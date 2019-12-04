Đàn bà chán chồng đừng lựa chọn ngoại tình mà hãy làm ngơ để sống vì con

Tâm sự gia đình 04/12/2019 10:08

Đàn bà chán chồng, dẫu có cô đơn, khổ sở ra sao cũng đừng dại dột ngoại tình. Bởi vì đó là cánh cửa tử, chỉ cần bước vào là đàn bà sẽ mất hết tất cả.

Có một thực tế rằng, đàn bà chán chồng và cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình ngày càng nhiều. Nguyên nhân xuất phát từ sự thờ ơ, vô trách nhiệm của những người chồng. Đàn bà khi chán chồng có những phản ứng khác nhau. Người thì khóc lóc, u uất và bế tắc. Có người đối đãi lại bằng sự vô tâm nhưng cũng có nhiều đàn bà ngoại tình để xoa dịu đi những tổn thương trong lòng.

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Đàn bà chán chồng vì sự thờ ơ, vô trách nhiệm của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, phụ nữ chán chồng mà lựa chọn ngoại tình là đàn bà dại. Bởi điều đó không giúp đàn bà tìm thấy niềm vui, càng không khiến đàn bà xoa dịu được những nỗi đau. Mặt khác, lựa chọn ngoại tình giống như đàn bà đang bị vây bọc trong nỗi muộn phiền do chồng bây giờ lại quàng thêm vào người một sợi dây thòng lọng. Và sớm hay muộn, chính sợi dây này sẽ siết chặt hạnh phúc, giết chết những gì mà đàn bà đang có.

Đau lòng thay, một người chị tôi quen lại rơi vào trường hợp đó. Trước khi ngã vào lòng một người đàn ông khác, chị đã có những tháng ngày chán ngán tận cùng cuộc hôn nhân của mình. Người chồng của chị chẳng hề đem đến cho chị hạnh phúc mà trái lại còn gây cho chị bao nhiêu khổ sở. Chị nuôi 2 đứa con, nuôi luôn cả người chồng vô dụng, nát rượu lại nghiện số đề. Chị cong lưng làm lụng nuôi con, chắt bóp từng đồng vậy mà người chồng của chị còn vét lấy để nướng vào những trận đỏ đen vô bổ. Kể làm sao hết những khổ cực mà chị đã phải chịu đựng khi có một người chồng như vậy.

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Chị ngoại tình để xoa dịu những tổn thương do chồng gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Có một người chồng tệ bạc, chị không lựa chọn ly hôn mà lại dấn thân vào con đường ngoại tình. Đó là người yêu cũ của chị. Gặp lại chị, người đàn ông tỏ ra xót xa, thương cảm trước cuộc sống đầy vất vả của chị. Anh ta nuối tiếc rằng nếu ngày xưa không vì hiểu lầm thì hai người đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tình cũ không rủ cũng tới, chị mềm lòng trước thái độ ân cần, quan tâm của anh ta. Và hai người thường xuyên gặp gỡ, đi khách sạn. Càng chán nản chồng, chị lại càng lao vào mối tình sai trái ấy.

Nhưng rồi, chị chẳng có một kết cục tốt đẹp. Chồng chị phát hiện ra, chị bị đánh, bị tát, bị hàng xóm khinh khi. Người đàn ông kia vội vã cắt liên lạc. Và đau lòng thay, hai đứa con chị thương yêu nhất trên đời lại xa lánh, coi thường chị. Chúng đã lớn và bảo rằng nếu cha mẹ ly hôn thì sẽ sống với cha chứ không sống với một người đàn bà như chị. Chị đau đớn ngã quỵ. Chẳng có ai còn nhớ đến nguyên nhân đã đẩy chị vào con đường ngoại tình này.

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Dấn thân vào ngoại tình, đàn bà sẽ mất đi tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, nếu chồng vô tâm, quá tệ bạc thì có 2 phương án để chúng ta lựa chọn. Một là ly hôn, lựa chọn cho mình một con đường tươi sáng hơn để đi. Còn như nếu chẳng thể ly hôn vì con cái hay vì điều gì đi nữa thì hãy làm ngơ người chồng ấy đi mà sống cho mình và cho con cái. Đừng dại dột ngoại tình, vì đó là cánh cửa tử, chỉ cần bước vào là đàn bà sẽ mất hết tất cả.

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