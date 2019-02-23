Chân lý của đàn bà: Chính là con cái

Tâm sự gia đình 23/02/2019 10:58

Người đời nhiều khi nhìn vào bề ngoài để phán xét, đánh giá một con người. Nhưng đàn bà là như vậy đấy. Điều gì có lợi, điều gì tốt cho con thì họ sẽ làm.

Đàn bà khi chưa có con thường không hiểu được những hành động, những sự lựa chọn của những người mẹ. Đôi khi họ trách móc, dè bĩu những người đàn bà đó nhu nhược, cam chịu. Có những người phụ nữ rất hiền lành nhưng khi ai đụng vào con, họ lại trở nên dữ dằn. Có những người phụ nữ rất yếu đuối nhưng vì con họ có thể làm những điều chưa từng làm.

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Vì con, người phụ nữ có thể làm những điều chưa từng làm - Ảnh minh họa: Internet

Chị gái của tôi kết hôn được 5 năm, có một đứa con gái 4 tuổi. Cuộc sống của chị rất yên ấm, cho đến một ngày chị phát hiện chồng ngoại tình. Khó có thể kể hết được những khổ tâm, dằn vặt mà chị đã chịu đựng khi nhận ra mình bị phản bội. Gia đình, bạn bè đều sẽ nghĩ chị sẽ chọn phương án ly hôn. Nhưng rồi một ngày, chị gạt nước mắt, bảo rằng tha thứ cho chồng. Gia đình họ lại yên ấm như xưa. Dù tôi biết nỗi đau của chị chưa bao giờ lành nhưng chị bảo, khi tôi làm mẹ sẽ hiểu vì sao chị lại làm như vậy.

Cũng là chồng ngoại tình nhưng chị đồng nghiệp của tôi lại chọn cách ly hôn. Chị nói rằng, chuyện anh ta ngoại tình giống như một giọt nước tràn ly trong cuộc sống hôn nhân của chị. Chồng chị đầy rẫy những tật xấu: Lười biếng, vô tâm, cờ bạc, vũ phu… Vì con, chị cắn răng chịu đựng, nhưng một ngày chị phát hiện ra con trai chị học lớp 6 đã tập tành hút thuốc giống ba. Đứa con gái lớn học lớp 9 đã cộc cằn, học theo những lời mắng chửi của ba để nói lại chị. Cay đắng hơn, chồng chị ngoại tình nhưng không hề xấu hổ lại công khai điều đó.

Chân lý của đàn bà: Chính là con cái - Ảnh 2
Vì con, họ có thể ôm lấy người chồng dẫu không hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chị không ly hôn thì con chị lớn lên sẽ thế nào đây? Chị từng nghĩ sẽ cam chịu vì con nhưng mọi thứ đều đi ngược lại với mong ước của chị. Chồng chị có đối xử vô tâm, vô tình, nhẫn tâm với chị nhưng với con, nếu anh tử tế thương yêu thì chị vẫn chọn cách ở lại. Đằng này, anh không hề đếm xỉa đến tương lai của con. Không hề nghĩ những điều mình làm sẽ làm con tổn thương và học theo những thói xấu đó.

Cả chị gái của tôi và chị đồng nghiệp vì con mà có những sự lựa chọn khác nhau. Nhưng tôi biết, họ đều thương con hơn cả mạng sống của mình. Họ quên đi những xúc cảm của bản thân, quên đi những tổn thương, đau đớn để sống vì con mà thôi.

Chân lý của đàn bà: Chính là con cái - Ảnh 3
Đàn bà khi có con, mọi quyết định đều mong con hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Người đời nhiều khi nhìn vào bề ngoài để phán xét, đánh giá một con người. Nhưng đàn bà là như vậy đấy! Điều gì có lợi, điều gì tốt cho con thì họ sẽ làm. Hạnh phúc với một người phụ nữ chính là nhìn con lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, yên bình. Chân lý đối với một người đàn bà rất đơn giản: Chính là những đứa con của họ!

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