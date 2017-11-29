Đàn bà có thể chọn lầm chồng, chứ đừng sống sai với mình và con

Yêu - Hôn nhân 29/11/2017 06:30

Đời này, đàn bà không thể vì mình và con mà hạnh phúc chính là sai, sai triệt để. Phải nhớ, đàn bà lấy chồng, nếu không thể quá sung sướng thì cũng đừng quá khổ sở.

Nếu bất hạnh, đừng tiếp tục

Đàn bà lấy chồng, một lòng hai dạ vẫn vì chồng con. Đàn bà làm vợ, thế nào cũng mong yên ổn một đời. Nhưng đàn bà phải nhớ, lấy chồng, nếu không thể quá sung sướng thì cũng đừng quá khổ sở. Chồng không thể là người thân một đời thì ta cũng đừng cố chấp mà hy sinh một kiếp. Đến một lúc, mệt quá thì buông, bất hạnh quá thì kết thúc, đừng vì ai khác ngoài mình. Đàn bà có con, nghĩ cho con là đúng nhưng đừng nghĩ chịu khổ cho con là nên. Đàn bà có hạnh phúc thì mới mong cho con đủ đầy về sau. Chứ cứ vì bất hạnh mà tiếp tục thì con cả đời cũng không bình yên nổi. Cũng hãy hiểu, nhân duyên ở đời, lựa đi chọn lại sẽ có nhầm lẫn. Đàn bà chọn nhầm chồng thì nào có phải kết thúc. Chọn sai thì chọn lại, đời này không dài để kéo dài quá nhiều sự chọn lựa không đúng.  

Đàn bà có thể chọn lầm chồng, chứ đừng sống sai với mình và con - Ảnh 1
Chọn sai thì chọn lại, đời này không dài để kéo dài quá nhiều sự chọn lựa không đúng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dở dang sống không dễ dàng, nhưng vẫn hơn là khổ vì chồng

Chưa ai nói đàn bà ly hôn chồng rồi sẽ sống dễ dàng hơn. Nhưng cứ khổ vì chồng mải miết lại càng khó khăn hơn gấp bội. Thà một lần kết thúc đoạn nhân duyên không vừa khít, bắt đầu một cuộc sống mới vẫn là nên. Biết là mỏi mệt đó, biết là vết thương khó lành đó nhưng đời ngắn lắm, đừng lãng phí. Phải nghĩ cho mình, mình cũng có quyền sống thanh thản và bình yên. Cũng hãy nghĩ đơn giản rằng, đàn bà không phải một chồng một vợ cả đời mới là đúng đắn. Đàn bà lấy chồng là để hạnh phúc hơn, chứ không phải để bất hạnh hơn. Vì vậy, đến một lúc nhân duyên cạn kiệt, hết tình hết nghĩa chính là phải buông tay. Dứt khoát mà buông, tàn nhẫn mà buông. Sẽ có lúc bạn nhận ra, hạnh phúc vốn đã bắt đầu ươm mầm chính từ một lần dám buông bỏ bất hạnh.

Đàn bà có thể lấy nhầm chồng, chứ đừng sống sai với mình và con

Đời đàn bà, đừng chỉ quẩn quanh bên một người đàn ông không đáng. Đàn ông yêu thương mình thì mình hy sinh bao nhiêu cũng xứng. Chứ đàn ông không dành cho mình rồi thì có dốc hết đời này cũng không đủ sức. Huống hồ, lại vì kẻ không nguyện là người thân một đời của mình mà khổ mình, khổ con thì lại càng quá phí phạm. Đàn bà có thể lấy nhầm chồng, chứ đừng sống sai với mình và con. Đời này, đàn bà không thể vì mình và con mà hạnh phúc chính là sai, sai triệt để. Cũng đừng mang suy nghĩ mình cần một người đàn ông để làm chồng, con cần một người cha cho có danh nghĩa. Đàn ông tệ, thà không có còn hơn. Khổ thì ly hôn, mệt thì buông tay chứ đừng vì đàn ông tệ mà khóc lóc mải miết, khổ đau trăm bận. Thanh xuân đàn bà ngắn lắm, tuổi thơ của con cũng không dài. Đàn bà sống sai chính là bất chấp khổ đau của mình và con mà ở bên chồng tệ, chồng hết tình hết nghĩa.

Đàn bà có thể chọn lầm chồng, chứ đừng sống sai với mình và con - Ảnh 2
Đàn bà sống sai chính là bất chấp khổ đau của mình và con mà ở bên chồng tệ, chồng hết tình hết nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Chồng có thể bỏ, nhưng đời mình và con không thể kết thúc

Đàn bà phải nhớ, chồng có thể bỏ nhưng đời mình và con không thể vì thế mà kết thúc. Chồng rồi sẽ có lúc như người dưng từng chung giường, một bước là quay đi. Nhưng đời mình con, hạnh phúc của con còn, chính là mình còn phải cố gắng. Khó cũng phải ráng, khổ cũng phải qua bằng được. Mình không thương mình, chẳng lẽ đợi kẻ bội bạc? Mình không thương con, không lẽ trông mong kẻ không màng trách nhiệm?

Đàn bà, đứng trước bất hạnh, thương tổn bao nhiêu cũng phải ráng mạnh mẽ. Giữ được gì cho mình và con thì phải ráng giữ. Đàn ông không là duy nhất, đàn ông tệ càng không thể là tất cả. Mình và con mới là quan trọng. Còn cố gắng được vì con, vì mình thì cố. Chứ đã cạn cùng đổ vỡ thì đừng tiếc. Đàn bà có chấp nhận vấp vá, có dám đứng dậy thì mới mong hạnh phúc sau này. Đừng quay đầu lại nữa, bước tiếp đi, cuối con đường chắc chắn có điều xứng đáng dành cho mình, đàn bà nhé!

Cạn nước mắt, đàn bà chỉ còn lại tàn nhẫn

Cạn nước mắt, đàn bà chỉ còn lại tàn nhẫn

Cạn nước mắt, đàn bà chỉ còn lại nhẫn tâm. Đàn ông lại muôn đời không níu nổi một người đàn bà tàn nhẫn. Họ lúc này mới đòi sòng phẳng với anh, mới trả lại anh một đời hối hận day dứt.

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