mình kiếm được mà chính là nhân cách. Không cần giàu có, không cần có cuộc sống xa hoa, chỉ cần anh sống tử tế, biết thương yêu vợ con đã là một người đàn ông tốt và có được sự tôn trọng của mọi người. Đàn ông hơn nhau ở đời chính là biết dừng chân trước những cám dỗ, biết đủ với những gì mình đang có. Đàn ông ở đời, trọng nhất là chữ Tín - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình, dù chỉ một lần đã mất đi chữ tín. Người đời sẽ chẳng ai tôn trọng một người đàn ông rẻ rúng vợ con, phản bội nghĩa vợ chồng để đến với một người đàn bà khác. Dù anh nhiều tiền, dưới anh có nhiều nhân viên nhưng anh đã vĩnh viễn mất đi tư cách của một người đàn ông chân chính. Trong suy nghĩ của mọi người, anh là một kẻ đã hỏng mất rồi!

Đàn ông khôn ngoan sẽ không bao giờ lựa chọn ngoại tình. Ngoại tình để mua vui, để tìm kiếm thú vui thể xác thì lại càng không. Họ hiểu rằng cuộc đời mình chỉ cần một người đàn bà là đủ. Họ sẽ dốc tâm, dốc sức vun vén cho gia đình của mình. Khi hôn nhân trục trặc họ sẽ tìm cách tháo gỡ. Và nếu họ nhận ra mình chẳng thể sống cùng vợ nữa họ sẽ chọn cách ly hôn rồi tìm mới tìm hạnh phúc mới. Đó là cách họ tôn trọng bản thân, tôn trọng vợ và tôn trọng chính người đàn bà thứ 2 bước vào cuộc đời mình. Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng cuộc đời mình chỉ cần duy nhất 1 người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng ngoại tình chính là con đường ngắn nhất đẩy mọi cố gắng, mọi nỗ lực của mình xuống vực. Không chỉ mất đi gia đình, mất đi sự tôn trọng của con cái mà còn mất đi nhân cách của một người đàn ông chân chính. Bởi thế, chỉ có những gã đàn ông nông cạn mới ham của lạ rồi ngỡ mình khôn ngoan.

Muốn có vợ ngoan thì trước tiên đàn ông phải tốt Nhiều người đàn ông chẳng đối xử tốt với vợ mà lúc nào cũng mạnh miệng phán xét và yêu cầu vợ phải sống theo ý mình. Đàn ông chỉ yêu cầu bổn phận từ vợ mà chẳng bao giờ tự hỏi mình đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng tốt hay chưa?

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