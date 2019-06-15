Đàn bà khôn chọn công việc kiếm tiền chứ không chọn bếp núc, nội trợ

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ một tiếng chồng, hai tiếng chồng, không chọn cuộc sống ngoan hiền như Lọ Lem suốt ngày quanh quẩn bên xó bếp, bị ăn hiếp cũng cắn răng chịu đựng.

Đám cưới xong, anh hỏi chị muốn ở nhà nội trợ hay đi làm. Mẹ chồng nghe được cũng nói vào “phụ nữ phải ở nhà trông coi bếp núc, chuyện con cái, không lẽ để bà già này phục vụ nữa”. Chị nhìn mẹ chồng rồi nói với giọng chân thành: “Con kiếm tiền nhưng vẫn không bỏ bê nhà cửa. Vả lại sau này có con rồi, con sợ một mình anh Trung không lo xuể”. Đàn bà khôn luôn tìm cách kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet Chị không thuộc tuýp người chịu đựng. Tốt nghiệp đại học loại khá giỏi, chị không thể tự giam giữ mình trong bốn bức tường được. Hơn nữa công việc của chị đang trên đà phát triển, cấp trên dự tính cất nhắc chị.

Vì vậy mà chị không thể nào bỏ hết để về nội trợ. Nghe chị trình bày rành mạch, mẹ chồng cũng không nói gì thêm. Chồng chị khá nể vợ nên chấp nhận cho chị làm công việc mà vợ yêu thích. Phụ nữ hiện đại phải thoát khỏi gian bếp chật chội - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ hiện đại là vậy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải biết kiếm tiền, biết làm chủ bản thân. Lấy chồng rồi cũng phải cùng chồng phấn đấu để xây dựng gia đình. Chứ không thể để một người nai lưng ra gồng gánh, còn một người chỉ ở nhà nội trợ. Dẫu biết công việc nhà của phụ nữ cũng rất nặng nề, nhưng từ xưa đến nay, kẻ kiếm được tiền đồng nghĩa với tiếng nói cũng có trọng lượng hơn.

Người khôn khéo sẽ biết được nội trợ không phải là con đường hạnh phúc duy nhất - Ảnh minh họa: Internet Thế nên phụ nữ ơi, từ nay đừng chọn cho mình cuộc sống trong xó bếp. Đừng trở thành Lọ Lem sống hiền lành, ngoan ngoãn. Đừng trông chờ cuộc đời mình sẽ như cổ tích. Bởi mơ và hiện thực rất khác nhau. Bạn không thể nào biết được sau khi đánh đổi tất cả rồi, bạn sẽ nhận lại những gì. Phụ nữ càng tự chủ càng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đôi khi phụ nữ ngoan hiền, nghe lời quá cũng khiến đàn ông cảm thấy chán. Bạn thử nghĩ đi, nếu hoàng tử không chủ động mang chiếc giày đi tìm Lọ Lem thì làm sao cô ấy có thể tìm được hạnh phúc? Là phụ nữ hiện đại, đừng để bản thân rơi vào thế bị động mà hãy chủ động trong mọi việc. Ngồi không nhận tiền của chồng cũng vui, nhưng niềm vui đó sẽ chẳng thể nào bằng việc tự đếm tiền của mình làm ra.

Khi đàn bà cô đơn: Chồng không còn là gì, tự do mới là điều họ cần nhất Một khi đã cô đơn, phụ nữ chỉ cần sự tự do chứ chẳng muốn trông chờ gì từ người đàn ông bên cạnh nữa. Họ sẽ chọn rời bỏ để giải thoát cho những ngày chịu đựng mệt mỏi, ngột ngạt.

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