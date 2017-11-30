Cưới 7 năm chưa được làm đàn bà, 1 lần liều cởi quần chồng thì anh tỉnh bơ: 'Tưởng mẹ nói với em là anh 'phần dưới' không có cái đó rồi chứ?'

Tâm sự gia đình 30/11/2017 11:34

Là vợ chồng theo anh nghĩ em còn làm gì được chứ? Em làm vợ anh đã 7 năm rồi...anh chê em xấu xí hay gì cũng phải nói cho em lý do. Xin anh đừng cấm vận em như vậy.

Hiền đồng ý làm vợ Tuấn chỉ sau 3 tháng tìm hiểu, hay nói đúng hơn là cuộc hôn nhân của hai người là do gia đình sắp xếp. Tuấn hơn Hiền những 10 tuổi, là người đàn ông thành đạt giàu có. Chính vì vậy mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và nói Hiền có số hưởng, tuy lấy chồng già nhưng có cơ ngơi bạc tỷ như vậy thì Hiền chẳng lo thiếu thốn gì cả. Còn về phần Hiền thì về làm vợ cô cũng luôn cố gắng đảm đang và chăm sóc cho gia đình chồng thật tốt.

Cứ tưởng dù là cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng rồi vợ chồng Hiền sẽ hiểu nhau, vậy nhưng đúng đêm tân hôn Hiền bẽn lẽn trao cho chồng cái ngàn vàng quý giá của cuộc đời mình thì cô đau đớn tột cùng khi mà Tuấn chỉ nhìn cô 1 phút rồi đắp chăn đi ngủ. Lúc đó Hiền chỉ nghĩ chắc chồng căm hận mình nên mới thế nên cô đành chịu đựng chờ đến khi chồng có tình cảm với mình. Sống trong căn biệt thự không có tình yêu của chồng, cũng may là Hiền có được sự yêu thương đùm bọc của mẹ chồng cô.

Sợ mẹ chồng lo lắng nên chuyện chồng không đụng chạm vào người Hiền cũng không dám nói với mẹ chồng. Hàng đêm ngủ chung giường cô vẫn chờ chồng mình đòi 'sản xuất em bé', nhiều đêm đến ngày "rụng trứng" Hiền khao khát được làm tình vô cùng. Cô lấy tay kéo chồng lại rồi thỏ thẻ dâng hiến nhưng Tuấn quát.

Cưới 7 năm chưa được làm đàn bà, 1 lần liều cởi quần chồng thì anh tỉnh bơ: 'Tưởng mẹ nói với em là anh 'phần dưới' không có cái đó rồi chứ?' - Ảnh 1
Đêm tân hôn Hiền đau đớn khi chồng chỉ nhìn cô 1 phút rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Ảnh: Internet

- Tôi mệt lắm...để yên cho tôi ngủ.

- Em chỉ muốn vợ chồng mình gần gũi hơn thôi, cưới nhau đã được hơn 1 tháng rồi...mà anh...

- Tôi không thích, cô muốn trao trinh cho thằng nào thì cứ việc.

Nghe chồng nói vậy mà Hiền đau đớn tột cùng, và rồi cô biết chắc chồng mình có người phụ nữ bên ngoài nên mới chán chê mình như vậy. Nhưng cứ hễ Hiền nhắc đến chuyện ly hôn là mẹ chồng lại van xin cô nên Hiền lại không thể đi. Hiền nhẫn nhục ngày này qua ngày khác, đến tận 7 năm lấy chồng mà cô vẫn chưa được làm đàn bà. Hiền chua xót vô cùng...

Thế rồi ngày hôm đó Hiền cố tình ăn mặc khiêu gợi để gạ chồng, vậy nhưng Tuấn vẫn không có chút cảm giác gì. Nửa đêm nằm nóng ran cả người nên Hiền liều cởi quần chồng xuống rồi van xin anh đứa con. Vậy nhưng lúc đó Tuấn bật dậy rồi nói

Cưới 7 năm chưa được làm đàn bà, 1 lần liều cởi quần chồng thì anh tỉnh bơ: 'Tưởng mẹ nói với em là anh 'phần dưới' không có cái đó rồi chứ?' - Ảnh 2
Phần dưới không có cái đó ư? Lúc nãy em kiểm tra thấy "của quý" của anh vẫn bình thường mà. Ảnh: Internet

- Em làm gì vậy hả?

- Là vợ chồng theo anh nghĩ em còn làm gì được chứ? Em làm vợ anh đã 7 năm rồi...anh chê em xấu xí hay gì cũng phải nói cho em lý do. Xin anh đừng cấm vận em như vậy.

Nghe Hiền nói câu đó thì Tuấn kinh ngạc rồi nói.

- Sản xuất em bé ư? Tưởng mẹ nói với em là anh 'phần dưới' không có cái đó rồi chứ?

- Anh nói vậy là sao? Phần dưới không có cái đó ư? Lúc nãy em kiểm tra thấy "của quý" của anh vẫn bình thường mà.

- Nhưng anh tinh trùng của anh yếu...không thể có con được. Đó cũng là lý do mà anh không tân hôn với em. Mẹ anh đáng nhẽ ra phải nói với em rồi chứ?

Nghe chồng nói như vậy mà Hiền chết lặng, 7 năm qua hóa ra vì lý do này mà chồng không muốn ân ái với cô. Hiền lao xuống hỏi mẹ chồng mọi chuyện thì bà bật khóc mà xin lỗi Hiền vì đã giấu cô. Bà sợ nói ra sẽ khiến Hiền đòi bỏ nhà đi...mà bà không muốn mất đi cô con dâu như Hiền. Mấy ngày rồi đêm nào Hiền cũng khóc, cô muốn ly hôn nhưng cũng muốn sống với người chồng đáng thương của mình rồi nhận con nuôi. Cô thật sự không biết chọn cách nào cả.

Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết

Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết

Đàn bà muốn hạnh phúc, phải học cách buông bỏ. Cái gì nặng quá thì vứt đi, điều gì nhọc lòng quá thì cũng bỏ qua. Nắm hoài làm gì thứ làm mình đau, hại mình, hại cả người thương mình, đáng không?

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Từ khóa:   chồng yếu sinh lý đêm tân hôn chồng bất lực

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