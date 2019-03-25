Tâm sự đàn bà trong hôn nhân: Mình không thương mình thì ai thương

Mỗi ngày tôi làm việc quần quật bên ngoài, kiếm từng đồng từng cắc. Có khi về đến nhà đã khuya chỉ kịp uống vội cốc sữa rồi đi ngủ. Sáng lại ăn vội ổ bánh mì để tiếp tục làm việc. Tôi hy sinh, tận tụy bao nhiêu đó cũng không đủ hay sao?

Gia đình tôi không giống như những gia đình khác. Tôi là trụ cột, còn chồng ở nhà nội trợ. Vì công việc bên ngoài khá bận rộn nên tôi đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về đến nhà. Mỗi ngày tôi không hề biết chồng đang làm gì, đi với ai. Đàn bà trong hôn nhân chịu nhiều uất ức không ai thấu - Ảnh minh họa: Internet Rồi đến một ngày, mọi việc vỡ lở. Anh mượn một số tiền lớn để đánh bạc. Giang hồ đến đòi nợ, thương chồng, tôi cũng cắn răng mang tiền ra trả cho người ta. Mọi chuyện lắng xuống, anh ngoan ngoãn ở nhà không chơi bời nữa. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã ổn. Nhưng nào ngờ, đến một ngày, tôi nghe anh thông báo có con với một người phụ nữ khác.

Thương chồng quá nhiều để rồi tổn thương không ngừng - Ảnh minh họa: Internet Tôi nghe như sét đánh ngang tai, tay chân bủn rủn không đứng vững. Anh thì dửng dưng như không, còn bảo tôi đưa cho anh một số tiền. Hóa ra bấy lâu nay tôi như kẻ ngốc trong ngôi nhà này. Mỗi ngày tôi làm việc quần quật bên ngoài, kiếm từng đồng từng cắc. Có khi về đến nhà đã khuya chỉ kịp uống vội cốc sữa rồi đi ngủ. Sáng rồi lại ăn vội ổ bánh mì để tiếp tục làm việc. Tôi hy sinh, tận tụy bao nhiêu đó cũng không đủ hay sao?

Tôi đã tuyệt vọng về cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet Trời sinh đàn bà đã khổ, phụ nữ mang trách nhiệm của một người đàn ông còn đắng cay gấp trăm lần. Tôi cứ tưởng những hành động yêu thương, ân cần của chồng mấy tháng qua là cách anh ấy bù đắp cho nỗi vất vả của vợ. Nhưng nào ngờ đó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi. Anh tỏ ra ân cần chỉ để bòn rút tiền từ tôi để đi nuôi người đàn bà khác. Anh chỉ ôm ấp, vỗ về tôi khi cần tiền. Khi không còn giá trị gì thì anh nhẫn tâm nói những lời khiến tôi tổn thương. Tôi không còn tin tưởng hay trông mong vào người chồng của mình - Ảnh minh họa: Internet Bởi vậy đàn bà trong hôn nhân chẳng thể trông cậy, tin tưởng vào bất cứ ai ngoài bản thân mình. Chỉ khi yêu thương chính mình thì mới mong có những ngày yên ổn. Còn cứ mãi sống vì chồng thì không biết bao giờ bạn mới được hạnh phúc. Vì vậy phụ nữ ơi, đừng mãi cung phụng cho chồng, hãy dành thời gian để yêu thương lấy mình. Bạn nên nhớ, không thể yêu thương chính mình thì đừng trông mong người khác sẽ ngó ngàng đến. Đàn ông ngoài miệng nói yêu thương, nhưng trong lòng họ chưa chắc đã chân thành tuyệt đối. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức trong cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đừng chỉ biết tận tụy vì chồng mà hãy sống vì mình. Đừng quá keo kiệt với bản thân, đừng bỏ bê sức khỏe của mình. Phụ nữ trong hôn nhân, hãy tự thương lấy mình trước đã.

Mẹ đơn thân mệt mỏi quá thì hãy nghĩ đến những điều này để kiên cường hơn Nếu cảm thấy mệt mỏi và nhiều lần muốn buông bỏ thì hãy nhớ đến những điều này để có động lực sống tốt hơn mỗi ngày, phải thật kiên cường để con có nơi dựa vào, mẹ đơn thân ơi!

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