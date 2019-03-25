Mẹ đơn thân mệt mỏi quá thì hãy nghĩ đến những điều này để kiên cường hơn

Nếu cảm thấy mệt mỏi và nhiều lần muốn buông bỏ thì hãy nhớ đến những điều này để có động lực sống tốt hơn mỗi ngày, phải thật kiên cường để con có nơi dựa vào, mẹ đơn thân ơi!

Biết rằng có những lúc mệt mỏi đến ngã quỵ. Biết rằng có những đêm nước mắt lăn dài nhưng sáng dậy vẫn cười nói để con yên lòng. Biết rằng một mình nuôi con không hề dễ dàng. Nhưng mẹ đơn thân hãy nhớ đến những điều này khi có suy nghĩ tiêu cực để mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến người đã phản bội mình

Hãy sống thật tốt để người ruồng bỏ bạn phải hối hận. Hãy sống hạnh phúc hơn người đã bỏ bạn. Hãy kiếm nhiều tiền hơn người đã từng xem thường bạn. Khi mệt mỏi, hãy nghĩ đến người đã làm tổn thương mình để có động lực sống tốt hơn mỗi ngày. Sống ở đời không nên nhìn lại quá khứ quá nhiều nhưng có đôi lúc cũng cần những lúc hoài niệm để làm động lực sống tiếp. Hãy nghĩ đến người đã phản bội bạn để có động lực sống tiếp - Ảnh minh họa: Internet Những nỗi đau đó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Những nỗi đau đó sẽ giúp bạn có được hạnh phúc mà bản thân xứng đáng đã có từ lâu. Vì vậy mẹ đơn thân ơi, những lúc muốn bỏ cuộc thì hãy nghĩ đến chuỗi ngày trong quá khứ mình đã đau đến dường nào.

Mẹ đơn thân đừng vội nản lòng mà hãy thật kiên cường - Ảnh minh họa: Internet Nhớ lại thời điểm đó, bạn sẽ nhận ra những sự mệt mỏi ở hiện tại chưa là gì cả. Và bạn sẽ có động lực để phấn đấu mang lại hạnh phúc cho bản thân và con cái. Nghĩ đến con Con cái là món quà quý nhất bạn có sau những đổ vỡ và tổn thương. Vì vậy hãy quý trọng món quà này để có động lực sống tốt. Nghĩ đến con để kiếm tiền, nghĩ đến con để mạnh mẽ và gượng dậy sau những vấp ngã. Mẹ đơn thân hãy nghĩ đến con để có động lực sống tốt - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời mẹ đơn thân vốn dĩ đã chông chênh rồi, vì thế hãy tìm thứ gì đó để bấu víu. Và con là món quà lớn lao mà ông trời ban tặng để bạn vượt qua những ngày tháng mệt mỏi đó. Hãy quý trọng và nghĩ cho con mỗi khi có những ý định dại dột. Hãy nghĩ đến tương lai của đứa trẻ, hãy nghĩ đến hạnh phúc của bản thân và con cái. Nghĩ đến cha mẹ Tháng năm qua đã chạy theo một người đến mù quáng thì bây giờ hãy nghĩ cho những người thân bên cạnh. Cha mẹ của bạn chắc chắn đã rất đau lòng và lo lắng. Vì vậy đừng khiến họ phải lao tâm khổ tứ chỉ vì lo cho tương lai của bạn. Hãy sống thật tốt để đền đáp lại công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nếu làm được điều này, bạn đã sống một cuộc đời không hề uổng phí. Hãy dành thời gian phụng dưỡng cha mẹ để bù lại những tháng năm đã làm họ lo lắng - Ảnh minh họa: Internet Con cái, bố mẹ là gia tài lớn nhất của mẹ đơn thân. Vì vậy hãy biết quý trọng những điều đang có. Mẹ đơn thân chẳng mong gì hơn ngoài những ngày bình yên bên con cái và cha mẹ.

Phụ nữ hiện đại và nguyên tắc 4-3-2-1 để cuộc sống không còn gì phải hối tiếc Cuộc đời phụ nữ có 4 việc không thể ngừng lại, 3 điều không thể thiếu, 2 người không chờ đợi và 1 điều cần lãng quên. Hãy nhớ lấy những nguyên tắc này để sống một cuộc đời không hối tiếc, oán hận.

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