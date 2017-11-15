Sai lầm của đàn bà khi có chồng ngoại tình chính là tha thứ quá dễ dàng. Nhiều phụ nữ cho rằng, chỉ có thứ tha mới có thể mang đàn ông quay về. Dù rằng với đàn bà, cái giá để chồng còn đường trở về đắt đến mức phải rút hết tin tưởng và an yên một đời về sau. Rồi họ lại nghĩ, chỉ cần về rồi, họ có thể lại tiếp tục dốc hết hy sinh và yêu thương mà khiến anh ta vì thế mà cảm động đến hối hận.

Chỉ cần mình cố gắng tốt hơn nữa, mọi thứ sẽ thay đổi

Nhưng đàn bà ơi, lầm rồi…

Đàn ông quay về hay ở lại chỉ đơn giản vì họ muốn. Còn nếu đã không muốn thì dù bạn có trút bao nhiêu thứ tha cũng không kéo nổi họ trở lại. Nhưng quan trọng vẫn là họ muốn điều gì, muốn gỡ gạt lòng tự trọng của một người đàn ông lỡ bước? Muốn cho bớt cảm giác tội lỗi, hay là thật lòng muốn làm cha làm chồng lần nữa? Một lời đàn ông ngoại tình nói xin lỗi chưa chắc là họ biết họ đã tổn thương bạn thế nào. Một câu nói muốn quay về của họ cũng không có nghĩa lòng dạ chỉ còn mình bạn. Phải nhớ, đứng trước mặt bạn khi đó là một người từng phản bội bạn, từng khiến bạn đau lòng ra sao.

Đối diện với trái tim của đàn ông ngoại tình, đàn bà có đau thương ra sao cũng nhất định phải tỉnh táo mà nghĩ suy. Vì vốn dĩ, lòng dạ họ đã ngã nghiêng rồi thì lấy đâu vững vàng cho gia đình như thuở ban đầu. Muốn thứ tha cũng phải đong đếm cho được bội bạc của đàn ông. Phản bội của họ nông cạn ra sao, dài ngắn thế nào, nhất định phải nhìn cho rõ. Trái tim họ đến giờ còn những gì cũng phải thấy cho ra. Đàn bà cần đàn ông làm chồng làm cha thật nhưng không cần một người chồng người cha đã không còn lòng dạ với gia đình.

Phải nhớ, lần đầu đàn ông ngoại tình, là do họ sai, nhưng có lần nữa là do đàn bà dại. Đàn ông phản bội lần một, không có nghĩa sẽ có lần hai. Nhưng đàn bà khôn vẫn là phải biết làm thế nào để không khiến mình tổn thương vì một nỗi đau cũ. Trong hôn nhân, thứ gì nhiều quá cũng không hay. Thứ tha nhiều, hy sinh nhiều, yêu thương nhiều đều làm hư đàn ông. Cái gì đủ thì mới khiến người ta trân trọng. Làm vợ rồi thì có muốn thứ tha cũng phải xem liệu có đáng không, bản thân có đủ sức gánh vác không. Đàn bà vung vẩy thứ tha như một vũ khí níu kéo chồng rõ ràng chính là đang hại mình.

Đàn bà có càng phải tỉnh táo mà tha thứ, điềm đạm mà nghĩ suy thiệt hơn. Đừng thứ tha chỉ vì cần một người chồng, cho con mình một người cha. Cũng đừng bao dung chỉ vì muốn mọi thứ lại như xưa. Vốn dĩ khi chồng ngoại tình, mọi điều mãi mãi đã không được như trước. Lúc này, thì nên nghĩ cho mình, cho con nhiều hơn. Liệu chồng quay về có đủ sức làm chồng tốt, có tiếp tục làm khổ vợ con không? Về rồi thì lòng đàn ông đặt ở đây? Có trả lời được những câu hỏi đó thì hãy gật đầu để chồng quay về. Mà một khi đã gật đầu thì phải cố quên những lỗi sai của chồng, cùng anh ấy tạo dựng những hồi ức mới tốt đẹp hơn.

Trong hôn nhân, ai rồi cũng có lúc sai lầm, ai cũng cần một lần thứ tha. Nhưng quan trọng vẫn là đã sai tới đâu, còn biết quay lại không, còn có thể vì nhau mà làm lại từ đầu không. Vợ chồng, cốt là tình, vững nhờ nghĩa, có thế nào cũng hãy vì nhau mà trọn một đời thủy chung…