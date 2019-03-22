Phụ nữ khôn ngoan không nói quá nhiều hay bêu riếu, nói xấu chồng khi biết anh ấy ngoại tình. Thay vào đó, họ chỉ nói 3 câu này, không hơn không kém.

Nếu cứ dung túng, bỏ mặc chồng thì người phải chịu khổ chỉ là bạn. Thế nên hãy khuyên chân thành, hoặc bắt buộc anh ấy đi khám sức khỏe tổng quát.

Không cần đánh ghen bẩn tay, phụ nữ khôn nên khuyên chồng đi khám sức khỏe. Điều này không chỉ tốt cho anh ấy mà còn an toàn cho bạn. Bởi đàn ông ăn vụng dễ mắc bệnh tình dục.

Điều này không chỉ tốt cho cả hai mà còn như một lời cảnh tỉnh khiến chồng nhận ra những lỗi lầm của bản thân. Nghe vợ nói câu này, anh ấy sẽ cảm thấy bất an và phải đi khám ngay lập tức.

Đừng quá bao dung kẻo người thiệt chỉ có thể là bạn - Ảnh minh họa: Internet

"Bây giờ anh chọn giữa vợ con hay nhân tình?"

Đây là câu nói của người phụ nữ bản lĩnh, yêu được buông được chứ không níu kéo. Người khôn sẽ biết quay về bên vợ con, còn người dại sẽ chạy theo nhân tình. Và người đã dại rồi thì đừng giữ làm gì.

Hãy để anh ấy lựa chọn giữa vợ và nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy khôn ngoan cho chồng một sự lựa chọn. Đừng dùng dằng, cũng đừng níu kéo, van xin chồng suy nghĩ lại. Hãy để anh ấy tự quyết định số phận cuộc hôn nhân của mình. Đa số đàn ông thích ăn vụng nhưng lại không có ý định bỏ vợ con.

Suy cho cùng, yêu được, buông được là một dạng bản lĩnh của phụ nữ hiện đại.

“Con cái biết chuyện này sẽ như thế nào?”

Câu này giống như một lời khuyên khiến anh ấy nhận ra sai lầm của mình. Dù gì con cái cũng sẽ tác động khá nhiều đến cuộc sống của đàn ông. Khi nghĩ đến việc con cái không còn tôn trọng cha, anh ấy sẽ phải nghĩ lại về hành vi sai trái của mình.

Con cái có ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông ngoại tình nhưng vẫn có lý trí và biết quay đầu khi nhận ra bản thân đã đi quá xa. Con cái có thể trở thành "vũ khí" giúp bạn kéo chồng về mà không cần phải đánh ghen.