Tôi hay nói chuyện với dì mỗi dịp về ngoại chơi, chắc cũng vì cùng tuổi nên dễ hiểu nhau hơn. Tính dì hiền lành, lại ít nói, chuyện gì cũng nghĩ đơn giản đi. Nhiều khi ngoại tôi quá đáng với dì, dì đi đâu làm gì ngoại tôi đều nghi ngờ liệu dì có làm gì có lỗi với cậu tôi không. Đỉnh điểm là lần ngoại tôi thẳng tay đánh gì một tát đau điếng chỉ vì một chiếc váy. Mà cũng có phải ai xa lạ tặng dì đâu, là tôi gửi từ Sài Gòn về cho kịp ngày sinh nhật của dì. Buồn hơn nữa là cậu tôi khi đó, đến một lần bảo vệ vợ mình cũng không. Hôm ấy, nếu không có tôi về làm rõ chuyện chắc dì khó mà sống hòa thuận với ngoại tôi. Cũng từ đó, tôi tặng gì dì cũng nhất quyết không chịu lấy, dì cũng im lặng nhiều hơn.

Ngoại tôi sinh cậu trễ, mẹ tôi là con cả lại lấy chồng sớm nên tôi và cậu lại trạc tuổi nhau. Dì khi về làm dâu nhà ngoại tôi cũng chỉ vừa bằng tuổi tôi, lúc đó tôi mới 22. Cậu tôi là con út lại giỏi giang nên được ngoại tôi cưng lắm, chuyện gì cũng nghĩ cho cậu đầu tiên. Nhưng cũng vì lẽ đó mà dì nhiều lần thiệt thòi không ít. Cậu chơi bời thế nào cũng được, cậu vô tâm cũng không sao, ngoại tôi chưa từng phản đối. Nhưng với dì, từng chiếc áo, cái quần, cả giày dép dì mang ngoại tôi đều để mắt không ít. Cũng không ai trách được ngoại tôi, như bao bà mẹ vì thương con mà đâm ra khó tính với con dâu. Dù vậy, ai dạo đó cũng bảo dì tôi tốt số, được gả vào nhà giàu sang không lo gì.

Rồi chị sinh hai cô con gái, điều này cũng khiến ngoại tôi không vui. Ngoại tôi muốn có cháu trai nhưng sức khỏe của dì lại không tốt, thế là không thể cố thêm được nữa. Cũng từ đó, cậu bận rộn tiệc tùng nhiều hơn, nghe dì bảo là cậu được thăng chức lớn lắm. Dì thì vẫn vậy, vẫn quẩn quanh ở nhà chăm ngoại, lo cho con đủ đầy. Đến một lần, tôi nhớ đó là sinh nhật bé Na, con gái lớn của dì. Tôi về ngoại tổ chức tiệc cho tụi nhỏ nhưng cả buổi vẫn không thấy cậu đâu. Được nửa buổi thì dì nói có việc ra ngoài, nhờ tôi trông tụi nhỏ.

Đến tận khuya khi hai nhóc đi ngủ rồi tôi mới nghe tiếng cãi vả dưới nhà mà vội chạy xuống. Tôi hoảng cả lên khi thấy dì đầu tóc bù xù, trên mặt còn có vết máu, dì khóc không ra tiếng. Cậu tôi đứng cạnh bên, mặt mày bất mãn. Khi đó, tôi chỉ nghe ngoại nói:

“Không sinh được con trai thì cũng phải biết điều để chồng tìm đường nở mày nở mặt với người khác!”

