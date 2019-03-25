Đàn bà qua một lần đò: Nhất định phải mạnh mẽ hơn chính mình của ngày xưa

Tâm sự gia đình 25/03/2019 16:50

Đàn bà đã qua một lần đò làm gì cũng được nhưng nhất định phải mạnh mẽ hơn ngày xưa, đừng khóc lóc hay van xin tình cảm của bất cứ ai.

Chỉ khi trải qua hết thảy những đắng cay ở đời, phụ nữ mới thật sự mạnh mẽ và trưởng thành. Họ chẳng mong gì hơn ngoài một trái tim kiên cường, một ý chí vững vàng hơn ngày xưa. Họ chẳng còn ngây thơ nghĩ cho đi rồi sẽ được nhận lại. Chẳng còn tận tụy hết lòng vì một người.

Đàn bà qua một lần đò: Nhất định phải mạnh mẽ hơn chính mình của ngày xưa - Ảnh 1
Đàn bà qua một lần đò hãy sống thật mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Gửi những người đàn bà đã một lần đổ vỡ, tôi chẳng mong em sẽ kiếm được nhiều tiền hoặc tìm được một người hoàn hảo, tử tế. Chỉ mong em có thể mạnh mẽ để đón nhận những khó khăn, thử thách đến với mình.

Cuộc đời đàn bà đi qua những sóng gió, phải thật sự mạnh mẽ để không còn ai có thể làm mình tổn thương. Những tháng năm đó đã nhún nhường, nhẫn nhịn, dựa dẫm vào người ta quá nhiều rồi, bây giờ hãy thật kiên cường để tự mình đối mặt.

Đàn bà qua một lần đò: Nhất định phải mạnh mẽ hơn chính mình của ngày xưa - Ảnh 2
Hãy kiên cường để bảo vệ mình và con - Ảnh minh họa: Internet

Bởi chẳng ai có thể ở bên cạnh để bảo vệ em trọn đời. Đến một lúc nào đó, em cũng phải tự đi một mình, tự mình phải đối mặt với bão giông. Và em cũng phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ những đứa con của mình.

Hoặc nếu có bước vào mối quan hệ mới thì cũng phải sáng suốt và khôn ngoan để nhận ra đúng sai. Để biết được cho đi chưa bao giờ là cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ. Và khi có chuyện gì cũng hãy mạnh mẽ buông bỏ, đừng làm khổ chính mình giống như ngày xưa ấy.

Đàn bà qua một lần đò: Nhất định phải mạnh mẽ hơn chính mình của ngày xưa - Ảnh 3
Dù yêu ai, phụ nữ cũng phải kiên cường để đối mặt với mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đừng dại khờ đến hai lần. Sai lần đầu, có thể xem là tuổi trẻ bồng bột. Mà tuổi trẻ thì có quyền sai, nhưng sai lần hai thì đó là do bạn ngốc. 

Đừng mãi hờn trách người đã làm bạn đau. Mà hãy chân thành cảm ơn vì họ đã dạy cho bạn một bài học lớn lao. Chính họ đã giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bây giờ chẳng gì có thể đánh gục bạn được, chẳng ai có thể làm tổn thương bạn nữa.

Đàn bà qua một lần đò: Nhất định phải mạnh mẽ hơn chính mình của ngày xưa - Ảnh 4
Đàn bà đi qua một đời chồng hãy biết thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đã một lần đò cần mạnh mẽ đối mặt với những điều xảy ra với mình. Có chuyện gì cũng phải tự mình đứng ra gánh vác, đừng trốn tránh, cũng đừng dựa dẫm, chờ đợi ai.

Sống tốt và kiên cường là điều mà đàn bà một đời chồng nhất định phải thuộc lòng. Không có ai bên cạnh cũng phải sống thật hạnh phúc, chứ đừng vội buông bỏ cuộc đời mình.

Mẹ đơn thân mệt mỏi quá thì hãy nghĩ đến những điều này để kiên cường hơn

Mẹ đơn thân mệt mỏi quá thì hãy nghĩ đến những điều này để kiên cường hơn

Nếu cảm thấy mệt mỏi và nhiều lần muốn buông bỏ thì hãy nhớ đến những điều này để có động lực sống tốt hơn mỗi ngày, phải thật kiên cường để con có nơi dựa vào, mẹ đơn thân ơi!

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà một đời chồng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 25 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động