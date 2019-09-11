Đàn bà lấy chồng đừng cầu giàu sang, hãy cầu được bình yên

Tâm sự gia đình 11/09/2019 11:22

Đàn bà lấy chồng, đừng cầu giàu sang hãy cầu sự bình yên. Giàu hay nghèo, khó khăn hay sung sướng, vợ chồng vẫn tôn trọng và thương yêu nhau, vẫn đối đãi với nhau bằng cả tấm chân tình.

Đàn bà lấy chồng, có người cưới người mình yêu, có người vì ngoại hình, vì sự ngưỡng mộ tài năng. Nhưng cũng có những người phụ nữ lấy chồng chỉ vì vật chất. Họ tin rằng, cuộc đời mình chỉ hạnh phúc khi có được một người chồng giàu. Nhưng hôn nhân đâu phải đơn giản như thế. Hạnh phúc thật sự bắt nguồn từ chân tâm không bắt nguồn từ tiền.

dan ba lay chong 1
Bạn quyết định cưới chỉ vì người đàn ông đó rất giàu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi không yêu người đàn ông đó nhưng vẫn quyết định cưới. Bạn hồn nhiên nói với tôi rằng: “Tình yêu thì có cơm ăn, áo mặc không? Anh ta giàu, có tiền, có nhà, có xe. Anh ta có thể cho mình mọi thứ mà mình muốn. Như vậy là đủ rồi!”. Đám cưới của bạn lớn nhất trong đám bạn bè. Ngày rước dâu, chú rể lái xe hơi đến đón. Ai cũng ngưỡng mộ, trầm trồ. Nhiều người tặc lưỡi khen cô dâu tốt phước mới kiếm được một người đàn ông như thế.

Nhưng hình như đám cưới càng to thì hạnh phúc càng nhỏ. Và bạn tôi sau ngày cưới mới dần nhận ra, ngoài tiền thì người đàn ông đó chẳng có gì cả. Anh ta nghĩ rằng mình giàu nên có phần khinh khi bạn và cả gia đình bên vợ. Anh ta đi làm kiếm tiền, cung phụng cho bạn đồng nghĩa với việc anh xem mình là chủ gia đình. Anh ta nói bạn phải nghe lời, không được cãi. Anh ta luôn bắt bạn sống theo những gì mà anh ta đặt ra. Chỉ cần không hài lòng là anh ta sẵn sàng to giọng: “Cô có giỏi thì xách đồ về căn nhà gạch đó mà ở”.

dan ba lay chong 2
Sự sung sướng vật chất không lấp được nỗi đau tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn có tật nhậu nhẹt, lăng nhăng. Những người đàn ông tệ bạc khi càng có nhiều tiền thì lại càng muốn có nhiều đàn bà bên mình. Anh ta không nuôi nhân tình nhưng thường xuyên “ăn bánh trả tiền”. Thậm chí khi vợ biết, anh ta cũng chẳng hề lo sợ hay tỏ thái độ ăn năn. Anh ta nói rằng đàn ông ra ngoài thì những chuyện như vậy là rất bình thường. Chẳng qua đó là cuộc vui chơi qua đường rồi anh ta vẫn về nhà. Nếu bạn là người khôn ngoan thì phải hiểu điều đó còn không thì đường ai nấy đi.

Bây giờ bạn mới nhận ra, cuộc hôn nhân thật sự là bi kịch. Bạn từng tự hào, cao ngạo rằng mình có được một cuộc sống sung sướng bao nhiêu người mơ ước. Bạn có tiền để mua sắm, để chiều chuộng bản thân nhưng thứ bạn thiếu trong cuộc hôn nhân này chính là sự tôn trọng và thương yêu từ người chồng của mình. Nằm trong nhung lụa nhưng khổ tâm vô cùng vì biết rằng chồng mình vẫn ôm ấp những người đàn bà khác bên ngoài. Rốt cuộc, sự sung sướng vật chất đâu lấp nổi những cô đơn vì tinh thần.

dan ba lay chong 3
Giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là vợ chồng đối đãi với nhau bằng cả tấm chân tình - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hôn nhân hạnh phúc, đàn bà đừng cầu giàu sang hãy cầu sự bình yên. Giàu hay nghèo, khó khăn hay sung sướng, vợ chồng vẫn tôn trọng và thương yêu nhau, vẫn đối đãi với nhau bằng cả tấm chân tình. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của hôn nhân.

Đàn bà sống với chồng chỉ vì nghĩa, bao dung hay là ngu ngốc?

Đàn bà sống với chồng chỉ vì nghĩa, bao dung hay là ngu ngốc?

Dù có mệt mỏi, khổ sở bao nhiêu thì chị vẫn không bao giờ có ý định bỏ chồng. Chị là kiểu đàn bà cam chịu, không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ lấy chồng hôn nhân hạnh phúc đàn ông tệ bạc

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai