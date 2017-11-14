Người ta luôn thấy mình thiếu mọi thứ, trừ thời gian. Nhưng thật ra thứ gì cũng có thể tìm lại, chỉ có thời gian là một đi không quay về. Với đàn bà, thanh xuân lại càng quan trọng hơn mọi điều. Những năm tháng 30, đừng nghĩ thời gian còn dài nữa mà phung phí, mà rong ruổi mải miết. Chuyện gì cũng hãy nghĩ một lần rồi dứt khoát, đừng dây dưa, đừng lần lừa. Đam mê thì phải theo đuổi, thích gì thì cũng hãy làm ngay. Yêu thì yêu cho đáng, ở bên người cho xứng. Đừng quăng đời mình vào những thứ tạm bợ, đời chẳng dài đâu.

Đàn bà thường sợ con số 30, thế là chạy cho kịp, đuổi cho khéo mà mong vừa vặn. Nhưng 30 mới là lúc đời đàn bà dần ổn yên sau những năm tháng thăng trầm không ít ngả nghiêng. Chỉ là, 30 cũng là thời điểm bắt đầu cho một chặng đường đầy thử thách hơn của đàn bà. Vì vậy mà cũng không ít những sai lầm khó tránh khỏi. Đàn bà đừng để đến năm 40 mới hối hận vì những sai lầm này khi 30…

Đến tuổi này rồi, đừng tự biến mạng xã hội thành những thước đo cho chính mình hay cuộc đời. Mạng xã hội là ảo, đời người mới là thật. Mạng xã hội là phù phiếm, đời người mới là cuộc sống. Do đó, những điều ý nghĩa nhất chỉ có ở đời thật, mạng xã hội vốn không đủ sức tạo ra chân thật. Vì vậy, đừng sống chỉ để phụ vụ cho những thu hút tạm bợ của thế giới ảo. Buông điện thoại xuống đi, bước ra đời đi, đó mới là lúc bạn thấy cuộc sống này còn nhiều điều đáng để sống nhường nào.

Phí thời gian cho một công việc không có kết quả

Khi đã 30, đừng nghĩ bạn đi làm để không thất nghiệp nữa. Lúc này bạn phải hiểu bạn làm là vì bạn thích, bạn làm là vì công việc này sẽ có tương lai. 30 là độ tuổi cần ổn định nhưng ổn định không có nghĩa là chùn chân, là sợ đổi thay. Nếu những năm 20, bạn cần đổi thay để tìm thứ mình hợp với mình, thì 30, bạn lại cần thay đổi để tự hoạch định tương lai sau này. Đừng dùng dằn ở con số 30 mà nghĩ phải an yên với thứ bạn không thích. Hãy chọn lựa công việc bạn tin sẽ có kết quả tốt, đừng phí thời gian vì ngại đổi thay, nhé!

Xem sự nghiệp quan trọng hơn gia đình và bạn bè

Đừng tiêu xài quá nhiều thời gian cho công việc. Hãy dành thời gian để tạo hồi ức cùng bạn bè và gia đình. Khi già đi, bạn sẽ hiểu, sự nghiệp đến cuối cùng chỉ có thể cho bạn địa vị và tiền bạc. Chỉ có người thân và bạn bè mới khiến bạn hạnh phúc và bên bạn cả đời. Khi ở lưng chừng 30, sự nghiệp quan trọng đó nhưng đừng bị nó cuốn đi đến mức không còn nhìn thấy những giá trị tốt đẹp khác. Năm tháng khiến con người ta càng có nhiều thứ, cũng phải càng thông minh hơn để biết mình phải giữ gìn điều gì là trên hết.

Lơ là với sức khỏe của bản thân

Nhiều người khi đi qua những năm 30 dần cảm thấy hối hận vì đã không biết chăm sóc bản thân nhiều hơn. Nhưng nên hiểu rằng, với đời người, sức khỏe là quý giá nhất. Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ sức khỏe là hiển nhiên mà phung phí với đời. Nhưng sức khỏe không phải là món của cải tồn tại dĩ nhiên. Khi đã dần bước sang 40, sẽ có lúc bạn hiểu tiền không mua được sức khỏe khi không còn. Và đến khi bạn không còn sức khỏe, bạn sẽ thấy có thứ gì cũng không bằng có sức khỏe ở đời. Do đó, từ giờ phút nãy hãy biết dành thời gian chăm sóc cho bản thân, tập thể dục, thăm khám khih cần. Bạn bảo vệ sức khỏe của mình, cũng là bảo vệ gia đình, người thân của mình

Dành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn

Khi bạn 30, bạn luôn ý thức được rằng mình đã có tuổi, nhưng đừng quên cha mẹ bạn cũng đã già đi nhiều rồi. Thời gian của mình ít đi thì thời gian của cha mẹ bạn cũng càng không còn nhiều nữa. Lúc này, hãy dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn. Đừng chạy nhanh quá, vốn dĩ cha mẹ đã không còn sức đuổi kịp ta. Cũng đừng chạy tới mức quên cả nhìn lại, tới lúc quay đầu, cha mẹ cũng đã không còn đứng ở chỗ cũ.

Luôn âu lo về ngoại hình của bản thân

Những năm tuổi trẻ, vóc dáng, ngoại hình là những điều ta luôn quan tâm nhất. Nhưng khi đã đi qua đủ va vấp và thăng trầm, bạn sẽ dần nhận ra tâm thế và cảm xúc mới là điều cần thiết nhất. Dù rằng không nên lơ là cân nặng, hình thể của mình quá mức nhưng cũng hãy để bản thân đừng vì vóc dáng của mình mà bất an, khổ sở.

Không biết tiết kiệm tiền

Đừng nghĩ 30 là trẻ và còn cả cuộc đời để sống buông thả. Những năm tháng 20 muốn tiêu xài thế nào đã qua rồi. Giờ là lúc bạn phải dành dụm tiền, tuổi già đang đến, nên nhớ rằng cũng chỉ bạn mới tự lo cho mình tốt nhất được.