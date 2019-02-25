Muốn có một người vợ tốt thì bản thân đàn ông phải là người chồng tốt

Phụ nữ yêu 25/02/2019 14:19

Người phụ nữ có hiền lành, dịu dàng đến mấy cũng chẳng thể chịu đựng mãi một người chồng vô tâm, ích kỉ. Một phụ nữ nhu mì, đôn hậu bao nhiêu cũng chẳng thể luôn mỉm cười trước một người chồng tệ bạc.

Đàn ông mỗi khi ngồi với nhau thường than phiền phụ nữ lắm lời, nhiều chuyện. Họ bảo rằng phụ nữ chẳng hiểu được tâm lý của đàn ông nên cứ hay vòi vĩnh, than vãn. Rằng đàn ông cần một bầu trời riêng để thỏa sức vẫy vùng. Rằng họ cần một người vợ tốt, hiểu tâm ý của chồng. Nhưng đàn ông à, muốn có một người vợ tốt thì bản thân anh phải tốt trước đã.

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Bản thân đàn ông chưa tốt nhưng lại hay trách móc vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nhiều khi tự huyễn hoặc về sự tử tế, về độ hoàn hảo của mình. Nhiều người đi làm, một tháng đưa cho vợ một số tiền đã thấy bản thân mình tốt đẹp. Tự cho mình là trụ cột, là vĩ đại, cao siêu. Họ nghĩ, đàn ông ngoài kia tệ bạc nhiều lắm. Kẻ ngoại tình, người vũ phu, nghiện ngập, cờ bạc… Bản thân họ như vậy chẳng phải là quá tốt đẹp hay sao?

Hàng xóm tôi hay cãi nhau về những chuyện kiểu như thế. Chị vợ hay than phiền, hay càu nhàu, yêu cầu chồng bớt nhậu nhẹt, bớt vô tâm mà cùng vợ lo lắng, thương yêu các con. Anh chồng mỗi khi nghe vợ nói liền quạu: “Tôi như thế nào nữa thì cô mới hài lòng? Chẳng lẽ đi ngoại tình, vũ phu như người khác thì cô mới sáng mắt ra?".

Đa phần những ông chồng trên đời này đều như thế cả. Họ luôn nghĩ vấn đề nằm ở vợ chứ chẳng phải tự bản thân mình. Rồi một ngày cô vợ không chịu nổi tật nhậu nhẹt của chồng mà xách vali bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh ta không hối hận còn quay ra trách vợ: “Tính khí của cô ta như vậy thì vợ chồng làm sao có thể ăn ở với nhau cả đời”.

Muốn có một người vợ tốt thì bản thân đàn ông phải là người chồng tốt - Ảnh 2
Vấn đề không nằm ở chỗ người vợ đã tốt hay chưa mà chính ở người chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ, bản thân mình không tốt thì ở với ai cũng chẳng thể hạnh phúc được. Một người vợ hiền lành, ngoan ngoãn như mèo hay dữ dằn như sư tử đều có nguyên nhân của nó cả. Làm sao một người vợ có thể luôn miệng ngọt ngào, hiền lành dịu dàng khi có một người chồng sáng xỉn, chiều say? Làm sao có thể luôn thốt ra những lời yêu thương khi chồng luôn sống vô tâm, ích kỉ?

Đàn ông nhiều khi rất vô lí. Họ thường ngầm so sánh vợ mình với vợ người khác. Người đời có câu: “Vợ đẹp là vợ người ta”. Chẳng những vợ người khác đẹp hơn, hiền lành hơn mà còn hội tụ bao nhiêu điều tốt đẹp. Còn người vợ của mình ở nhà chỉ thấy nhàu nhĩ, xác xơ, lắm lời, cộc cằn… Đôi lúc đàn ông tự nghĩ: “Giá như mình có một người dịu dàng như thế thì hẳn cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu".

Muốn có một người vợ tốt thì bản thân đàn ông phải là người chồng tốt - Ảnh 3
Đàn ông tử tế, đàn bà tự khắc sẽ ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn ông à, vấn đề chẳng nằm ở người phụ nữ tốt hay chưa mà chính ở bản thân của anh. Người phụ nữ có hiền lành, dịu dàng đến mấy cũng chẳng thể chịu đựng mãi một người chồng vô tâm, ích kỉ. Một phụ nữ nhu mì, đôn hậu bao nhiêu cũng chẳng thể luôn mỉm cười trước một người chồng tệ bạc. Bởi thế, đàn ông muốn có một người vợ tốt thì hãy làm một người chồng tốt. Đàn ông tử tế, đàn bà tự khắc sẽ ngoan!

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