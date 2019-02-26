Muốn hạnh phúc, đừng giành chiến thắng trong hôn nhân

Không có một cuộc hôn nhân nào hoàn hảo, không hề có va chạm, cãi vã. Bởi khi đã kết hôn, giữa hai người không chỉ có tình yêu mà ràng buộc bởi rất nhiều thứ. Sự va chạm bởi cá tôi cá nhân, sở thích, quan điểm sống, cách nuôi dạy con cái… Vô vàn những điều khác biệt rất dễ dẫn đến mâu thuẫn và cãi vã.

Mỗi người chúng ta, ít nhiều đều có cái tôi của riêng mình. Những việc không hài lòng, nhẹ thì tỏ ý không vui, nặng thì tranh cãi để giành phần thắng, chứng minh bản thân mình đúng. Thế nhưng, trong tình yêu và hôn nhân , khi bạn giành chiến thắng sau một cuộc tranh cãi, khi đó tình cảm cũng đã rạn vỡ đi rồi.

Điều khác nhau này khiến cả hai vợ chồng thất vọng, mệt mỏi về nhau. Cảm thấy đối phương ích kỉ, không thấu hiểu mình. Những sự thất vọng nhen nhóm dần cho những cuộc cãi vã. Và dĩ nhiên, ai cũng đưa ra vô vàn lí lẽ để chứng minh mình đúng. Càng như thế, hai người lại càng rơi vào cảm xúc tiêu cực, tình cảm vợ chồng rạn nứt dần dần.

Đàn ông dù kết hôn, nhưng vẫn luôn muốn có khoảng trời riêng cho mình. Họ thích nhậu nhẹt, thích thể thao, muốn cà phê với bạn… Họ muốn người vợ đừng lắm lời yêu cầu họ phải thay đổi, phải sống khác đi. Còn phụ nữ thì ngược lại, khi kết hôn họ toàn tâm toàn ý cho gia đình nên muốn người chồng cũng như thế.

Im lặng trong hôn nhân thường châm ngòi cho những đổ vỡ và tổn thương sâu hơn cả những trận cãi vã - Ảnh minh họa: Internet

Tất cả các cuộc cãi nhau trong hôn nhân đều xuất phát từ việc cả vợ và chồng đều mong muốn đối phương thấu hiểu mình. Nhưng cố giành phần thắng rồi chúng ta sẽ có được gì? Chồng sẽ thương yêu, hiểu vợ mà chăm lo cho gia đình nhiều hơn? Người vợ sẽ hiền dịu, thấu hiểu và cho chồng một bầu trời riêng? Không, đa phần sau những cuộc cãi vã, cả người chiến thắng và kẻ thua cuộc đều cảm thấy bẽ bàng, chua chát.

Nhiều người vợ hoặc chồng, thấy người bạn đời im lặng sau những cuộc tranh cãi, cứ ngỡ rằng đối phương đã biết nghĩ. Kì thực, người ta im lặng bởi bất lực, bởi bẽ bàng, bởi họ biết chẳng thể làm cho người kia thấu hiểu mình. Im lặng trong hôn nhân rất đáng sợ. Nó thường châm ngòi cho những đổ vỡ, những tổn thương sâu hơn cả những cuộc cãi vã.

Vợ chồng là tình nghĩa cả đời, chẳng phải ngày một ngày hai. Điều khó nhất trong hôn nhân là học cách chấp nhận và yêu thương người mình đã lựa chọn. Tranh cãi, giành phần thắng không khó, khó nhất là trong những giây phút ấy biết giữ bình tĩnh, biết lắng nghe, biết nhìn lại chính mình.

Người khôn ngoan sẽ hiểu rằng thắng người mình yêu thương nhất cũng chẳng để làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Có những người đàn ông trước những cơn giận hờn của vợ đều nhận mình là người sai. Có những người vợ, trước thái độ không hài lòng của chồng thì chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Những người đó rất khôn ngoan, bởi họ biết có những điều còn quan trọng hơn cả cái tôi của mình.

Kết hôn thì dễ nhưng sống được với nhau cả đời rất khó. Yêu cầu mỗi người phải biết dung hòa, biết lắng nghe, biết kiên nhẫn nhiều hơn. Và trên hết, họ không bao giờ muốn giành chiến thắng trong hôn nhân. Bởi, thắng người mà mình yêu thương nhất thì cũng chẳng để làm gì!