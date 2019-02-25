Một khi đàn ông có chân tâm thì đàn bà sẽ cho họ trọn tấm chân tình

Cưới một người đàn ông giàu chắc gì đã hạnh phúc. Cưới một người có địa vị, có bạc tiền chắc gì chị đã thấy yên ổn như hôm nay. Điều đàn bà cần nhất ở một người đàn ông vẫn là cái Tâm của họ.

Mọi người bảo rằng chị tôi dại dột mới chọn yêu và lấy một người như anh rể tôi. Nhà tôi không quá giàu có nhưng cũng thuộc hạng khá giả trong vùng. Chị tôi đẹp gái, học cao, bao nhiêu người theo đuổi. Chị bỏ qua bao nhiêu người đàn ông có điều kiện tốt để chọn cho mình một người chưa có gì trong tay. Đàn ông nghèo không sợ, chỉ sợ nghèo ý chí, nghèo thương yêu - Ảnh minh họa: Internet Anh rể tôi nhà nghèo, dưới anh còn đến ba đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn. Ba mẹ anh sống bằng nghề nông. Mẹ anh thường xuyên đau ốm nên gia cảnh rất khó khăn. Anh từ nhỏ đã nổi tiếng học giỏi. Buổi đi học buổi về làm đồng giúp cha mẹ. Anh đậu đại học, làm thêm đến rộc người để kiếm tiền trang trải học phí. Rồi anh ra trường, có việc làm nhưng phải nuôi cha mẹ và mấy đứa em.

Ai cũng nói chị sẽ khổ khi chọn một người đàn ông như thế. Ba mẹ tôi can ngăn, bạn bè khuyên nhủ. Nhưng chị bảo: “Khổ hay không thì bản thân chị tự khắc biết”. Đám cưới chị rất đơn sơ nhưng chị không giấu được niềm hạnh phúc của mình. Nhiều người tặc lưỡi: “Sớm muộn gì tình yêu cũng chết bởi cơm áo gạo tiền. Để xem cô tiểu thư nhà giàu có còn vỗ ngực tự hào về cái gọi là tình yêu đích thực hay không". Nhưng chị sống rất hạnh phúc. Hai vợ chồng chị quấn quýt với nhau như thuở còn yêu. Tôi cũng hay đến nhà chị chơi, những bữa cơm đơn giản nhưng rất ấm cúng. Ba mẹ chồng chị giản dị, hiền lành. Tuy cuộc sống không bằng như lúc chị ở nhà nhưng niềm hạnh phúc của một người phụ nữ thì luôn hiện diện.

Bất chấp mọi lời khuyên nhủ, chị tôi vẫn chọn ở bên người đàn ông đó - Ảnh minh họa: Internet Chị bảo với tôi rằng, chị chọn chồng, chẳng nhìn vào túi tiền, địa vị, sang giàu mà nhìn với cái Tâm của chồng. Chị chọn anh, bởi chị cảm nhận được mình trong lòng anh rất quan trọng. Ở bên anh chị được nương dựa, được bình yên mà không người đàn ông nào có thể cho được. Đàn ông nghèo không sợ, chỉ sợ anh ta nghèo ý chí, nghèo tình thương yêu. Chồng chị chỉ là nhân viên một công ty nhỏ, nhưng anh dành cho chị những gì tốt nhất. Anh có thể mang một đôi giày cũ, mặc một chiếc áo sờn nhưng lại chẳng ngại ngần rút ví mua tặng vợ một đôi giày chị thích. Anh vẫn cố gắng từng ngày để chị có cuộc sống tốt hơn. Chị ốm đau vẫn có anh bên cạnh. Lo cho chị từng viên thuốc, tự tay nấu cháo. Chị mệt, anh chẳng ngại ngần giúp chị làm việc nhà, rửa chén, nấu cơm. Thâm tâm chị cảm thấy mình may mắn khi lấy anh chứ không phải dại dột như lời thiên hạ nói. Đàn bà lấy chồng, biết thế nào là sướng, thế nào là khổ. Bản thân mình bằng lòng, hạnh phúc với hiện tại là đủ. Chị bảo, bản thân mình thấy đủ, thấy bằng lòng với hạnh phúc hiện tại - Ảnh minh họa: Internet Cưới một người đàn ông giàu chắc gì đã hạnh phúc. Cưới một người có địa vị, có bạc tiền chắc gì chị đã thấy yên ổn như hôm nay. Bao nhiêu người đàn bà, đi xe hơi, nằm ngủ trong nhung lụa đêm đêm vẫn khóc vì chồng dối lừa, bạc bẽo. Điều đàn bà cần nhất ở một người đàn ông vẫn là cái Tâm của họ. Một khi đàn ông có chân tâm thì đàn bà sẽ cho họ trọn tấm chân tình.

Chân lý của đàn bà: Chính là con cái Người đời nhiều khi nhìn vào bề ngoài để phán xét, đánh giá một con người. Nhưng đàn bà là như vậy đấy. Điều gì có lợi, điều gì tốt cho con thì họ sẽ làm.

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