Đàn bà đừng cầu mong lấy chồng giàu sang, hãy lấy người vì mình mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng

Tâm sự gia đình 13/03/2019 14:20

Đàn bà khôn ngoan đừng nhìn vào ví tiền đàn ông dày hay mỏng, mà hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn. Anh ta có thể ăn uống qua loa, có thể tiết kiệm cho bản thân mình nhưng luôn muốn dành cho người phụ nữ của mình những điều tốt nhất.

Đàn ông trọng gì nhất trên cuộc đời? Câu trả lời đó chính là sự nghiệp, là tiền bạc. Đó là mồ hôi nước mắt, là công sức nên đàn ông xem như “khúc ruột” của mình. Tiền bạc cũng là biểu trưng của sự thành công. Dù nói ra hay không, đàn ông vẫn ngầm so đo với nhau bằng chính tiền bạc, cơ ngơi mà mình có được.

Đàn bà đừng cầu mong lấy chồng giàu sang, hãy lấy người vì mình mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng - Ảnh 1
Đàn bà đừng nhìn vào ví tiền đàn ông dày hay mỏng, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông giàu có cũng có nhiều dạng. Có người hào phóng, tiêu tiền không tiếc tay, tự nghĩ rằng bản thân cực khổ kiếm ra được tiền thì phải cho bản thân hưởng thụ. Có người thì ngược lại, lắm tiền nhiều bạc nhưng lại dè sẻn, tiết kiệm chi li. Nghĩ đến những ngày gian khó lại càng sợ đồng tiền mình làm ra được bị tiêu xài hoang phí. Lại có những gã đàn ông bên ngoài không tiếc tiền cho những cuộc ăn chơi nhưng lại hà tiện với vợ con ở nhà.

Đàn bà khôn ngoan đừng nhìn vào ví tiền đàn ông dày hay mỏng, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn. Đàn ông thương yêu bạn thật lòng, dẫu mặc chiếc áo cũ, mang đôi giày sờn nhưng lại để dành số tiền mình kiếm được mua cho bạn món quà mà bạn yêu thích từ lâu. Anh ta có thể ăn uống qua loa, có thể tiết kiệm cho bản thân mình nhưng luôn muốn dành cho người phụ nữ của mình những điều tốt nhất.

Một người đàn ông biết thương yêu người phụ nữ của mình thật lòng, tương lai chưa chắc sẽ giàu có nhưng chí ít cũng sẽ không nghèo. Bởi, anh ta có ý chí, biết phấn đấu, muốn đem lại cho vợ con những điều tốt nhất. Anh ta biết xót xa, biết đau lòng khi vợ con mình thua kém những người đàn bà ngoài kia. Chọn một người đàn ông như thế làm chồng, người phụ nữ sẽ được hạnh phúc.

Đàn bà đừng cầu mong lấy chồng giàu sang, hãy lấy người vì mình mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng - Ảnh 2
Có những người đàn ông giàu có nhưng lại rất hà tiện với vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cưới được chồng giàu sẽ nghiễm nhiên sung sướng, chỉ cần “ngồi mát ăn bát vàng” thì chưa chắc đúng. Thực tế cho thấy, nhiều người đàn bà có chồng giàu nhưng lại gặp kẻ “đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khổ sở vô cùng. Tiêu gì cũng bị cho là hoang phí, chỉ biết bòn rút của chồng. Thậm chí đi chợ, đi siêu thị cũng phải đem hóa đơn về cho chồng.

Có những người đàn ông lắm tiền nhưng có tư tưởng sợ mất. Ngay cả vợ cũng không tin tưởng. Chính tay họ phải nắm giữ tay hòm chìa khóa thì mới yên tâm. Vợ về thăm ngoại thì nơm nớp lo sợ vợ mang tiền về cho cha mẹ. Có chồng giàu mà sống như thế thì sung sướng chỗ nào?

Đàn bà đừng cầu mong lấy chồng giàu sang, hãy lấy người vì mình mà dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng - Ảnh 3
Đàn ông trọng vợ hơn tiền, những giờ phút khốn đốn nguy nan vẫn sẽ chọn vợ - Ảnh minh họa: Internet

Làm phụ nữ, đừng cầu lấy được một người chồng quá giàu sang, lắm tiền nhiều bạc. Hãy mong lấy được một người đàn ông dám vì người phụ nữ mình yêu mà tiêu đến đồng tiền cuối cùng. Đàn ông trọng tiền hơn vợ, sẽ chỉ biết có tiền. Đàn ông trọng vợ hơn tiền, những giờ phút nguy nan, khốn đốn vẫn sẽ chọn vợ.

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Khi ta còn một mình, nỗi cô đơn chỉ thoáng qua, ta dễ dàng xua tan nó bằng công việc, bằng những niềm vui khác. Còn những người đàn bà cô đơn trong hôn nhân, nỗi buồn đè nặng, họ có thể vui vẻ bên ngoài nhưng bước về căn nhà toàn sự lặng lẽo họ chẳng thể có bình yên. Nỗi cô đơn trong hôn nhân khiến đàn bà héo mòn và vắt kiệt thanh xuân.

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