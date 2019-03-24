Tôi đã ngoại tình với… vợ cũ!

Tâm sự gia đình 24/03/2019 14:18

Chúng tôi ly hôn đã được hơn 3 năm nay, nhưng vì con mà thường xuyên gặp mặt nhau. Thấy em ngày càng xinh đẹp và mặn mà, tôi cũng có chút xao xuyến, vậy là…

Mọi thủ tục ly hôn hoàn thành nhanh chóng, chúng tôi chia tay trong hòa bình và im lặng. Em cùng con ở lại ngôi nhà tôi dành dụm tiền mua được. Đó là căn nhà kỷ niệm của hai vợ chồng tôi, vợ mới của tôi không thích ở lại đó nên tôi nhường cho em. Tuy đã ly hôn nhưng chúng tôi vẫn thường chạm mặt vì con đòi gặp ba.

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Chúng tôi ly hôn đã hơn 3 năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình mới của tôi cũng khá hạnh phúc. Trâm là người biết lo nghĩ, lại biết cách chiều chuộng nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cô ấy không thường xuyên càm ràm mỗi lần tôi đi làm về muộn. Cũng không lắm lời mỗi khi thấy tôi nhậu nhẹt cùng đám bạn.

Cưới nhau được nửa năm thì cô ấy có thai. Thời gian thai kỳ, cô ấy dường như thay đổi hoàn toàn. Cô ấy trở nên khó hiểu và có phần khá nóng tính. Cũng vì vậy mà tôi đâm ra chán nản, không dám đến gần vợ. Mỗi lần đi làm về, tôi lại chạy sang nhà vợ cũ để chơi với con.

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               Chúng tôi vì con mà vẫn thường chạm mặt...

Thời gian đó tôi toàn viện cớ bận công việc để trốn tránh vợ. Và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở gần lâu, tình cảm của tôi với vợ cũ lại nảy sinh. Tuy không hoàn toàn tha thứ cho tôi, nhưng em vẫn tạo cơ hội để cha con tôi gặp mặt thường xuyên.

Em cũng chẳng thèm đòi hỏi phụ cấp mỗi tháng vì biết tin vợ tôi cũng đã có thai. Tôi nhận thấy em đã thay đổi rất nhiều, hiền từ và nhân hậu hơn. Đặc biệt là em ngày càng xinh đẹp khiến tôi nhiều lần phải tiếc nuối vì đã bỏ rơi một người như em.

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... và rồi tôi nảy sinh tình cảm với vợ cũ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian vợ ở cữ, tôi sang nhà vợ cũ chơi thường xuyên hơn. Cuối tuần chúng tôi còn đưa con đi chơi công viên. Hình ảnh một gia đình hạnh phúc ngày xưa lại hiện về. Nhiều lần tôi chợt tiếc nuối khoảng thời gian trước đây.

Và rồi tôi dành thời gian cho em và con nhiều hơn là vợ con của mình ở nhà. Có phải tôi đã quá ích kỷ? Nhưng tôi lại không thể nào ngừng nhớ nhung và yêu thương em, người vợ cũ mà tôi đã bỏ rơi 3 năm trước.

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Em ngày càng hiểu chuyện và xinh đẹp khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Thấy biểu hiện của tôi, em bắt đầu tránh né. Em nói nỗi đau bị phản bội, em là người hiểu rõ nhất, em không muốn mình lại trở thành kẻ thứ ba. Em không muốn mình phá hoại gia đình người khác.

Những lời em nói khiến tôi vô cùng ân hận vì ngày xưa đã không trân trọng mối quan hệ này để rồi tự tay giết chết nó. Để rồi bây giờ phải sống trong những chuỗi ngày giấu giếm, lọc lừa, phản bội lại cả hai người phụ nữ của cuộc đời mình. Tôi phải làm sao để thoát ra đây, tôi phải làm sao mới tốt cho đôi bên đây? Tôi cũng không ngờ, bản thân lại ngoại tình với người vợ cũ của mình.

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