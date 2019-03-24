Phụ nữ hiện đại và nguyên tắc 4-3-2-1 để cuộc sống không còn gì phải hối tiếc

Phụ nữ yêu 24/03/2019 14:25

Cuộc đời phụ nữ có 4 việc không thể ngừng lại, 3 điều không thể thiếu, 2 người không chờ đợi và 1 điều cần lãng quên. Hãy nhớ lấy những nguyên tắc này để sống một cuộc đời không hối tiếc, oán hận.

Phụ nữ hiện đại phải nắm chắc những nguyên tắc này để không có người đàn ông nào có thể làm khổ được bạn.

4 việc không thể ngừng lại

Không ngừng theo đuổi thứ mình thích

Phụ nữ hiện đại và nguyên tắc 4-3-2-1 để cuộc sống không còn gì phải hối tiếc - Ảnh 1
Phụ nữ hãy cứ làm những gì mình thích - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ đừng vì bất cứ ai mà vội từ bỏ những đam mê, hoài bão của mình. Hãy làm đi để bản thân không phải hối tiếc về sau. Hãy làm đi để biết bản thân mình cũng có thể làm được mà không dựa dẫm vào bất cứ ai.

Không ngừng kiếm tiền

Kiếm tiền để có thể mua những thứ mình thích mà không cần ngửa tay xin ai. Kiếm tiền để tự do lựa chọn những bộ đồ đẹp mà mình yêu thích. Kiếm tiền để có thể tự nuôi sống chính mình. Đừng bao giờ xin xỏ và chờ đợi cái gật đầu đồng ý của đàn ông.

Không ngừng khám phá

Phụ nữ hiện đại và nguyên tắc 4-3-2-1 để cuộc sống không còn gì phải hối tiếc - Ảnh 2
Hãy khám phá và học hỏi để sống tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dù còn nhỏ hay đã lớn tuổi, bạn cũng đừng dừng lại sự đam mê khám phá và học hỏi của mình. Ở ngoài kia còn rất nhiều điều thú vị. Phụ nữ cần phải trang bị cho mình nền tảng kiến thức sâu rộng để tự tin giao tiếp.

Không ngừng phụng dưỡng cha mẹ

Báo hiếu là việc mà mỗi chúng ta phải làm. Đừng đợi đến khi có điều kiện rồi mới phụng dưỡng cha mẹ mà hãy làm khi còn có thể. Bởi cha mẹ không thể đợi bạn hoài được. Họ không còn đủ thời gian để nhìn bạn mãi vấp ngã.

3 điều không thể thiếu

Không thể thiếu ý chí

Phụ nữ hiện đại và nguyên tắc 4-3-2-1 để cuộc sống không còn gì phải hối tiếc - Ảnh 3
Phụ nữ hãy có ý chí mạnh mẽ để đương đầu với mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiện đại phải có ý chí cầu tiến trong sự nghiệp. Khi gặp khó khăn đừng nản lòng, hãy bình tĩnh tìm hướng giải quyết tốt nhất. Đồng thời trong công việc, bạn cũng phải không ngừng cố gắng để được mọi người công nhận.

Không thể thiếu tự tin

Bước ra đường hãy là người tự tin, nói chuyện rành rọt, đừng nhún nhường, sợ hãi bất cứ ai. Tuy nhiên nói chuyện phải khôn ngoan và biết dừng đúng lúc, đừng khiến bản thân trở nên kém duyên trong mắt người khác.

Không thể thiếu tiền

Phụ nữ hiện đại và nguyên tắc 4-3-2-1 để cuộc sống không còn gì phải hối tiếc - Ảnh 4
Hãy tự kiếm tiền nuôi sống mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong túi bạn lúc nào cũng phải có tiền để chi tiêu. Có tiền để làm đẹp, có tiền để mua những thứ mình thích. Có tiền để có thể kiêu hãnh và tự tin khi đối diện với người khác.

2 người không chờ đợi

Người đã bỏ rơi mình

Người đã nhẫn tâm bỏ rơi mình ở một thời khắc khó khăn nào đó, bạn nên quên đi đừng tiếc. Đừng mãi chờ đợi người đó mà khiến cuộc sống của mình chậm lại. Đừng mãi vấn vương quá khứ mà khiến mình phải cô đơn, buồn tủi.

Người đã quên mất lời hứa

Phụ nữ hiện đại và nguyên tắc 4-3-2-1 để cuộc sống không còn gì phải hối tiếc - Ảnh 5
Người đã quên thì bạn cũng đừng nhớ làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vì một lời hứa mà chờ đợi cả thanh xuân. Người hứa đã quên từ lâu, vậy bạn còn nhớ làm gì. Người hứa đã không còn đủ sức để thực hiện thì bạn còn trông mong làm chi. Hãy quên đi cho nhẹ lòng.

1 điều cần quên ngay

Quên đi nỗi đau trong quá khứ

Người có thể quên được những nỗi đau trong quá khứ là người xứng đáng được hạnh phúc. Người có thể quên đi những nỗi đau hiện tại là người đáng được trân trọng. Hãy quên đi những thứ cần quên và chỉ nhớ những điều cần phải nhớ, phụ nữ ơi!

Ngoại tình không đáng sợ bằng những ‘thủ phạm’ âm thầm bào mòn hôn nhân này

Ngoại tình không đáng sợ bằng những ‘thủ phạm’ âm thầm bào mòn hôn nhân này

Không chỉ có ngoại tình, dưới đây là những điều đáng sợ đang âm thầm bào mòn cuộc hôn nhân của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   những điều phụ nữ hiện đại nên làm cách để phụ nữ hạnh phúc phụ nữ hiện đại

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 39 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này