Chỉ cần làm những điều này, chồng vô tâm đến mấy cũng sẽ trở nên ‘mềm mỏng’ chăm lo cho gia đình hết mực

Không cần phải càm ràm mỗi ngày, cũng chẳng cần cố gắng cung phụng chồng, phụ nữ chỉ cần làm những điều này, dù chồng có vô tâm cỡ nào cũng sẽ trở nên mềm mỏng, yêu chiều, cưng vợ số một.

Trước đây anh ấy đã quen với việc bạn quan tâm, nhưng giờ không còn nữa, anh ấy sẽ cảm thấy trống trải. Đàn ông vốn là vậy, khi có thì không biết trân trọng nhưng mất đi rồi lại rối rít đi tìm. Thế nên phụ nữ đừng tỏ ra cần chồng mà hãy bỏ mặc để anh ấy biết bạn cũng có lòng tự trọng.

Chồng đã vô tâm thì bạn hãy dùng kế “lơ chồng”. Đàn ông thích ngọt nhưng lại không thích cảm giác bị ràng buộc. Vì vậy phụ nữ hãy giả vờ bỏ bê để anh ấy nhận ra giá trị của bạn.

Bạn cũng bận rộn chứ không phải lúc nào cũng chạy theo sau lo cho anh ấy từng chút một. Khi cảm nhận được sự lạnh lùng từ bạn, anh ấy sẽ trở nên mềm mỏng hơn để giữ lấy tổ ấm.

Đừng chuyện gì cũng nuông chiều chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ không còn nấu cơm đều đặn, anh ấy sẽ biết trân trọng những món vợ đã nấu. Khi vợ không còn ủi quần áo cho chồng trước khi đi làm, anh ấy sẽ cảm thấy thiếu tự tin khi ra đường.

Khi vợ không còn quan tâm hay gọi điện hỏi thăm, anh ấy sẽ cảm thấy trống vắng, tủi thân. Vì vậy vợ hãy để chồng trải qua những cảm giác này để anh ấy biết những việc bạn làm có giá trị lớn đến dường nào.

Nói chuyện thẳng thắn

Chồng sai, hãy nói thẳng chứ đừng nhẫn nhịn. Đừng mãi im lặng để nhường nhịn chồng. Bởi có những người đàn ông, phụ nữ càng im lặng càng là cơ hội để họ lấn lướt và nói những lời cay đắng.

Hãy nói chuyện thẳng thắn để chồng hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, phụ nữ hãy lên tiếng để bảo vệ chính mình. Để cho anh ấy biết bản thân bạn cũng có lòng tự trọng. Đừng nhẫn nhịn hoài để chồng được nước làm tới. Đừng im lặng để chồng có cơ hội khiến bạn tổn thương hơn.

Ví dụ như nếu bạn muốn chồng giúp việc nhà, hãy nói thẳng chứ đừng vòng vo. Hãy cho anh ấy biết vợ chồng là bình đẳng, không có chuyện người quần quật tối ngày, người lại thảnh thơi chơi bời.

Phụ nữ đừng dung túng cho sự lười biếng của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy thái độ kiên quyết của bạn, anh ấy sẽ suy nghĩ lại và có thể sẽ giúp đỡ bạn những chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Càng dung túng cho sự lười biếng của chồng, bạn đang tự giết chết hôn nhân của mình.

Dùng con cái làm cầu nối

Con cái là món quà ông trời ban cho mỗi cặp vợ chồng. Có nhiều cặp dù cãi nhau đến mức muốn ly hôn nhưng vì con cái mà chọn hàn gắn, ở bên nhau. Thỉnh thoảng bạn nên nhờ con nhắc ba về những ngày lễ lạt hay kỷ niệm... Vì giọng nói ngọt ngào của con thơ, có thể anh ấy sẽ thay đổi được tính vô tâm của mình.