Lấy chồng rồi mà cứ trải qua 4 điều này thì đàn bà thà sống một mình còn hơn!

Luôn phải ghen tuông với người cũ của chồng

Đàn ông một lòng sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình phải ghen tuông với quá khứ của anh ta. Đàn ông ngả nghiêng chính là không thể để vợ mình có đủ cảm giác an toàn. Thứ so đo với quá khứ của chồng rồi sẽ mòn rút kiêu hãnh nơi bạn, bẻ cong tự tôn của chính bạn. Sẽ có lúc bạn kéo chính mình, một người vợ, để ngang bằng một kẻ ngoài cuộc không danh phận. Tất cả cũng chỉ vì sự không dứt khoát và dùng dằn của chồng và người cũ đã đạp đổ hết niềm tin trong tình cảm của hai người. Đàn ông như thế cả đời cũng không thể một lòng vì bạn được.

Chồng trăng hoa

Đàn ông trăng hoa chính là hiểm họa với đàn bà. Lấy phải một người chồng trăng hoa thì cả đời cứ thấp thỏm không yên. Đàn ông thói hư một vừa hai phải còn cố gắng thứ tha, chứ nay bên người này mai lại đến với người kia, làm vợ mỏi mệt nhường nào. Mà đàn bà chân yếu tay mềm lắm, níu làm sao nổi một người cứ muốn đi. Đừng chỉ dùng cả đời để chạy theo giữ chồng, trông đàn ông của mình. Đàn ông của mình mình giữ, chứ đàn ông của thiên hạ rồi quản làm sao nổi. Đến cuối cùng, vẫn là tay trống lòng không, một tấc nghĩa tình cũng không có. Phải nhớ, thanh xuân của đàn bà không bao giờ chi trả nổi cho dục vọng của đàn ông.

Chồng vô tâm

Không có đàn ông vô tâm, chỉ tâm của họ đã không còn đặt ở bạn. Đừng tự an ủi mình bởi lý do chồng bận rộn tất bật. Vì sẽ không có người đàn ông nào bận đến mức không cho vợ mình đủ cảm giác an lòng. Đàn ông bận rộn không lạ, đàn ông vì bận rộn mà vô tâm vài lúc cũng không đáng trách. Nhưng đàn ông một mực vô tâm, nhẫn tâm vô tâm, một lần cũng không cho vợ cảm giác được yêu thương thì rõ ràng là tệ. Đàn ông, bôn ba thế nào, ngược xuôi ra sao, một khi có lòng, ắt sẽ luôn bên bạn bằng mọi cách. Còn đàn ông vô tâm, dù bạn có cố chạy theo anh ta nhường nào cũng không kịp, muôn đời là vô ích.

Đời đàn bà, nghĩ cho mình trước, đừng bất lực với bất hạnh. Cầm lên được thì phải bỏ xuống được, đừng khư khư cam chịu. Đời không đòi công bằng và hạnh phúc nổi cho bạn đâu, chỉ có bạn mới có thể giúp mình, nhé!