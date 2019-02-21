Đàn bà buông tay bởi vì người đàn ông không biết trân trọng

Vì biết mình ở lại cũng chẳng để làm gì nên phụ nữ mới chọn cách rời đi. Vì biết bản thân mình có cố gắng cỡ nào cũng trở thành vô nghĩa nên họ chọn cách buông tay. Nhẫn tâm nhất trong tình yêu và hôn nhân chính là người phụ nữ bị đối xử như người dưng nước lã.

Điều nghịch lý nhất trong cuộc đời là người phụ nữ trong tình yêu và hôn nhân luôn yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn nhưng họ lại là người buông tay trước. Có những người đàn ông miệng vẫn nói lời yêu, vẫn bảo rằng mình chỉ có duy nhất một người phụ nữ nhưng lại cư xử vô cùng nhạt nhẽo, hời hợt. Họ khiến người đàn bà nhận ra rằng tình yêu hay cuộc hôn nhân này thật vô nghĩa. Đàn ông, miệng không ngớt lời yêu nhưng lại đối xử vô tâm, vô tình - Ảnh minh họa: Internet Trước khi buông tay, đàn bà đã bao nhiêu lần cố gắng để nắm giữ. Chịu tổn thương một lần, họ gạt qua để ôm lấy người đàn ông. Chịu tổn thương 2 lần, 3 lần… họ vẫn cố tìm lí do để ngụy biện. Nhiều khi trong lòng cô đơn trống rỗng, ôm nhiều vết thương chằng chịt nhưng họ vẫn cố tìm một lí do để ở lại. Đàn bà luôn thế, dù có trăm lí do để họ ra đi thì nếu có một lí do khiến họ ở lại vẫn cam lòng.

Nhưng đàn ông nhiều khi không hiểu, không biết người phụ nữ của mình cần gì và muốn gì? Tình yêu nồng nhiệt ngày nào đó đã chết đi. Những lần săn đón, háo hức gặp nhau đã không còn. Người phụ nữ nhận ra rằng, trong lòng người đàn ông mình đã không còn chiếm vị trí quan trọng. Đàn ông xem nhẹ sự hiện diện của người phụ nữ, thậm chí xem họ thật phiền phức. Đàn bà giỏi chịu đựng lắm. Chồng vô tâm cũng chịu đựng. Chồng tệ bạc, vũ phu cũng cố tìm một lí do để tha thứ. Nhưng có người đàn bà nào cứ mãi chịu đựng, cứ ôm lấy tổn thương khi biết người đàn ông chẳng hề thay đổi? Chẳng những không nhìn lại bản thân mình, người đàn ông còn quay ra trách cứ, khó chịu. Thậm chí còn làm những điều khiến phụ nữ vô cùng đau đớn và tổn thương.

Vì biết bản thân ở lại cũng chẳng để làm gì nên phụ nữ chọn cách rời đi - Ảnh minh họa: Internet Vì biết mình ở lại cũng chẳng để làm gì nên phụ nữ mới chọn cách rời đi. Vì biết bản thân mình có cố gắng cỡ nào cũng trở thành vô nghĩa nên họ chọn cách buông tay. Họ ra đi trong bất lực, trong lòng chịu những vết thương mà người đàn ông không thể hiểu thấu. Nhẫn tâm nhất trong tình yêu và hôn nhân chính là người phụ nữ bị đối xử như người dưng nước lã. Đàn ông rất kì lạ. Họ chỉ biết trân trọng người phụ nữ ở hai thời điểm: Lúc chưa có được và khi đã rời xa. Khi chưa có thì ra sức săn đón, chiều chuộng, vỗ về. Khi có được rồi thì đối xử lạnh nhạt. Có những người đàn ông khi người đàn bà của mình rời đi mới giật mình hối hận. Ngẫm lại mới thấy bản thân đã vô tâm và vô tình biết chừng nào. Nhưng người phụ nữ đã chọn cách rời đi thì mấy người quay lại? Vì biết bản thân có cố gắng cỡ nào cũng vô nghĩa nên đàn bà rời đi - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông à, hãy biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Bởi một khi người phụ nữ nhận ra mình không được trân trọng thì sẽ chọn cách buông tay. Hãy ôm lấy họ, cho họ nhận ra rằng tình yêu lúc nào cũng tồn tại. Một khi đàn ông có chân tâm thì đàn bà sẽ cho họ trọn tấm chân tình.

Gửi đàn bà ngoại tình: Đừng vì một phút yếu lòng mà đánh đổi danh dự của mình Đức hạnh của một người phụ nữ quan trọng hơn những xúc cảm lúc yếu lòng. Danh dự của một người phụ nữ quan trọng hơn bản năng thể xác. Đàn bà khôn ngoan là người biết điều gì quan trọng để giữ, thứ gì không đáng để cầm.

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