Khi đàn bà cô đơn: Chồng không còn là gì, tự do mới là điều họ cần nhất

Kết hôn đã hơn 5 năm nay, thứ mà bây giờ tôi cần nhất là sự tự do chứ chẳng phải là thứ gì khác. Ngày đầu chập chững bước vào hôn nhân, tôi chỉ cần một người chồng thương mình, một căn nhà bão dừng sau cánh cửa. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn giải thoát cho bản thân. Nhìn những người phụ nữ khác được đi làm, được gặp gỡ bạn bè, tôi thật sự rất tủi thân.

Mỗi ngày đối diện với những bức tường lạnh lẽo, tôi dần đánh mất đi ước mơ, đam mê của bản thân. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình thích gì và phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ quá dựa dẫm vào anh mà tôi dần đánh mất đi khả năng tự lập của mình. Đó là lỗi của tôi vì đã quá tin tưởng và yếu đuối.

Tôi muốn rời bỏ để tìm tự do cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ phụ nữ lấy chồng rồi, ai cũng sẽ cảm thấy nhàm chán đến cô đơn. Cuộc sống mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, đối với tôi quả thật rất kinh khủng. Những phụ nữ đi làm, tự kiếm tiền có lẽ hạnh phúc hơn những người ở nhà nội trợ như tôi nhiều. Tôi cảm thấy mệt mỏi và cô đơn khi chẳng làm gì ra tiền, hơn nữa còn bị chồng khinh rẻ.

Phụ nữ khi đã cảm nhận đủ cô đơn, họ không cần chồng mà chỉ cần sự tự do - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ độc thân sống cuộc đời tự do, thoải mái. Có chồng rồi thì như chim trong lồng, cá trong chậu, loay hoay mãi cũng không thoát ra được. Trong thâm tâm họ luôn khao khát tự do, thèm muốn bay lượn trong bầu trời rộng lớn ngoài kia. Khi đã đủ cô đơn, họ không cần gì nữa mà chỉ cần sự tự do.