Làm mẹ đơn thân: Cay đắng qua rồi sẽ nhận về trái ngọt

Những ngày tôi buồn ngồi khóc, con thường an ủi bằng những câu nói rất ngây thơ: “Mẹ ngoan đừng khóc. Có Bin luôn ở bên mẹ đây này”. Rồi con vòng tay ôm tôi. Tôi ôm con mà khóc.

Làm mẹ đã khó, làm mẹ một mình có khó hơn gấp vạn lần. Tôi làm mẹ đơn thân không phải sau một mối tình đau khổ bị người yêu chối bỏ, càng không phải chứng tỏ bản thân mình bản lĩnh, mạnh mẽ. Bản thân thân tôi đã suy tính thiệt hơn rất nhiều trước khi chọn con đường này. Vì không thể ở lại cuộc hôn nhân này nên tôi đã chọn cách dắt con rời đi. Tôi đã suy tính thiệt hơn rất nhiều khi quyết định làm mẹ đơn thân - Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi là một người rất tệ. Đàn ông thì không tật này cũng tật kia nhưng những tính xấu chồng tôi có đủ hết. Tôi cũng từng nghĩ sẽ cam chịu vì con, sẽ nhẫn nhịn để con lớn lên đầy đủ cha mẹ. Nhưng càng cam chịu chồng tôi càng quá đáng. Anh ta thường xuyên chửi mắng, đánh đập tôi trước mặt con. Tôi sợ con trai mình lớn lên sẽ hằn học, cộc cằn giống ba. Cam chịu không phải sẽ tốt cho con mà chỉ khiến tuổi thơ con lớn lên méo mó khi chứng kiến cha mẹ không hạnh phúc.

Tôi biết bản thân mình đã quyết định đúng khi ly hôn nhưng bản thân không thể tránh khỏi cảm giác cay đắng, khổ sở. Đã có những ngày, tôi sống trong u uẩn, bế tắc. Nhìn quãng đường tương lai dài dằng dặc phía trước mà lo sợ bản thân mình không đủ bản lĩnh để nuôi dạy con thành người. Đôi lúc nhìn gia đình người ta hạnh phúc, bản thân mình lại tủi thân vì phận bạc. Con trai tôi mới 4 tuổi nhưng rất nhạy cảm và hiểu chuyện. Những ngày tôi buồn ngồi khóc, con thường an ủi bằng những câu nói rất ngây thơ: “Mẹ ngoan đừng khóc. Có Bin luôn ở bên mẹ đây này”. Rồi con vòng tay ôm tôi. Tôi ôm con mà khóc. Dặn bản thân mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường vì con.

Tôi biết mình làm đúng khi rời xa người chồng vũ phu, tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet Tôi gạt hết quá khứ không vui, cố gắng đi làm kiếm tiền. Tôi tự hào vì từ hai bàn tay mình có thể cho con một cuộc sống đầy đủ. Có con là điều tuyệt vời nhất. Những buổi chiều đón con sau giờ học hay những ngày lễ, hai mẹ con dắt nhau đi công viên, ăn kem… Cuộc sống của tôi cứ thanh thản và vui vẻ bên con như thế. Tôi không cấm con gặp cha. Tôi cũng chưa từng nói xấu về ba với con. Tôi nghĩ chẳng vui vẻ gì khi con giữ một hình ảnh không tốt đẹp về cha của mình. Cứ để con lớn lên bình yên như thế rồi một ngày con sẽ hiểu về quyết định của mẹ. Vài năm sau ly hôn, cuộc sống thanh thản và vui vẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nếu ngày đó tôi không dũng cảm rời bỏ người chồng tệ bạc thì chắc bây giờ tôi vẫn đang nhàu nhĩ, khổ sở. Con tôi đã lớn, đã hiểu chuyện và giúp đỡ mẹ rất nhiều. Mỗi ngày đi làm về, một cốc nước mát, một quả cam ngọt con lấy cũng khiến tôi ấm lòng. Có con đồng hành, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet Làm mẹ đơn thân khó lắm! Nhưng có con đồng hành, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Cốt lõi vẫn là mẹ con được hạnh phúc, được sống yên bình bên nhau. Trải qua bao nhiêu cay đắng, rồi mẹ đơn thân nào cũng sẽ nhận về trái ngọt.

Gửi đàn bà ngoại tình: Đừng vì một phút yếu lòng mà đánh đổi danh dự của mình Đức hạnh của một người phụ nữ quan trọng hơn những xúc cảm lúc yếu lòng. Danh dự của một người phụ nữ quan trọng hơn bản năng thể xác. Đàn bà khôn ngoan là người biết điều gì quan trọng để giữ, thứ gì không đáng để cầm.

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