Trái tim đàn ông…nằm dưới đũng quần, cởi ra là sẽ bay đi!

Anh nói rằng anh không thương chị, một chút cũng không có. Trái tim thiếu nữ của chị lúc ấy cũng biết đau nhưng chưa từng muốn bỏ cuộc. Chị lại nghĩ yêu thương sẽ như một bài toán khó, chỉ cần chị cố gắng thì thế nào cũng giải được. Trái tim anh, chỉ cần chị nỗ lực với tới, thế nào cũng sẽ chạm được. Chị từng ngây ngô tin rằng, chỉ cần quanh anh chỉ có chị thì anh thế nào cũng sẽ thương chị. Chị là người theo đuổi anh, suốt 4 năm dài thời đại học. Đến khi tốt nghiệp ra trường, chị còn nhớ mình đã từng vui đến ướt cả mắt khi anh nói muốn chị làm bạn gái của anh.

Rất lâu sau này, chị cũng quên mất rằng mình từng là một thiếu nữ yêu thương ngang ngược bất chấp thế nào. Lại dần nhận ra, giấc mơ của phụ nữ hóa ra là được thêu dệt tươm tất từ những năm tháng non dại đó. Chưa từng nghĩ rốt cuộc ngày mai sẽ thế nào, nhân duyên ngắn dài ra sao, cứ biết yêu là yêu thôi. Ngày ấy, nếu có ai hỏi chị, chị thích gì nhất thì chắc chắn rằng câu trả lời sẽ luôn là tên anh. Anh là giấc mộng rực rỡ nhất trong thanh xuân của chị. Đẹp đẽ, dây dưa, nhưng lại đau đến bi thương ai oán…

3 năm sau đó chắc là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chị, khi chị biết anh cũng thương chị. Anh là người đàn ông nổi bật hơn chị rất nhiều, lúc nào cũng giỏi giang. Chị không nhớ mình đã từng ghen tuông bao nhiêu lần. Nhưng chỉ cần chị nổi cơn ghen khó chiều thì anh lại dịu dàng đến mức không thể giận được. Sau này chị mới hiểu, đàn ông còn thương thì sẽ luôn biết cách làm dịu những hờn ghen từ người phụ nữ của mình. Không vì tự trọng mà buông tay, càng nguyện ý hạ mình mà giữ lấy cho bằng được.

Rồi anh chị kết hôn, như một cái kết quá mỹ mãn sau cùng. Sau hai năm ngày cưới, chị sinh con gái đầu lòng. Vóc dáng chị xồ xề hơn, buồn tủi cũng nhiều hơn. Nhưng anh lúc này lại luôn bận rộn. Anh nhiều việc tới mức chỉ cần chị gọi, câu đầu tiên chị được nghe chính là “anh bận lắm”. Chị bắt đầu ghen tuông. Dù vậy, chị đã là mẹ, một lời ghen cũng khéo léo mà giữ nếp nhà, nào có không nghĩ suy như trước. Chị ghen, có chăng cũng chỉ muốn anh quay đầu để nhìn thấy chị đã mệt mỏi nhường nào. Nhưng anh của hôm nay ngoài những lời phàn nàn, một lần cũng chưa từng nhìn thấy chị khổ sở ra sao.

Cho đến khi chị biết hóa ra đằng sau một câu bận rộn của anh là những phút giây ân ái cuồng nhiệt với nhân tình. Anh nói với chị, là anh không cưỡng lại nổi cám dỗ, là anh ham mới lạ. Chị đau đến không chịu nổi. Đàn bà, tình yêu càng lớn và lâu dài thì khi đau thương ập đến lại càng không gượng dậy nổi. Tháng ngày đó, từng là ác mộng với chị. Mẹ nói với chị, đàn ông ai rồi cũng sẽ ngoại tình, chỉ là liệu có bị phát hiện hay không. Bà muốn chị hiểu, khi chồng còn quay về, chính là còn có thể cứu vẫn. Chị tha thứ cho anh, vì chị còn thương anh, thương hơn cả nỗi đau của mình.

Đến hôm kỉ niệm 5 năm ngày cưới, anh bỏ quên ví tiền ở nhà. Chị định đem cơm tới cho anh rồi sẵn đưa anh ví tiền. Ai dè, bất cẩn thế nào lại đánh rơi ví tiền rơi xuống nhà. Ví bung ra, thấy thứ đó, tay chị run run, nước mắt bắt đầu chảy ra không dứt. Ngày trước khi theo đuổi anh, anh thường trêu, muốn biết anh yêu ai thì phải có gan giành được ví của anh. Khi đó chị chưa hiểu nhưng vẫn nhất quyết chạy theo mà đòi cướp ví anh xem cho bằng được. Đến một ngày, chẳng cần chị đòi hỏi, anh dúi ví vào tay chị. Chị luôn nhớ, khi giở ví của anh ra, chỉ có hai thứ, 1 bên là thẻ ngân hàng, bên còn lại là hình của chị.

Hôm đó, trong ví chỉ có hình của chị. Hôm đó, anh nói anh giao trái tim của anh cho chị. Còn hôm nay, trong ví anh là hình của một người phụ nữ cùng một đứa trẻ. Hôm nay, rõ ràng trái tim anh chị đã không còn giữ nổi…

Chị không khóc được nữa, như đau quá rồi mà nước mắt không chảy ra nổi. Rõ ràng đàn ông nào có chịu giao trái tim của họ cho chúng ta. Chị cười khinh bỉ với chính mình, trái tim của đàn ông vốn dĩ nằm dưới đũng quần kìa, cởi ra là sẽ bay đi. Bay đi hết những tháng năm thanh xuân tươi đẹp của chị. Bay luôn cả nghĩa tình sắc son gần 10 năm trời. 10 năm nghĩa tình nặng bao nhiêu cũng chịu thua với mấy phút dục vọng lên ngôi. Nói là cám dỗ, nói là lạc đường, hóa ra lại là yêu đương đến mặn mòi. Dối gạt, chỉ có dối gạt! Chị lại cười gằn, thế là xong, tưởng như sâu đậm một đời, hóa ra lại mỏng manh một thời. Gia đình chị nguyện dành một đời vun đắp, chạm một cái đã vỡ tan tành.

Lòng dạ chị cũng nào có dẻo dai được như những năm tháng non dại. Khi ấy anh quay đi, chị thế nào cũng sẽ đuổi theo. Khi đó anh nói không thương chị, chị cũng sẽ cố mà tìm cách cho bằng được. Nhưng chị của hôm nay hèn nhát rồi, chị không đủ dũng khí nữa, chị sợ đau rồi. Nỗi đau của bội bạc, đến cả miệng vết thương còn không khép nổi, nói chi là lành lặn một đời. Chị buông tay, nhẫn tâm buông, đau lòng mà buông, vì chị đã không còn đủ sức. Trái tim anh, vậy thì cứ để anh giữ đi, còn chị sẽ giữ lấy con, giữ lấy lòng mình. Thế là đã đủ…