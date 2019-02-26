Nếu có những người đàn bà biết dùng lương tri và đầu óc để suy nghĩ mà thắng được vài giây phút thể xác thì biết bao mái ấm, bao hạnh phúc đã không bị đạp đổ. Làm đàn bà, hơn nhau ở sự lựa chọn. Lựa chọn làm kẻ thứ bà là lựa chọn độc ác và tàn nhẫn nhất!

Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời người đàn bà chính là lựa chọn làm người thứ ba. Bởi khi ngủ với một người đàn ông có vợ, đó không còn là chuyện của hai người nữa. Đằng sau đó là một gia đình, một mái ấm, là những đứa con và nỗi đau của một người phụ nữ khác. Đằng sau câu chuyện ngoại tình là nỗi đau của biết bao nhiêu người - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình đã sai, đàn bà chấp nhận làm nhân tình của người có vợ còn sai gấp trăm lần. Đàn bà thường ngụy biện rằng nếu đàn ông không thương yêu, không mở lòng trước thì đời nào đàn bà dám ngã vào lòng? Họ cũng ngụy biện rằng đó là tình yêu, là cảm xúc đích thực thì có gì là sai? Người thứ ba à, đừng nhân danh tình yêu cho một hành động ích kỉ và tàn nhẫn như thế.

Một câu chuyện có thật ngay ở quê tôi mà mấy năm qua rồi nhưng ai nhắc lại cũng thấy đau lòng. Anh chồng trong lúc vợ mang thai đã lén lút qua lại với người cũ. Họ thường xuyên đi nhà nghỉ, đi khách sạn với nhau. Chị vợ biết, đau đớn đến cùng cực. Lúc đó chị mang thai khoảng tháng thứ 4. Chị đến xin ả đàn bà kia buông tha chồng để con chị có cha. Ả đàn bà kia chẳng những không xấu hổ mà còn thách thức. Ả lôi những tin nhắn, những tấm hình lúc hai người quấn nhau trên giường cho người vợ xem. Chị vợ ra về trong căm giận, uất ức. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực kéo đến, quá tuyệt vọng chị đã nhảy cầu tự vẫn. Là đàn bà ngây thơ, dại dột hay quá nông cạn mà chẳng màng đến hậu quả khi cướp chồng người? - Ảnh minh họa: Internet Chừng nào trên đời này còn những ả đàn bà không biết xẩu hổ, ăn nằm với chồng người khác thì chừng đó vẫn còn những câu chuyện rất đau lòng. Đâu phải đơn giản là chuyện hai người yêu nhau thì đến với nhau, đâu đơn giản khi phát hiện ngoại tình thì kí đơn ly hôn rồi đường ai nấy đi. Nỗi đau vẫn còn ở lại, những vết hằn lên tuổi thơ của những đứa trẻ kéo dài đến mãi sau này.

Là đàn bà dại dột, ngây thơ hay quá nông cạn mà không màng đến hậu quả khi cướp chồng người? Phận đàn bà nhỏ bé, muốn được yêu thương, muốn được trân trọng thì sao nỡ giành giật hạnh phúc của một người đàn bà khác? Người thứ ba chỉ là kẻ qua đường, người đàn ông kia chỉ là vài ba giây phút đam mê nhục dục. Còn với người vợ, gia đình là mồ hôi, nước mắt, là công sức cả đời gây dựng. Người chồng với họ là cuộc sống, là chỗ dựa và người cha cho những đứa con. Lựa chọn làm người thứ ba là lựa chọn độc ác và tàn nhẫn - Ảnh minh họa: Internet Trong cuộc đời này, nếu những người đàn bà biết từ chối đàn ông có vợ thì đã không có những gia đình tan nát, đã không có những vết thương và những câu chuyện đau lòng. Nếu có những người đàn bà biết dùng lương tri và đầu óc để suy nghĩ mà thắng được vài giây phút thể xác thì biết bao mái ấm, bao hạnh phúc đã không bị đạp đổ. Làm đàn bà, hơn nhau ở sự lựa chọn. Lựa chọn làm kẻ thứ bà là lựa chọn độc ác và tàn nhẫn nhất!

Tâm sự đàn bà ngoại tình: Bước xuống giường là tay trắng Chồng ngoại tình đã là một nỗi đau khôn tả. Đằng này chồng tôi lại ngoại tình với người cũ, còn nói rằng sống với tôi chỉ vì trách nhiệm. Thử hỏi trên đời này, có người vợ nào không chua xót, không bẽ bàng, đau đớn?

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