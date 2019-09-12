Vợ chồng khi cãi vã đừng vội nghĩ đến chuyện ly hôn

Vợ chồng cãi nhau mà đem chuyện ly hôn ra thì thật sự dại dột. Bởi nói nhiều thành thói quen và chỉ làm cho người bạn đời cảm thấy bạn chẳng hề trân trọng cuộc hôn nhân này.

Không có một cuộc hôn nhân nào hoàn mỹ, êm ấm từ đầu đến cuối. Chén bát trong chạn còn có lúc xô nhau huống chi là người và người sống cạnh nhau, làm sao tránh được những lúc vợ chồng mâu thuẫn? Có những cặp vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long không phải không có cãi vã, không có mâu thuẫn mà là họ biết điều gì quan trọng nhất để giữ gìn, trân trọng. Con đường để hôn nhân hạnh phúc không hề dễ dàng mà thật sự rất gian nan. Để hôn nhân hạnh phúc không hề dễ dàng mà thực sự rất gian nan - Ảnh minh họa: Internet Có những cặp vợ chồng cãi nhau, dù là những chuyện rất nhỏ nhặt cũng gào lên: “Nếu sống không hợp nhau nữa thì ly hôn đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi!”. Dĩ nhiên khi nói câu đó, trong lòng họ không có ý định ly hôn thật sự. Nói chỉ để xả những bực dọc trong người và cái chính là để hù dọa đối phương. Để cho đối phương biết nếu làm tổn thương thì mình sẵn sàng rời bỏ cuộc hôn nhân này. Nhưng cãi vã mà đem chuyện ly hôn ra thì thật sự dại dột. Bởi nói nhiều thành thói quen và chỉ làm cho người bạn đời cảm thấy bạn chẳng hề trân trọng cuộc hôn nhân này.

Bạn thân của tôi cũng rơi vào trường hợp giống như vậy. Bạn vốn là con nhà giàu, được cưng chiều từ nhỏ. Bạn yêu 5 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Chồng bạn trong mắt mọi người là người điềm đạm, hiểu chuyện, biết quan tâm mọi người. Nhưng cưới nhau vài tháng đã nghe bạn than vãn về chồng của mình. Bạn nói anh ấy đã biến thành một người đàn ông khác hẳn: Vô tâm, lười biếng và không hề quan tâm đến bạn như trước kia nữa. Mỗi lần cãi nhau, bạn đều dọa rằng sẽ ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Mỗi khi chồng về muộn là bạn lại lôi chồng ra chất vấn. Ngày trước khi còn yêu nhau, anh thường mua hoa, mua quà tặng bạn dù là những ngày bình thường. Nhưng cưới nhau về, anh lại vùi đầu vào công việc, chẳng lãng mạn như xưa. Bạn cảm thấy vỡ mộng, khổ sở về sự thay đổi của chồng. Mỗi lần cãi nhau bạn luôn dọa rằng sẽ ly hôn, sẽ về nhà mẹ đẻ. Một vài lần đầu, anh chồng còn dỗ dành, xoa dịu bạn. Nhưng bạn được nước càng lấn tới, khiến chồng cứ bỏ mặc bạn.

Gần đây nhất, chồng bạn đi làm đến tận 9 giờ tối mới về nhà, bạn lồng lộn ghen tuông và bảo rằng lần này sẽ ly hôn thật. Chồng bạn gào lên: “Em muốn về thì về đi, anh mệt mỏi cái tính trẻ con của em lắm rồi”. Bạn không chịu thua chồng, gom đồ về nhà mẹ đẻ ngay đêm đó. Bạn không biết rằng công việc của chồng đang không ổn, sau giờ làm anh phải ở lại làm thêm. Anh nói với tôi rằng công việc mệt mỏi, khi về nhà chỉ muốn vợ hỏi han vài câu, ăn 1 bữa cơm ngon. Vậy mà, lần nào bạn tôi cũng chỉ biết trách móc, giận hờn, suy diễn và đổ lỗi cho chồng. Anh thật sự rất chán chường và nếu tiếp tục như vậy có khi hai vợ chồng ly hôn thật. Khó khăn lắm mới là vợ chồng, hà cớ gì vì những điều nhỏ nhặt lại buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet Trong hôn nhân, ai cũng muốn đối phương phải thấu hiểu, yêu thương mình nhưng chính bản thân mình lại không làm điều đó. Khó khăn lắm mới gọi nhau tiếng vợ tiếng chồng thì hà cớ gì vì những chuyện nhỏ nhặt lại buông tay? Hãy đặt mình vào hoàn cảnh người bạn đời, bớt than vãn, lắng nghe nhiều hơn và gạt bớt cái tôi của mình lại. Tuyệt đối đừng đem chuyện ly hôn ra đùa giỡn vì đó là con dao 2 lưỡi, có ngày bạn sẽ đứt tay.

Không phải phụ nữ thích nói xấu chồng đâu, chẳng qua là họ quá mệt mỏi rồi Đàn ông cũng thường nghĩ rằng tật xấu muôn đời của phụ nữ chính là nói xấu chồng. Vậy tại sao phụ nữ lại trở nên như vậy?

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