Phụ nữ thường trách đàn ông ngoại tình là nông cạn, vô tâm nhưng đàn ông chúng tôi rất đơn giản: Chỗ nào vui vẻ thì tìm đến chỗ đó. Làm sao mà thích về nhà, thích ở cạnh vợ khi luôn nghe sự chỉ trích, chê bai, thậm chí những lời lẽ coi thường?

Khi đàn ông ngoại tình, thiên hạ đều trách chúng tôi tham lam, ham của lạ, không biết đủ. Họ còn gọi khinh bỉ và đàn ông chúng tôi bằng những từ rất thấp kém. Thỉnh thoảng những giờ nghỉ trưa rảnh rỗi ở văn phòng, tôi cũng vào mạng xã hội, những hội nhóm của phụ nữ để xem. Nhắc đến chuyện chồng ngoại tình, chị em đều sục sôi tức giận và tất cả đều đổ lỗi cho đàn ông. Vậy tại sao không có người vợ nào tự nhìn lại mình khi chồng phản bội? Vợ tôi là người đàn bà 'đứng núi này trông núi nọ' - Ảnh minh họa: Internet Tôi là người đàn ông ngoại tình. Tôi cưới vợ 10 năm, có với nhau 2 mặt con. Không phải tôi nói tốt về mình nhưng tự nhận thấy mình là người thương vợ, thương con. Lương hàng tháng phần lớn tôi cũng đều đưa vợ để nuôi con. Thỉnh thoảng, tôi cũng có nhậu nhẹt, ngồi quán cà phê nhưng với đàn ông thì những điều đó đều rất bình thường. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình và chẳng có gì phải phàn nàn cả.

Nhưng vợ tôi là người phụ nữ thuộc dạng “đứng núi này trông núi nọ”. Cô ấy luôn so sánh chồng mình với những người đàn ông khác. Cô ấy ghen tỵ với bạn bè, đồng nghiệp khi họ có xe hơi, nhà lầu. Mỗi lần vợ đi hợp lớp về, kiểu gì tôi cũng được nghe những câu như: “Chồng bạn A mới được thăng chức, chồng bạn B mới mua cho vợ chiếc tay ga mới, chồng bạn C mới mua thêm miếng đất ở quê…”. Không dừng lại ở đó, vợ tôi còn nói những câu đau lòng để hạ thấp tôi: “Em chẳng dám đưa anh đi họp lớp cùng em. Sợ bạn bè hỏi anh làm gì, lương bao nhiêu. Mà sao chồng người ta giỏi giang đến vậy, còn anh thì…”. Đến với người đàn bà này, tôi thấy mình được tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ai cũng có lòng tự trọng của mình. Việc so sánh chồng với người khác chính là sự coi thường lớn nhất mà người vợ dành cho chồng mình. Một vài lần tôi có thể nhún nhường mà bỏ qua nhưng nhiều lần như thế khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Ngay trong mâm cơm vợ cũng lôi những điều ấy ra nói: “Không biết đến bao giờ mình mới được đi ăn xả láng ở nhà hàng nhỉ?”. Tình cảm 10 năm vợ chồng dần nhạt nhẽo, chán chường. Tôi kiếm cớ ra ngoài nhiều hơn vì về nhà luôn nghe vợ mình càu nhàu, than phiền.

Phụ nữ thường trách đàn ông nông cạn, vô tâm nhưng chúng tôi rất đơn giản: Chỗ nào vui vẻ thì tìm đến chỗ đó. Làm sao mà thích về nhà, thích ở cạnh vợ khi luôn nghe sự chỉ trích, chê bai, thậm chí những lời lẽ coi thường? Tôi có nhân tình cũng vì điều đó. Tôi không ham mê thể xác, không thích cảm giác mới lạ nhưng đến với người đàn bà này, tôi thấy mình được tôn trọng, được làm một người đàn ông bản lĩnh thật sự chứ chẳng phải là một kẻ thua cuộc như trong mắt vợ mình. Là đàn ông, cần nhất chính là sự tôn trọng từ người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet Sẽ có người hỏi tôi vì sao không ly hôn rồi hãy đến với người khác? Câu trả lời rằng vì tôi thương 2 đứa con của mình. Chẳng phải chỉ có đàn bà mới biết thương con, biết giữ tờ giấy hôn thú vì lo cho tương lai của con. Tôi thương những đứa con của mình nhưng người phụ nữ sinh ra chúng thì không. Tôi chọn ngoại tình bởi vì có một người vợ không biết tôn trọng chồng.

Không phải phụ nữ thích nói xấu chồng đâu, chẳng qua là họ quá mệt mỏi rồi Đàn ông cũng thường nghĩ rằng tật xấu muôn đời của phụ nữ chính là nói xấu chồng. Vậy tại sao phụ nữ lại trở nên như vậy?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-dan-ong-ngoai-tinh-khi-chong-an-vung-sao-phu-nu-khong-nhin-lai-chinh-minh-337514.html