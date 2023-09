Đàn bà buông tay bởi vì người đàn ông không biết trân trọng

Điều nghịch lý nhất trong cuộc đời là người phụ nữ trong tình yêu và hôn nhân luôn yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn nhưng họ lại là người buông tay trước. Có những người đàn ông miệng vẫn nói lời yêu, vẫn bảo rằng mình chỉ có duy nhất một người phụ nữ nhưng lại cư xử vô cùng nhạt nhẽo, hời hợt. Họ khiến người đàn bà nhận ra rằng tình yêu hay cuộc hôn nhân này thật vô nghĩa.

Đàn ông, miệng không ngớt lời yêu nhưng lại đối xử vô tâm, vô tình - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi buông tay, đàn bà đã bao nhiêu lần cố gắng để nắm giữ. Chịu tổn thương một lần, họ gạt qua để ôm lấy người đàn ông. Chịu tổn thương 2 lần, 3 lần… họ vẫn cố tìm lí do để ngụy biện. Nhiều khi trong lòng cô đơn trống rỗng, ôm nhiều vết thương chằng chịt nhưng họ vẫn cố tìm một lí do để ở lại. Đàn bà luôn thế, dù có trăm lí do để họ ra đi thì nếu có một lí do khiến họ ở lại vẫn cam lòng.