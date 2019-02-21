Có những người phụ nữ chồng đối xử tệ bạc vẫn nói tốt về chồng. Có người bị chồng đánh, chồng tát nhưng vẫn nói cười như trong lòng chưa từng tổn thương.

Không có người đàn ông hoàn hảo, chỉ có những người phụ nữ giỏi chịu đựng. Họ là những người phụ nữ hết lòng hết dạ để sống cho gia đình, chồng con. Có những người phụ nữ chưa từng để người khác biết mình khổ sở, mệt nhoài, cô đơn trong hôn nhân. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ sung sướng, an nhàn, có một người chồng tử tế. Nhưng có biết đâu rằng, vì hạnh phúc gia đình họ đã chịu đựng và hy sinh rất nhiều. Có những người phụ nữ âm thầm chịu đựng và hy sinh cho mái ấm của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà ai chẳng muốn cưới một người chồng hoàn hảo: Đẹp trai, giàu có, ga lăng, biết chiều chuộng thương yêu mình. Nhưng tìm đâu ra một con người như thế? Cưới một người chồng giàu nghĩa là anh ta không có thời gian cho gia đình, vợ con. Cưới một người đàn ông biết chiều chuộng, thương yêu, biết giúp đỡ vợ việc nhà thì anh ta lại không giỏi kiếm tiền. Cưới một người đàn ông đẹp trai, ga lăng, hào hoa nghĩa là vây quanh anh ta lúc nào cũng nhiều phụ nữ. Bởi thế, yêu và kết hôn một người đàn ông, dù là ai, ở địa vị nào cũng rất nhiều khuyết điểm. Đàn bà để giữ được hạnh phúc gia đình buộc phải chấp nhận, phải chịu đựng muôn vàn những điều chưa tốt về chồng.

Người đời thường dễ dàng đánh giá sự hạnh phúc của một người phụ nữ thông qua hình ảnh của người chồng. Chồng giàu nghĩa là người vợ sung sướng. Chồng giỏi giang, nhanh nhẹn thì nghiễm nhiên người vợ được an nhàn. Chồng đi làm vợ ở nhà thì tặc lưỡi bảo người vợ có số hưởng. Nhưng có đúng như vậy không? Có những người phụ nữ dù chịu bao ấm ức vẫn không một lời nào nói xấu chồng - Ảnh minh họa: Internet Bao nhiêu người chồng giàu có, hào phóng trên bàn nhậu nhưng lại chi li với vợ từng đồng. Bao nhiêu người đàn ông ga lăng, lịch thiệp với phụ nữ ngoài kia nhưng lại đối xử quá vô tâm và ích kỉ với vợ. Bao nhiêu người chồng ra ngoài xã hội nói toàn lời hay ý đẹp nhưng sống lại nhẫn tâm vô cùng. Chồng đi làm kiếm tiền lại xem người vợ như kẻ ăn bám, ngồi không. Thử hỏi phụ nữ có sung sướng, hạnh phúc thật sự hay không?

Có những phụ nữ, chưa từng hé răng kể xấu chồng một lời với thiên hạ. Dù chồng sống vô tâm, ích kỉ, hẹp hòi, lười biếng… Có những người phụ nữ chồng đối xử tệ bạc vẫn nói tốt về chồng. Có người bị chồng đánh, chồng tát nhưng vẫn nói cười như trong lòng chưa từng tổn thương. Vì thế, người ngoài vẫn nghiễm nhiên cho những người chồng đó là tử tế, tốt đẹp. Và người vợ thật may mắn khi cưới được một người chồng như thế. Đàn bà biết rằng có nhiều thứ còn quan trọng hơn xúc cảm của bản thân - Ảnh minh họa: Internet Cái giá của hạnh phúc được đánh đổi bằng sự hy sinh, nhẫn nhịn của người phụ nữ. Khi đàn bà có con, họ hiểu rằng bản thân mình không chỉ sống cho bản thân mà cần vì con nữa. Nhẫn nhịn không phải bản thân quá yếu mềm, nhu nhược mà họ hiểu có những điều còn quan trọng hơn xúc cảm của bản thân mình.

Gửi đàn bà ngoại tình: Đừng vì một phút yếu lòng mà đánh đổi danh dự của mình Đức hạnh của một người phụ nữ quan trọng hơn những xúc cảm lúc yếu lòng. Danh dự của một người phụ nữ quan trọng hơn bản năng thể xác. Đàn bà khôn ngoan là người biết điều gì quan trọng để giữ, thứ gì không đáng để cầm.

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