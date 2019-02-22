Chồng tôi là như vậy sao? Một người chồng luôn tỏ ra tử tế và thương yêu vợ con hết mực lại đê hèn đến thế sao? Tôi uất nghẹn, đau đớn.

Chẳng có gì hay ho khi “vạch áo cho người xem lưng" cả. Nhưng tôi muốn kể ra câu chuyện của mình coi như một bài học cho chị em phụ nữ. Làm đàn bà đừng nên tin đàn ông quá, làm vợ thì đừng nên tin chồng một cách mù quáng. Để đến khi nhận ra chồng lừa dối thì đau khổ vô cùng. Làm vợ chồng gần 20 năm, chưa bao giờ tôi nghi ngờ lòng chung thủy của chồng - Ảnh minh họa: Internet Vợ chồng tôi cũng có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tôi năm nay 40, chồng hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi có hai đứa con trai đều đã học trung học. Cuộc sống không giàu có nhưng yên ổn, bình an. Chồng tôi rất hiền lành, lại không hút thuốc, nhậu nhẹt như những người đàn ông khác. Anh về nhà cũng hay giúp đỡ vợ việc nhà, quan tâm các con. Nói chung, với tôi thì chồng không có gì để phàn nàn cả.

Trong công ty, giờ rảnh rỗi nghỉ trưa chị em cũng hay đem chuyện gia đình, chồng con ra kể. Một vài người phát hiện ra chồng ngoại tình, bồ bịch khuyên các chị em trong phòng nên đề phòng. Tôi tặc lưỡi: “Ôi, ai chứ ông nhà tôi sẽ không bao giờ có chuyện mèo mỡ bên ngoài. Ổng thuộc tuýp người có cho cũng chẳng thèm. Sống với chồng mà không tin thì làm sao mà hạnh phúc”. Tôi không phải nói cho vui mà tôi tin chồng thật. Yêu nhau vài năm mới cưới, sống chung gần 20 năm, chưa bao giờ chồng tôi khiến tôi phải nghi ngờ về lòng chung thủy. Tôi uất nghẹn, đau đớn khi phát hiện ra chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Hôm đó, chồng bị cảm nên đi ngủ sớm, điện thoại để ngay trên đầu giường. Trước nay, tôi rất tin tưởng chồng nên không bao giờ đụng vào điện thoại của anh ấy. Nhưng đúng lúc đó tôi cần gọi điện mà điện thoại tôi lại đang sạc pin nên mượn tạm của chồng. Cay đắng cho tôi, nhờ lần vô tình ấy mà tôi biết được trong điện thoại anh có vô vàn điều bí mật. Anh có nhân tình bên ngoài, lại thường xuyên gặp gỡ. Điện thoại lưu đầy những tin nhắn thương nhớ mà chưa kịp xóa. Tôi đánh rơi điện thoại và không thể tin những gì mình vừa thấy.

Chồng tôi là như vậy sao? Một người chồng luôn tỏ ra tử tế và thương yêu vợ con hết mực lại đê hèn đến thế sao? Tôi uất nghẹn, đau đớn. Hôm sau, chờ cho các con đi học tôi mới đem những tin nhắn đã được chụp lại đưa cho chồng xem. Chồng tôi không thể chối cãi, anh ta thú nhận mọi thứ. Tôi đau đớn lắm nhưng rồi vì hai đứa con nên tôi chấp nhận tha thứ. Nhưng có những điều đã mất đi thì vĩnh viễn không bao giờ có thể lấy lại được. Tình cảm vợ chồng một khi đã rạn nứt thì chẳng thể ấm êm như xưa. Bề ngoài vẫn hạnh phúc vì con nhưng thực sự bên trong, tình yêu tôi dành cho chồng đã không còn. Phụ nữ à, đừng tin yêu chồng một cách mù quáng - Ảnh minh họa: Internet Chị em phụ nữ chúng ta thường rất tin và yêu chồng. Nhưng đừng tin, đừng yêu quá nhiều. Bởi đàn ông, chẳng ai lại tỏ rõ cho vợ biết bản thân không chung thủy. Miệng ngọt ngào thương yêu vợ con nhưng chắc gì anh ta đã không làm những việc bẩn thỉu bên ngoài? Tin chồng nhiều quá, yêu chồng nhiều quá đến khi nhận ra anh ta lừa dối thì người phụ nữ khó lòng vượt qua nỗi đau bị phản bội.

Làm mẹ đơn thân: Cay đắng qua rồi sẽ nhận về trái ngọt Những ngày tôi buồn ngồi khóc, con thường an ủi bằng những câu nói rất ngây thơ: “Mẹ ngoan đừng khóc. Có Bin luôn ở bên mẹ đây này”. Rồi con vòng tay ôm tôi. Tôi ôm con mà khóc.

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