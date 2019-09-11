Đàn bà lấy chồng đừng cầu giàu sang, hãy cầu được bình yên

Đàn bà lấy chồng, đừng cầu giàu sang hãy cầu sự bình yên. Giàu hay nghèo, khó khăn hay sung sướng, vợ chồng vẫn tôn trọng và thương yêu nhau, vẫn đối đãi với nhau bằng cả tấm chân tình.

Đàn bà lấy chồng, có người cưới người mình yêu, có người vì ngoại hình, vì sự ngưỡng mộ tài năng. Nhưng cũng có những người phụ nữ lấy chồng chỉ vì vật chất. Họ tin rằng, cuộc đời mình chỉ hạnh phúc khi có được một người chồng giàu. Nhưng hôn nhân đâu phải đơn giản như thế. Hạnh phúc thật sự bắt nguồn từ chân tâm không bắt nguồn từ tiền. Bạn quyết định cưới chỉ vì người đàn ông đó rất giàu - Ảnh minh họa: Internet Bạn tôi không yêu người đàn ông đó nhưng vẫn quyết định cưới. Bạn hồn nhiên nói với tôi rằng: “Tình yêu thì có cơm ăn, áo mặc không? Anh ta giàu, có tiền, có nhà, có xe. Anh ta có thể cho mình mọi thứ mà mình muốn. Như vậy là đủ rồi!”. Đám cưới của bạn lớn nhất trong đám bạn bè. Ngày rước dâu, chú rể lái xe hơi đến đón. Ai cũng ngưỡng mộ, trầm trồ. Nhiều người tặc lưỡi khen cô dâu tốt phước mới kiếm được một người đàn ông như thế.

Nhưng hình như đám cưới càng to thì hạnh phúc càng nhỏ. Và bạn tôi sau ngày cưới mới dần nhận ra, ngoài tiền thì người đàn ông đó chẳng có gì cả. Anh ta nghĩ rằng mình giàu nên có phần khinh khi bạn và cả gia đình bên vợ. Anh ta đi làm kiếm tiền, cung phụng cho bạn đồng nghĩa với việc anh xem mình là chủ gia đình. Anh ta nói bạn phải nghe lời, không được cãi. Anh ta luôn bắt bạn sống theo những gì mà anh ta đặt ra. Chỉ cần không hài lòng là anh ta sẵn sàng to giọng: “Cô có giỏi thì xách đồ về căn nhà gạch đó mà ở”. Sự sung sướng vật chất không lấp được nỗi đau tinh thần - Ảnh minh họa: Internet Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn có tật nhậu nhẹt, lăng nhăng. Những người đàn ông tệ bạc khi càng có nhiều tiền thì lại càng muốn có nhiều đàn bà bên mình. Anh ta không nuôi nhân tình nhưng thường xuyên “ăn bánh trả tiền”. Thậm chí khi vợ biết, anh ta cũng chẳng hề lo sợ hay tỏ thái độ ăn năn. Anh ta nói rằng đàn ông ra ngoài thì những chuyện như vậy là rất bình thường. Chẳng qua đó là cuộc vui chơi qua đường rồi anh ta vẫn về nhà. Nếu bạn là người khôn ngoan thì phải hiểu điều đó còn không thì đường ai nấy đi.

Bây giờ bạn mới nhận ra, cuộc hôn nhân thật sự là bi kịch. Bạn từng tự hào, cao ngạo rằng mình có được một cuộc sống sung sướng bao nhiêu người mơ ước. Bạn có tiền để mua sắm, để chiều chuộng bản thân nhưng thứ bạn thiếu trong cuộc hôn nhân này chính là sự tôn trọng và thương yêu từ người chồng của mình. Nằm trong nhung lụa nhưng khổ tâm vô cùng vì biết rằng chồng mình vẫn ôm ấp những người đàn bà khác bên ngoài. Rốt cuộc, sự sung sướng vật chất đâu lấp nổi những cô đơn vì tinh thần. Giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là vợ chồng đối đãi với nhau bằng cả tấm chân tình - Ảnh minh họa: Internet Muốn hôn nhân hạnh phúc, đàn bà đừng cầu giàu sang hãy cầu sự bình yên. Giàu hay nghèo, khó khăn hay sung sướng, vợ chồng vẫn tôn trọng và thương yêu nhau, vẫn đối đãi với nhau bằng cả tấm chân tình. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của hôn nhân.

Đàn bà sống với chồng chỉ vì nghĩa, bao dung hay là ngu ngốc? Dù có mệt mỏi, khổ sở bao nhiêu thì chị vẫn không bao giờ có ý định bỏ chồng. Chị là kiểu đàn bà cam chịu, không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.

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