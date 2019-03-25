Đàn bà qua một lần đò: Nhất định phải mạnh mẽ hơn chính mình của ngày xưa

Đàn bà đã qua một lần đò làm gì cũng được nhưng nhất định phải mạnh mẽ hơn ngày xưa, đừng khóc lóc hay van xin tình cảm của bất cứ ai.

Chỉ khi trải qua hết thảy những đắng cay ở đời, phụ nữ mới thật sự mạnh mẽ và trưởng thành. Họ chẳng mong gì hơn ngoài một trái tim kiên cường, một ý chí vững vàng hơn ngày xưa. Họ chẳng còn ngây thơ nghĩ cho đi rồi sẽ được nhận lại. Chẳng còn tận tụy hết lòng vì một người. Đàn bà qua một lần đò hãy sống thật mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet Gửi những người đàn bà đã một lần đổ vỡ, tôi chẳng mong em sẽ kiếm được nhiều tiền hoặc tìm được một người hoàn hảo, tử tế. Chỉ mong em có thể mạnh mẽ để đón nhận những khó khăn, thử thách đến với mình.

Cuộc đời đàn bà đi qua những sóng gió, phải thật sự mạnh mẽ để không còn ai có thể làm mình tổn thương. Những tháng năm đó đã nhún nhường, nhẫn nhịn, dựa dẫm vào người ta quá nhiều rồi, bây giờ hãy thật kiên cường để tự mình đối mặt. Hãy kiên cường để bảo vệ mình và con - Ảnh minh họa: Internet Bởi chẳng ai có thể ở bên cạnh để bảo vệ em trọn đời. Đến một lúc nào đó, em cũng phải tự đi một mình, tự mình phải đối mặt với bão giông. Và em cũng phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ những đứa con của mình.

Hoặc nếu có bước vào mối quan hệ mới thì cũng phải sáng suốt và khôn ngoan để nhận ra đúng sai. Để biết được cho đi chưa bao giờ là cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ. Và khi có chuyện gì cũng hãy mạnh mẽ buông bỏ, đừng làm khổ chính mình giống như ngày xưa ấy. Dù yêu ai, phụ nữ cũng phải kiên cường để đối mặt với mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà đừng dại khờ đến hai lần. Sai lần đầu, có thể xem là tuổi trẻ bồng bột. Mà tuổi trẻ thì có quyền sai, nhưng sai lần hai thì đó là do bạn ngốc. Đừng mãi hờn trách người đã làm bạn đau. Mà hãy chân thành cảm ơn vì họ đã dạy cho bạn một bài học lớn lao. Chính họ đã giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bây giờ chẳng gì có thể đánh gục bạn được, chẳng ai có thể làm tổn thương bạn nữa. Đàn bà đi qua một đời chồng hãy biết thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đã một lần đò cần mạnh mẽ đối mặt với những điều xảy ra với mình. Có chuyện gì cũng phải tự mình đứng ra gánh vác, đừng trốn tránh, cũng đừng dựa dẫm, chờ đợi ai. Sống tốt và kiên cường là điều mà đàn bà một đời chồng nhất định phải thuộc lòng. Không có ai bên cạnh cũng phải sống thật hạnh phúc, chứ đừng vội buông bỏ cuộc đời mình.

Mẹ đơn thân mệt mỏi quá thì hãy nghĩ đến những điều này để kiên cường hơn Nếu cảm thấy mệt mỏi và nhiều lần muốn buông bỏ thì hãy nhớ đến những điều này để có động lực sống tốt hơn mỗi ngày, phải thật kiên cường để con có nơi dựa vào, mẹ đơn thân ơi!

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