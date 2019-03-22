Phụ nữ hiện đại không đợi chồng quan tâm mà sẽ tự biết yêu thương lấy mình

Phụ nữ hiện đại đâu cần chờ chồng quan tâm, chăm sóc. Hãy tự biết yêu thương lấy bản thân, muốn ăn gì, mua gì thì tự bỏ tiền ra mua, đừng trông cậy hay ngửa tay xin xỏ bất cứ ai.

Mẹ tôi thường dạy con gái về nhà chồng phải biết nhìn trước ngó sau, nhường nhịn nhau mà sống. Bởi mẹ là kiểu người phụ nữ gia đình, chồng nói một không dám cãi hai. Có chuyện gì trong gia đình, vợ cũng phải nhường nhịn chồng để êm ấm, thuận hòa. Phụ nữ hiện đại hãy biết cách yêu thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet Khi chị tôi cãi nhau với chồng bỏ về nhà ở một thời gian, ngày nào mẹ cũng khuyên chị về nhà xin lỗi chồng rồi làm hòa. Tuy nhiên, chị bảo bản thân chẳng làm gì sai nên sẽ không nhún nhường. Mẹ buồn bực không thèm nhìn mặt chị nữa. Hàng xóm hỏi tại sao chị lấy chồng rồi lại về nhà, mẹ luôn tìm lý do như "chồng nó đi công tác nên để vợ về đây cho đỡ buồn". Bà luôn tìm mọi lý do để bảo vệ danh dự của gia đình nhưng lại không biết con gái mình cần sự cảm thông từ mẹ.

Đừng đòi hỏi người khác quan tâm mà hãy tự thương mình - Ảnh minh họa: Internet Những người mẹ thường khuyên con gái khi về nhà chồng nên nhẫn nhịn. Bởi họ sợ miệng lưỡi thế gian, sợ gia đình và bản thân mình bị chỉ trích là không biết dạy con. Cũng vì vậy mà cuộc sống của phụ nữ xưa luôn phải đứng sau chồng. Làm gì cũng phải nghe theo những lời chồng nói. Chồng không thích, họ cũng chẳng dám làm. Chồng đã lắc đầu thì chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ không dám lên tiếng cãi. Hãy tự kiếm tiền và mua những món mình thích - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên phụ nữ ngày nay đã khác. Họ cũng ra ngoài kiếm tiền, có địa vị không thua gì nam giới. Vì vậy những người mẹ đừng nên khuyên con gái nhẫn nhịn. Mà hãy dạy con tự bảo vệ, yêu thương lấy mình trong cuộc sống hôn nhân.

Đừng khuyên con chiều theo ý chồng. Mà hãy dạy con biết cách chăm sóc bản thân. Phụ nữ phải biết yêu thương lấy mình rồi sau đó hãy nghĩ tới việc chăm sóc chồng con. Đó là bí quyết để hạnh phúc. Đừng than thở chồng vô tâm mà hãy tự quan tâm bản thân - Ảnh minh họa: Internet Thay vì suốt ngày than thở chồng vô tâm, không biết chăm sóc cho vợ con thì hãy tự thương lấy mình trước đã. Muốn ăn gì cứ ăn, muốn mua gì hãy tự bỏ tiền ra mua đừng trông chờ vào bất cứ ai. Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi tự biết thương mình, chứ không phải cứ mãi thương chồng. Có nhiều người nghĩ cứ chiều chồng đi rồi cuộc sống sẽ thoải mái, hạnh phúc hơn. Tuy nhiên thương chồng chưa chắc đã được thương lại. Chỉ khi biết cách quan tâm chính mình, bạn mới có thể sống thoải mái. Muốn hạnh phúc, hãy là một người phụ nữ tự lập - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ơi, đừng cứ mãi đòi hỏi sự quan tâm của đàn ông. Nếu có tâm thật sự, họ sẽ không chờ bạn yêu cầu. Còn không thì dù có cố gắng níu kéo, họ cũng sẽ chẳng để tâm. Vì vậy phụ nữ hãy tự biết yêu thương bản thân để sống tốt hơn trong cuộc hôn nhân của mình. Đừng biến hôn nhân trở thành nấm mồ chôn hạnh phúc và tuổi xuân của bạn. Phụ nữ hiện đại hãy nói không với hai từ dựa dẫm.

Đàn ông không còn thủy chung, đàn bà đừng tự lừa dối chính mình Người đó đã không còn là của bạn thì hãy chấp nhận, đừng tự lừa dối bản thân rằng người đó chỉ say nắng và sớm muộn gì cũng quay về bên vợ con. Nếu có quay về thì trái tim của họ đã không còn trọn vẹn, liệu bạn có chấp nhận được nỗi đau này?

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