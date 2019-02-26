Đàn bà không cần quá nhiều tiền, chỉ cần bình yên là đủ

Đàn bà càng từng trải thì hạnh phúc của họ càng đơn giản. Cuộc đời người đàn bà không cần những điều lớn lao vĩ đại. Chỉ cần bình yên bên một người chồng tốt cùng những đứa con ngoan, vậy là đủ!

Phụ nữ trong cuộc sống này cũng khác nhau nhiều lắm. Có người cả đời theo đuổi mục đích sang giàu, có nhiều tiền, có địa vị. Có người chỉ thấy vui vẻ, tự tin khi được bước ra ngoài xã hội, làm những điều mình thích. Nhưng có người phụ nữ chỉ cần ở trong căn nhà bình yên, nấu cho chồng con một bữa cơm ngon là đã thấy mình hạnh phúc, ấm êm… Phụ nữ càng trẻ thì càng nhiều tham vọng và yêu cầu đối với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ càng trẻ thì trong lòng càng nhiều tham vọng, càng nhiều ước muốn. Họ mong muốn đạt được những điều lớn lao, vĩ đại trong cuộc đời. Họ yêu cầu ở bản thân rất cao, muốn mình phải thật hoàn thiện, thật giỏi giang trong mắt người khác. Phụ nữ khi càng trẻ, hình mẫu của một người đàn ông hoàn hảo bao gồm rất nhiều tiêu chí: Giàu có, đẹp trai, lãng mạn, ga lăng, biết chiều chuộng, thương yêu...

Phụ nữ ở ngưỡng 18, đôi mươi thường ngưỡng mộ, lấy hình ảnh của những người nổi tiếng, sang trọng làm hình mẫu để mình vươn tới. Và họ thường lầm tưởng rằng, chỉ cần có nhiều tiền, chỉ cần bản thân thật đẹp như người mẫu, diễn viên thì cuộc đời tự khắc sẽ bình yên. Nhưng đàn bà từng trải, từng nếm nhiều dư vị đắng chát của cuộc đời thì lại nghĩ khác: Đàn bà không cần quá nhiều tiền, không cần quá giàu sang, chỉ cần bình yên là đủ. Hai chữ bình yên tưởng chừng như đơn giản nhưng có mấy người phụ nữ tìm được trong cuộc đời mình? Bình yên với phụ nữ, tưởng chừng như đơn giản như khó có lắm thay - Ảnh minh họa: Internet Bình yên là khi người phụ nữ rời công sở trở về nhà, họ biết rằng một mái ấm, một căn nhà ấm áp đang đợi mình. Bình yên là khi cuộc đời ngoài kia quá nhiều cạm bẫy, nhiều lọc lừa nhưng người phụ nữ lúc nào cũng có một người đàn ông thương yêu mình hơn tất thảy mọi thứ. Bình yên là khi người phụ nữ nhìn ngắm những đứa con của mình lớn lên vui vẻ, hạnh phúc. Kì quan của một người phụ nữ chính là hình ảnh chồng mình vui đùa, thương yêu các con hết mực.

Đàn bà đẹp và nổi tiếng chưa chắc sẽ hạnh phúc. Đàn bà giàu sang, nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Đàn bà lấy một người chồng có địa vị, chức tước cũng chưa chắc được hạnh phúc. Bởi, cuộc đời này điều gì cũng có giá của nó. Hạnh phúc, giàu sang nhiều khi được đổi bằng cả thanh xuân, bằng sự hy sinh, cam chịu. Đôi khi cái giá của giàu có là kiệt sức khi làm việc và chúng ta bỏ quên mất mái ấm của mình. Cuộc đời người đàn bà chỉ cần một người chồng tốt cùng một cuộc sống bình yên cho con - Ảnh minh họa: Internet Suy cho cùng, mục đích cuối cùng trong cuộc đời này cũng chỉ là tìm thấy niềm vui và hạnh phúc. Đàn bà càng từng trải thì hạnh phúc của họ càng đơn giản. Cuộc đời người đàn bà không cần những điều lớn lao vĩ đại. Chỉ cần bình yên bên một người chồng tốt cùng những đứa con ngoan, vậy là đủ!

Tâm sự đàn bà ngoại tình: Bước xuống giường là tay trắng Chồng ngoại tình đã là một nỗi đau khôn tả. Đằng này chồng tôi lại ngoại tình với người cũ, còn nói rằng sống với tôi chỉ vì trách nhiệm. Thử hỏi trên đời này, có người vợ nào không chua xót, không bẽ bàng, đau đớn?

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