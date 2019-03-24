Ngoại tình chưa phải là điều duy nhất khiến phụ nữ phải lo lắng, sợ hãi trong hôn nhân. Có những “thủ phạm” giấu mặt âm thầm bào mòn tình cảm của bạn và đối phương.

Phụ nữ lấy chồng chẳng mong giàu sang, chẳng mong nhà cao cửa rộng, chỉ mong chồng tận tâm. Nên khi người chồng của họ vô tâm, chẳng khác nào nhát dao đâm vào tim.

Có lẽ đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của chị em phụ nữ. Nỗi đau bị chồng thờ ơ, lạnh nhạt chẳng ai có thể thấu hiểu được. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu cảm giác đó đau đớn thế nào.

Phụ nữ mong cầu yêu thương hơn là vật chất. Họ có thể sống trong một ngôi nhà nhỏ, nhưng đổi lại được chồng yêu thương. Họ chẳng thích sống trong ngôi nhà lớn, vật chất đủ đầy nhưng thiếu sự tận tâm của chồng. Có người vì không chịu được sự vô tâm của chồng mà rời đi. Ít ai vì nghèo khổ mà vội buông tay cuộc hôn nhân mình dày công vun vén.

Những người chồng hãy có tâm hơn với người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chiến tranh lạnh, im lặng quá lâu

Đây là “thủ phạm” giấu mặt nguy hiểm khiến cuộc sống hôn nhân của bạn dần đổ vỡ. Có những trường hợp vợ chồng im lặng chờ đợi đối phương nói lời xin lỗi quá lâu mà mất nhau.

Đừng để sự im lặng dần bào mòn cuộc hôn nhân của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Còn có nhiều người im lặng để giữ lòng tự tôn của mình mà vô tình đẩy bạn đời rời xa. Phụ nữ rất sợ kiểu chiến tranh lạnh như thế này. Chồng không nói không rằng, chẳng còn xem trọng vợ.

Vì vậy đã là vợ chồng thì có chuyện gì cứ nói với nhau. Đừng mãi chọn cách im lặng, đừng khiến những mối quan hệ dần đổ vỡ chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.

Cãi nhau thường xuyên

Thỉnh thoảng cãi nhau giúp cả hai hiểu đối phương hơn nhưng cãi nhau thường xuyên là cách đẩy hôn nhân đến bờ vực đổ vỡ nhanh nhất. Có nhiều cặp vợ chồng vì khắc khẩu, không chịu nhường nhịn nhau mà dẫn đến chia tay. Nhiều người vì cái tôi quá lớn, luôn muốn giành phần thắng mà vô tình làm tổn thương người bạn đời của mình.

Cãi nhau thường xuyên sẽ khiến hôn nhân nhanh đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên vợ chồng có gì hãy đóng cửa bảo nhau. Đừng làm lớn chuyện, đừng mang những thói hư tật xấu của nhau ra để chỉ trích. Cãi nhau để thấu hiểu lẫn nhau, chứ không phải để bỏ nhau cho dễ.

Đàn ông hãy hiểu cho những khổ cực mà vợ đang gánh chịu. Còn đàn bà hãy cùng chồng san sẻ những áp lực mà anh ấy đang phải chịu đựng. Chỉ cần yêu thương và hiểu cho nhau thì không có khó khăn nào không thể vượt qua.