Tôi cũng dần đoán ra chuyện gì đang xảy ra, là cậu tôi ngoại tình. Đợi khi ngoại và cậu lên lầu rồi tôi mới lại rửa vết thương trên mặt dì. Khi đó tôi nói với dì, cố được thì cố, còn nếu mệt mỏi quá thì buông tay. Không phải tôi không nghĩ cho cậu hay cháu của mình, tôi chỉ biết đàn bà cũng cần công bằng, đàn bà cũng muốn hạnh phúc. Khi ấy, dì không nói lời nói, không tiếng động mà nước mắt cứ rơi không ngừng. Chắc đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất tôi thấy dì khóc nhiều nhất. Chắc dì biết, lý do duy nhất để dì cố gắng cũng không còn, cậu đã không còn thương dì…

Sau lần đó, tôi lên Sài Gòn đi làm, những lần về quê cũng thưa thớt đi. Bỗng đến một hôm, tôi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của dì, dì nói dì muốn gặp tôi. Tôi lại càng sốc hơn. Dì tôi ra khỏi nhà đã khó, đằng này lại còn lên tận Sài Gòn, vốn là chuyện không dễ dàng. Tôi gặp dì trong một quán nước nhỏ. Hôm đó, dì mặc chiếc váy ngày trước tôi tặng, lại cài thêm một chiếc kẹp rất xinh trên mái tóc dài đen mượt. Tôi giật mình đôi chút, dì sao lại thay đổi…

Dì uống vài ngụm nước rồi ngước mắt hỏi tôi, ánh mắt và câu hỏi ngày đó của dì, rất lâu sau này tôi khó thể quên:

“Dì ngoại tình rồi, N nói xem, dì nên đi theo anh ấy hay là lại về làm vợ làm mẹ?”

Nói xong câu đó, dì đưa hai tay lên ôm lấy mặt, như quá mỏi mệt, kiệt quệ rồi. Trên hai cánh tay và cổ của dì, những vết hằn bầm tím vẫn chưa mờ đi là bao. Tôi kìm không nổi lòng, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của dì. Khi đó tôi đã nói, tôi muốn dì quay về. Nhưng không phải về để tiếp tục khổ đau, mà là về để kết thúc những gì phải kết thúc. Dì có ra đi cũng phải ngẩng đầu. Dì còn con, còn phải là một người mẹ đàng hoàng trong mắt con. Đàn bà muốn hạnh phúc, cũng phải là một hạnh phúc danh chính ngôn thuận.

Dì trở về thật nhưng cậu tôi không muốn ly hôn. Cậu gọi cho tôi, cậu hỏi tôi về người đàn ông kia. Cậu nói cậu không muốn mất dì. Tôi đã rất muốn hỏi cậu, cậu lấy tư cách gì để giữ lấy dì sau bao năm tháng một mình khổ đau dì chịu hết. Cậu lấy gì để giành lại dì khi đến cả trái tim của dì cậu cũng không còn giữ được. Cậu đủ sức không khi một lần trân trọng dì cậu cũng không làm được. Cậu tổn thương dì, cậu ép dì đến con đường phải ngoại tình, cậu không có quyền mong dì quay lại.

Dì đi, một mực đi. Dù cậu tôi đưa bằng chứng dì ngoại tình mà giữ con, ép dì ở lại. Không phải dì không thương con, mà dì biết nếu dì ở lại, dì chỉ có thể chết, chết trong hôn nhân. Nhưng dù sau này được chồng sau yêu thương hết lòng thế nào thì chỉ cần gặp lại tôi, nhắc tới con là dì lại khóc. Nỗi đau của dì vẫn còn đó, như không trôi nổi, như hạnh phúc một đời sau cũng không lấp cho vừa.

Đau khổ ở đời đàn bà, phần nhiều đều vì đàn ông mà ra. Đàn ông rông chơi, đàn bà đợi chờ. Đàn ông tội lỗi, đàn bà dung tha. Đàn ông vô tâm, đàn bà nhẫn nhịn. Nhưng lòng dạ đàn bà cũng không là sắt đá, rồi cũng có lúc vượt ngưỡng mà tan hoang. Cạn cùng đổ vỡ, đàn bà rồi sẽ muốn ngoại tình. Ngoại tình vì quá khổ đau, ngoại tình vì tận cùng bất hạnh. Đến lúc đó, bao nhiêu đàn bà cũng buông, nghĩa tình thế nào cũng đoạn. Là đàn ông ép đàn bà cạn tâm, là đàn ông buộc đàn bà cạn tình…