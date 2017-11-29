Đàn ông có vô tâm cỡ nào khi yêu thật lòng sẽ luôn sẵn sàng làm điều này vì bạn

Yêu - Hôn nhân 29/11/2017 06:30

Đàn ông thường vô tâm nhưng đàn ông khi yêu rõ ràng sẽ không thể vô tâm. Vì vậy, đàn ông dù từng vô tâm thế nào thì khi yêu thật lòng họ luôn vì bạn mà làm những điều này.

Sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khiến bạn vui vẻ

Không có đàn ông vô tâm, chỉ tâm của anh ta không đặt ở bạn. Khi thương yêu bạn, đàn ông sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khiến bạn vui vẻ. Anh ấy có thể vào bếp làm bữa ăn thịnh soạn cho cả nhà, dù rằng từ trước đến nay anh ấy chưa từng thích nấu ăn. Anh ấy cũng sẽ vì bạn mà đến nơi mình không thích, chỉ vì muốn bạn vui. Anh ấy cũng sẽ ủng hộ hết thảy những mong muốn của bạn, vì điều đó làm bạn hạnh phúc. Với người đàn ông này, hạnh phúc của bạn là trên hết, anh ấy vì vậy thế nào cũng chấp nhận.

Luôn bảo vệ bạn trong bất kì trường hợp nào

Đàn ông luôn muốn bảo bọc người phụ nữ của mình. Mong muốn này sẽ càng mạnh mẽ hơn khi có chuyện không hay xảy ra. Càng yêu thương thì đàn ông sẽ càng vì người mình yêu mà bảo vệ đến cùng. Dù rằng có phải ảnh hưởng đến danh dự của anh ấy thì vẫn là không để bạn chịu thiệt. Sự bảo bọc này xuất phát từ tình yêu của anh ấy. Do đó, nếu từng thấy anh ấy vì bảo vệ bạn mà bất chấp mọi thứ thì nên giữ chặt lấy người đàn ông này nhé!

Đàn ông có vô tâm cỡ nào khi yêu thật lòng sẽ luôn sẵn sàng làm điều này vì bạn - Ảnh 1
Nếu từng thấy anh ấy vì bảo vệ bạn mà bất chấp mọi thứ thì nên giữ chặt lấy người đàn ông này nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Chân thành với bạn

Đàn ông còn yêu thương thì sẽ còn chân thành. Họ sẽ luôn để bạn biết họ làm gì, họ đi với ai, bao giờ họ về mà không cần bạn nhắc. Đơn giản vì họ muốn bạn yên tâm và họ không có gì phải giấu diếm bạn. Với đàn ông, tự do là điều không thể thiếu, họ không thích ràng buộc. Nhưng để có một mối quan hệ hay hôn nhân bền vững, đàn ông luôn hiểu phải cần sự chân thành. Vì vậy, khi đàn ông sẵn sàng thật lòng với bạn, chính là anh ấy muốn mối quan hệ của cả hai sẽ lâu dài và gắn kết hơn.

Luôn lắng nghe bạn

Đàn ông khi yêu luôn quan tâm đến suy nghĩ và lời nói của đối phương. Bạn nói gì, chuyện lớn hay vặt vãnh thế nào họ cũng đều muốn nghe. Họ còn kiên nhẫn nghe hết những suy nghĩ không vui hay thiếu tích cực của bạn. Họ cũng muốn nghe ý kiến của bạn về một việc gì đó của anh ấy. Thậm chí, dù có bận rộn thế nào, họ cũng cố gắng dành thời gian để nghe bạn kể về một ngày của mình thế nào, tâm trạng của bạn có ổn không. Đơn giản là vì yêu nên muốn thấu hiểu, muốn chia sẻ mọi suy nghĩ và cảm xúc với bạn.

Đàn ông có vô tâm cỡ nào khi yêu thật lòng sẽ luôn sẵn sàng làm điều này vì bạn - Ảnh 2
Đơn giản là vì yêu nên muốn thấu hiểu, muốn chia sẻ mọi suy nghĩ và cảm xúc với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tranh cãi khi cần

Đừng nghĩ rằng đàn ông muốn tranh cãi chính là không còn yêu thương bạn. Đàn ông còn yêu thương, còn muốn thấu hiểu thì mới tranh luận với bạn. Chứ đã hết yêu rồi thì họ chỉ im lặng cho qua hết thảy.

Khi cãi nhau, anh ấy sẽ cố gắng để bạn hiểu suy nghĩ của anh ấy, cũng sẽ hiểu cho suy nghĩ của bạn. Từ đó mà anh ấy muốn cả hai đủ cảm thông và gắn kết hơn. Đây chính là vì muốn gắn bó lâu dài mà tạo lập sự thấu hiểu và hòa hợp. Nhưng cũng đừng vì vậy mà để tranh cãi diễn ra quá nhiều, sẽ dễ khiến cả hai mỏi mệt.

Tự hào về bạn

Với đàn ông, người phụ nữ của mình chính là niềm tự hào của anh ấy. Dù rằng bạn không xuất sắc, nhưng anh ấy sẽ luôn tìm được điểm mạnh của bạn mà tự hào. Vì hơn hết, vì bạn là người anh ấy yêu nên điều gì ở bạn anh ấy cũng trân trọng. Đàn ông yêu thương thật lòng sẽ không vì sự thành công của vợ hay bạn gái mà khó chịu. Anh ấy sẽ luôn ủng hộ hết mình trước mọi thành tựu của người phụ nữ của mình.

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Đàn bà có thể chọn lầm chồng, chứ đừng sống sai với mình và con

Đời này, đàn bà không thể vì mình và con mà hạnh phúc chính là sai, sai triệt để. Phải nhớ, đàn bà lấy chồng, nếu không thể quá sung sướng thì cũng đừng quá khổ sở.

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