Đàn bà khổ sở vì chồng cũng đừng mang suy nghĩ sống mòn vì con

Tâm sự gia đình 15/11/2017 17:13

Đàn bà có hạnh phúc thì mới mong đem đến bình yên cho con. Con có suy nghĩ, con cũng có tình cảm, lừa không nổi con đâu…

“Cũng chỉ là đàn ông ngoại tình”

Chị nói câu đó với tôi, nhẹ tênh như một điều hiển nhiên quá đỗi. Chiều hôm đó, mưa tằm tã như thay cho những giọt nước mắt chị cố giấu đi. 4 năm yêu nhau, 6 năm là vợ chồng, tình nghĩa thế nào, vậy rồi cũng chỉ gọn lỏn một câu, chỉ là đàn ông ngoại tình. Không là người đàn ông chị yêu nữa, không còn là người hứa hẹn hôm qua, mà chỉ là một kẻ phản bội dối lừa. Chua chát nhường nào, đắng cay ra sao, chắc chỉ có đàn bà như chị mới hiểu hết.

Tôi hỏi chị, buông hay là nắm? Chị không trả lời, mắt cứ đăm đăm nhìn trời mưa mịt mù. Chắc chị cũng không rõ. Lòng đàn bà có chồng ngoại tình, hoang hoải kiêu hãnh lẫn ngập ngụa yếu hèn. Nói là hận cho qua, nói là bỏ cho xong, chứ chị cũng không lướt lòng mình qua nỗi bao dung thứ tha của một người vợ, người mẹ. Hận đó rồi cũng hóa quên, giận đó rồi cũng như không. Một lời chồng nói muốn quay về, chị thao thức mấy đêm dài, rồi cũng buông xuôi một cái gật đầu. Chị nói chị thương con, chị cần chồng. Vậy là thôi, dù sao thì anh cũng đã về…

Đàn bà khổ sở vì chồng cũng đừng mang suy nghĩ sống mòn vì con - Ảnh 1
Vậy là thôi, dù sao thì anh cũng đã về… - Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi lại gặp chị vào một ngày khác, khi trời đã tạnh mưa nhưng gió thì vẫn chưa ngừng thổi. Tôi đã từng mong mình có thể nghe một câu chị nói, rằng chị hạnh phúc rồi, rằng anh đã đổi thay vì gia đình. Vậy mà điều tôi thấy lại là ánh mắt hờ hững bấp bênh nơi chị. Chị nói, thôi thì cứ sống đi, ít nhất là vì con. “Sống” của chị là dù sáng có đổ bệnh thì cũng phải một mình gượng dậy đi mua vài viên thuốc. “Sống” mà chị nói là quanh năm suốt tháng một lần nghe chồng hỏi han cũng không có. Và “sống” mà chị muốn là biết rõ người đàn ông chung giường hằng đêm, trái tim đã không còn dành cho chị. Đúng là chị vẫn sống, nhưng là sống mòn trong hôn nhân của mình.

Tôi hỏi chị, sống như thế hạnh phúc không, sống như thế được gì? Chị lại bảo, được cuộc sống của con, được một gia đình cho con. Tôi không cãi nổi, làm gì thắng nổi bất chấp của một người đàn bà có gia đình. Thứ bất chấp như gọt giũa từng vết nứt trong lòng để bằng được một mái nhà đủ đầy, tôi thua. Làm gì tôi cũng không kéo chị dậy nổi, làm sao cũng chỉ có thể để chị tự vẫy vùng…

Đến một ngày, chắc cũng đã mấy năm dài sau lần gặp trời đầy gió đó. Hôm nay chị gọi tôi đến nhà chơi. Tôi vội vàng tạt ngang nhà chị khi tan làm . Nhưng chỉ mới vừa ở cửa nhà chị tôi đã khựng lại khi trên tủ giày chỉ còn lại giày của chị và con trai. Mọi thứ trong căn nhà đều không còn bóng hình của chồng chị. Chị mỉm cười nhìn tôi, lấy chai rượu vang đỏ ra, nằng nặc bắt tôi phải uống với chị. Tôi lặng người hồi lâu rồi cũng gật đầu. Ngà ngà hơi rượu, mắt chị cũng ươn ướt theo. Chị nói với tôi, khi biết chồng chị ngoại tình chắc cũng không đau như lúc chị nghe câu nói đó từ con trai mới 12 tuổi của mình. Thằng bé trở về nhà với vài vết bầm trên mặt. Chị nghe cô giáo bảo, con chị đánh nhau với bạn. Chị hỏi thế nào nó cũng không trả lời, nó chỉ nói với chị:

“Mẹ ơi, mẹ lấy chồng khác đi, con sẽ chăm sóc mẹ.”

Đàn bà khổ sở vì chồng cũng đừng mang suy nghĩ sống mòn vì con - Ảnh 2
“Mẹ ơi, mẹ lấy chồng khác đi, con sẽ chăm sóc mẹ.” - Ảnh minh họa: Internet

Chị giật mình, như mọi tế bào trong cơ thể đều nổ tung ra, đau nhức đến không đứng vững. Chị từng mong con mình một gia đình đủ đầy cha mẹ. Chồng chị có chơi bời thế nào chị cũng chịu được, chị có thua thiệt ra sao chị cũng bất chấp. Chị thấy đời mình đã tàn rồi, hết cữu vãn. Giờ làm được gì thì cũng chỉ còn con, một vết sướt chị cũng muốn gánh vì con. Nhưng giây phút nghe con nói câu đó, chị thấy mình sai rồi. Thằng bé không hạnh phúc. Có đứa trẻ nào hạnh phúc lại muốn ba mẹ mình ly hôn. Chị biết con chị cũng thương ba, nhưng chắc thằng bé thương những nỗi đau của mẹ hơn. Chị không hay, con cũng biết cha mình không còn muốn về nhà nữa. Con cũng dần nhận ra cha không còn thương mẹ nữa. Và con cũng đủ lớn để hiểu những cô đơn của chị. Những đứa trẻ lớn lên cạnh đổ vỡ của gia đình thường trưởng thành một cách đau lòng như thế. Chị sai, chính là đã ghim vào lòng con những vết hằn khó lành, để con buộc mình lớn lên nhanh hơn. Thế là chị buông, chị viết đơn ly hôn như giải thoát cho mình, giải thoát cho cả con.

Tôi vỗ bờ vai gầy của chị. Ổn rồi, ổn cả rồi, mai thôi trời sẽ lại sáng. Từ nay chỉ còn chị và con, rồi cũng sẽ học được cách hạnh phúc. Đàn bà khổ sở vì chồng cũng đừng mang suy nghĩ sống mòn vì con. Đàn bà có hạnh phúc thì mới mong đem đến bình yên cho con. Con có suy nghĩ, con cũng có tình cảm, lừa không nổi con đâu…

Cạn cùng của tổn thương, đàn bà rồi sẽ muốn ngoại tình…

Cạn cùng của tổn thương, đàn bà rồi sẽ muốn ngoại tình…

Ngoại tình vì quá khổ đau, ngoại tình vì tận cùng bất hạnh. Đến lúc đó, bao nhiêu đàn bà cũng buông, nghĩa tình thế nào cũng đoạn. Là đàn ông ép đàn bà cạn tâm, là đàn ông buộc đàn bà cạn tình…

Xem thêm
Từ khóa:   sống vì con hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới