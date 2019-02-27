Đàn bà ly hôn: Buông tay để chọn cho mình một cuộc sống tốt hơn

Chồng tệ bạc thì bỏ, biết mình không hạnh phúc thì buông. Bản thân người phụ nữ chẳng cần vì ai mà chịu đựng, cũng đừng vì miệng lưỡi thế gian mà không dám sống cho riêng mình.

Người đời vẫn thường nói rằng phận đàn bà trong nhờ đục chịu. Nghĩa là, đàn bà lấy chồng tốt thì hưởng, lỡ lấy nhầm kẻ tệ bạc thì cũng cắn răng mà chịu. Xã hội phát triển, nhưng những tàn dư cũ kĩ trong suy nghĩ vẫn còn rất nhiều. Nhiều người vẫn có cái nhìn không tốt về những người phụ nữ dám bỏ chồng, dám chọn cách ly hôn. Có khôn ngoan hay không khi chồng tệ bạc vẫn cắn răng chịu đựng? - Ảnh minh họa: Internet Thâm tâm người đàn bà, có ai nghĩ sẽ có một ngày vợ chồng dắt díu nhau ra tòa. Những ngày tháng hạnh phúc lại trở thành những ngày dằn vặt nhất. Người yêu thương nhất lại trở thành người dưng nước lã. Trong một cuộc hôn nhân, người vun đắp, dốc tâm dốc sức nhiều nhất vẫn luôn là phụ nữ. Thế nên, đường cùng họ mới chọn cách rời đi.

Tôi đã từng nghe một bà già lên tiếng chê một cô gái hàng xóm khi chọn ly hôn: “Ai đời đàn bà lại đi bỏ chồng. Đàn ông thì ai chẳng mèo mỡ bên ngoài. Nhưng đường nào thì họ chẳng quay về với vợ con. Đàn bà khôn thì có hạnh phúc, dại thì khổ sở thôi!”. Người ngoài cuộc thì nói gì cũng dễ. Đàn bà ly hôn, họ mới chính là người hiểu rõ mình khôn hay dại chứ! Có khôn ngoan hay không khi chồng tệ bạc, đầy rẫy tật xấu vẫn cứ ôm lấy? Có khôn hay không khi trong cuộc hôn nhân buồn nhiều hơn vui, đau khổ chất chứa vẫn cứ luôn miệng nói rằng mình hạnh phúc? Có khôn hay không khi chồng ngoại tình, ăn nằm với người khác rồi tự ru ngủ mình bằng lí lẽ: Đàn ông ai cũng như thế? Có khôn hay không khi cứ cam chịu, cứ tự mình lau nước mắt để gìn giữ một hạnh phúc đã mất từ lâu?

Hơn ai hết, bản thân người phụ nữ biết được mình có hạnh phúc hay không trong cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet Bất kì ai trong cuộc đời cũng mong muốn bản thân mình được vui vẻ, được hạnh phúc. Chính những người phụ nữ trong cuộc, họ thấu hiểu bản thân mình có hạnh phúc, có yên ấm hay không. Họ thấu hiểu từng chân tơ kẽ tóc của chồng có thương yêu mình không. Vì biết mình không hạnh phúc, không được trân trọng nên người đàn bà mới chọn phương án ly hôn. Ly hôn chẳng phải là “bản án tử” của cuộc đời người đàn bà, cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm lắm. Chồng tệ bạc thì bỏ, biết mình không hạnh phúc thì buông. Bản thân người phụ nữ chẳng cần vì ai mà chịu đựng, cũng đừng vì miệng lưỡi thế gian mà không dám sống cho riêng mình. Đôi khi cần phải biết gạt miệng đời qua một bên, người ta nói gì mặc kệ, miễn bản thân mình bình yên là đủ! Buông tay để mình thanh thản, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ xứng đáng có một cuộc sống bình yên hơn, tốt đẹp hơn. Bao nhiêu người phụ nữ sau ly hôn đẹp hơn, thanh thản hơn, có cuộc sống tốt hơn khi còn sống với chồng. Đàn ông có thể sống vì bản thân thì tại sao phụ nữ lại không thể?

Tội lỗi lớn nhất của đàn bà chính là đạp đổ hạnh phúc của người khác Nếu có những người đàn bà biết dùng lương tri và đầu óc để suy nghĩ mà thắng được vài giây phút thể xác thì biết bao mái ấm, bao hạnh phúc đã không bị đạp đổ. Làm đàn bà, hơn nhau ở sự lựa chọn. Lựa chọn làm kẻ thứ bà là lựa chọn độc ác và tàn nhẫn nhất!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-ly-hon-buong-tay-de-chon-cho-minh-mot-cuoc-song-tot-hon-316586.html