Tâm sự đàn bà ngoại tình: Bước xuống giường là tay trắng

Tâm sự gia đình 25/02/2019 14:15

Chồng ngoại tình đã là một nỗi đau khôn tả. Đằng này chồng tôi lại ngoại tình với người cũ, còn nói rằng sống với tôi chỉ vì trách nhiệm. Thử hỏi trên đời này, có người vợ nào không chua xót, không bẽ bàng, đau đớn?

Tôi biết mình sai ngay từ đầu nhưng vẫn chọn đi trên con đường này. Biết một ngày mình sẽ trả giá cho những hành động sai trái của mình nhưng vẫn bất chấp. Tôi ngoại tình, chẳng phải thương yêu gì người đàn ông đó. Bao nhiêu hờn ghen, bao nhiêu đau đớn, tổn thương khi sống với một người chồng tệ bạc, tôi tự nhủ: Anh ta ngoại tình được thì tôi cũng như thế!

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Tôi ngoại tình để trả thù người chồng bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cưới chồng đã tròn mười năm. Cuộc hôn nhân nào cũng có vui, có buồn, có hạnh phúc, có xót xa. Dẫu cuộc sống của tôi còn nhiều bất ổn tôi vẫn bằng lòng và tự cảm thấy mình hạnh phúc. Nhưng đó là do tôi cảm thấy thế, nghĩ như thế. Còn thực tế thì không phải vậy.

Tôi bàng hoàng nhận ra chồng lừa dối mình khi vô tình đọc được những dòng tin nhắn trong điện thoại. Anh nhắn với người yêu cũ rằng vẫn nhớ nhung cô ta, vẫn yêu tha thiết. Anh sống với tôi chỉ vì trách nhiệm không hơn không kém. Tôi cay đắng khi biết anh hay kể xấu tôi với người yêu cũ. Rằng tôi vụng về, hay than vãn. Tệ hại hơn những món ăn tôi nấu anh cũng đem ra so sánh với người cũ: “Vợ anh nấu món này thua xa em”.

Chua xót cho tôi, kẻ có vợ, người có chồng mà ngang nhiên qua lại với nhau như chưa hề có sự tồn tại của gia đình. Anh vẫn lén lút tôi để đi gặp cô ta. Hàng chục lí do được anh viện ra: Đi họp, đi gặp bạn, đi sinh nhật, đi thăm bạn ốm… Để rồi sau đó lại vào nhà nghỉ, ngấu nghiến với nhân tình.

Tâm sự đàn bà ngoại tình: Bước xuống giường là tay trắng - Ảnh 2
Có người vợ nào không chua xót, không bẽ bàng đau đớn khi chồng ngoại tình với người cũ? - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình đã là một nỗi đau khôn tả. Đằng này chồng tôi lại ngoại tình với người cũ, còn nói rằng sống với tôi chỉ vì trách nhiệm. Thử hỏi trên đời này, có người vợ nào không chua xót, không bẽ bàng, đau đớn?

Để trả thù chồng, tôi ngã vào lòng một người đàn ông khác. Tôi không vạch mặt chồng, không oán than nhưng tôi muốn anh phải nếm trải nỗi đau mà tôi đang chịu đựng. Chúng tôi đi với nhau, ăn nằm với nhau. Chồng tôi vì mải mê trong cuộc tình vụng trộm cũng không hề biết vợ mình cũng như thế.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chồng tôi đánh tôi một trận sống chết khi phát hiện ra. Anh ta gần như điên loạn, chửi bới và đập phá đồ đạc. Khi tôi đưa ra chứng cứ ngoại tình thì anh ta mới thôi gào thét. Biết rằng không thể sống được với nhau nữa nên chọn cách ly hôn. Chẳng thể nào hàn gắn nổi khi hình ảnh về nhau đã méo mó.

Tâm sự đàn bà ngoại tình: Bước xuống giường là tay trắng - Ảnh 3
Nỗi đau của một người đàn bà ngoại tình, có lẽ chẳng ai hiểu được - Ảnh minh họa: Internet

Rồi nhân tình cũng rời bỏ tôi. Tôi hiểu, sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp nào cho người đàn bà phản bội chồng. Chồng cũ nhanh chóng tái hôn với một phụ nữ khác rất trẻ. Còn tôi bao nhiêu năm qua đi vẫn tự loay hoay tìm cách làm lành vết thương trong lòng. Nỗi đau trong lòng một người đàn bà đi ngoại tình, có lẽ chẳng ai hiểu được.

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