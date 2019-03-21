Đàn bà chán chồng… chuyện gì cũng dám làm!

Tâm sự gia đình 21/03/2019 16:30

Đàn bà một khi đã chán chồng đến tận cổ, chuyện gì họ cũng dám làm, kể cả việc chấm dứt cuộc hôn nhân mình đã dày công vun vén.

Đàn ông đừng xem thường phụ nữ. Đừng nghĩ phụ nữ không có gan ly hôn, không có gan bỏ chồng. Khi đã chán thì chuyện gì họ cũng có thể làm được. Cho dù anh từng là người mà họ thương nhất, họ cũng sẽ buông bỏ một cách nhẹ nhàng, không vướng bận.

Đàn bà chán chồng… chuyện gì cũng dám làm! - Ảnh 1
Đàn bà chán chồng, ly hôn họ cũng dám làm - Ảnh minh họa: Internet

Chị dâu của tôi là người phụ nữ đảm đang, thương chồng chiều con không ai bằng. Nhưng đến một ngày, chị bỏ chồng khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Chị ly hôn vì đã quá chán cảnh một người tận tụy vun vén, còn người kia thì cứ mãi thờ ơ.

Bởi vậy sức chịu đựng của đàn bà có giới hạn. Không phải lúc nào họ cũng ngồi ở đó chịu đựng những đớn đau do đàn ông mang lại. Không phải lúc nào họ cũng chịu đứng yên để mặc cho đàn ông giày vò. Họ cũng mệt mỏi và sẽ rời đi khi đã cảm nhận được đủ đầy tổn thương.

Đàn bà chán chồng… chuyện gì cũng dám làm! - Ảnh 2
Đàn ông đừng bao giờ bỏ rơi vợ mình...

Thế nên đàn ông đừng nghĩ chơi đã rồi quay về sẽ được vợ tha thứ. Đừng nghĩ cứ bỏ mặc vợ ở nhà cũng chẳng lo mất vì cô ấy đi đâu được. Một khi đã không còn chút vấn vương gì với cuộc hôn nhân này, đàn ông có níu giữ, có lạy lục van xin, đàn bà cũng sẽ dứt áo ra đi mà không một lần ngoái nhìn lại.

Đó là vì họ cảm thấy tổn thương nặng nề. Họ chọn cách rời bỏ để giải thoát cho chính mình. Dù có bị miệng lưỡi thiên hạ gièm pha, họ cũng sẽ cam tâm chấp nhận hết thị phi để tìm bình yên.

Đàn bà chán chồng… chuyện gì cũng dám làm! - Ảnh 3
.... kẻo khi quay về nhà, vợ đã không còn ở đó nữa - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã nhận đủ tổn thương, họ sẽ mang theo con cùng với những yêu thương của bản thân rời đi. Khi đó chồng chẳng còn là gì trong mắt họ nữa. Khi đó tình nghĩa vợ chồng sẽ không còn có thể níu chân họ được.

Vì vậy đàn ông hãy thay đổi ngay để đừng hối tiếc về sau. Đàn ông nên nhớ, đánh mất vợ mới là thất bại lớn nhất cuộc đời của các anh. Khi không có vợ bên cạnh, các anh sẽ vô cùng khốn đốn và sẽ chẳng bao giờ có thể thành công được.

Đàn bà chán chồng… chuyện gì cũng dám làm! - Ảnh 4
Đàn bà một khi đã chán chồng sẽ ra đi không lý do - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn ông hãy trân trọng những điều mình đang có. Đừng vì những cuộc vui chơi nhất thời mà bỏ vợ ở nhà một mình. Đừng để vợ phải cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Đừng nghĩ cô ấy không biết buồn. Và khi buồn chán, cô ấy sẽ ra đi và không cho các anh thêm một cơ hội nào để níu kéo nữa.

Đàn bà chán chồng… chuyện gì cũng dám làm! - Ảnh 5
Đàn ông đừng mãi vô tâm với vợ mà hối tiếc về sau - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, hãy thương vợ khi còn có thể. Khi cả hai còn ở bên nhau, khi mọi việc chưa quá muộn. Đừng vì sự vô tâm của mình mà đánh mất đi điều quý giá nhất cuộc đời.

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Chỉ cần làm những điều này, chồng vô tâm đến mấy cũng sẽ trở nên ‘mềm mỏng’ chăm lo cho gia đình hết mực

Dưới đây là những điều vợ nên làm để chồng nhận ra bản thân cần có trách nhiệm hơn với gia đình của mình.

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