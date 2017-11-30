Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết

Yêu - Hôn nhân 30/11/2017 06:30

Đàn bà muốn hạnh phúc, phải học cách buông bỏ. Cái gì nặng quá thì vứt đi, điều gì nhọc lòng quá thì cũng bỏ qua. Nắm hoài làm gì thứ làm mình đau, hại mình, hại cả người thương mình, đáng không?

Đời này bộn bề, quản làm sao hết vật đổi sao dời

Đàn bà muốn hạnh phúc, phải học cách buông bỏ. Cái gì nặng quá thì vứt đi, điều gì nhọc lòng quá thì cũng bỏ qua. Nắm hoài làm gì thứ làm mình đau, hại mình, hại cả người thương mình, đáng không? Đừng nghĩ mình đủ sức quản hết hợp tan ở đời, cũng đừng khiến bản thân gồng mình vì một mối quan hệ đã cạn cùng đổ vỡ. Đời này bộn bề lắm, quản làm sao hết vật đổi sao dời. Lòng người đổi thay, đừng cố công tìm lý do, cũng đừng một mực bồi hoàn quá khứ làm gì. Hết tình cạn nghĩa, buông tất phải buông. Đàn bà muốn hạnh phúc, đừng cưỡng cầu bất cứ điều gì. Người đi mình tiễn, người đến mình hoan hỉ, lòng không vương, tim không mỏi, hạnh phúc mới dễ dàng.

Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết - Ảnh 1
Người đi mình tiễn, người đến mình hoan hỉ, lòng không vương, tim không mỏi, hạnh phúc mới dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Lo lắng sầu bi là vô ích

Lo lắng không mua nổi chút may mắn hay khiến mọi điều dễ dàng hơn. Lòng càng nổi sóng, càng khó tìm đường đi. Thế nào cũng phải để tâm vững, lòng bền mà đối diện khó khăn. Người ta hơn nhau không phải là gặp chuyện gì, mà là ở tâm thế nào mà giải quyết vấn đề. Chuyện khó đến mấy cũng không vì ta âu lo mà dễ đi. Chuyện dễ thế nào cũng khó trót lọt khi ta sầu bi. Vấn để vẫn không thay đổi, ta chỉ có thể đổi thay cách đối mặt chúng. Vì vậy, thay vì lo lắng vô ích, hãy lạc quan tích cực hơn. So với việc khó lóc khổ sở thì lạc quan tích cực để giải quyết khó khăn vẫn tốt hơn rất nhiều. Khó khăn ở đời không xuất hiên để lấy nước mắt hay muộn phiền của ta, chúng phải xảy ra chỉ để ta trưởng thành hơn. Vì vậy, đừng sợ, nhé!

Cũng chỉ có một lần sống, đừng sống cuộc đời của người khác

Mỗi một cuộc đời khác nhau chính là vì không ai sống thay ai, không ai giống được ai. Ai sinh ra đều có một ý nghĩa khác nhau, duy nhất và độc nhất. Vì vậy bạn không cần phải sống như ai, hay sống thay ai cả, bạn chỉ cần là chính mình. Làm thứ mình thích, cố gắng vì điều mình muốn, thế là đủ. Cũng chỉ có một lần sống, đừng sống cuộc đời của người khác. Để ít ra lúc nhắm mắt xuôi tay sẽ không phải hối hận vì một cuộc đời hoang phí.

Không gì là mãi mãi

Đúng là nghe có vẻ phũ phàng nhưng thật sự chính là đời này không có gì là mãi mãi trường tồn. Thứ gì trên đời này cũng không đủ sức vững vàng với thời gian. Hôm nay nghĩa tình, thì ngày mai cũng có thể bội bạc. Hôm nay thương nhau thì ngày mai cũng có thể thành người lạ. Vật đổi sao dời, kẻ đến  người đi, sống chết cũng nào hay hết. Do đó, đừng tuyệt vọng, cuộc đời chính là như thế. Không có hạn định, nhưng chắc chắn có những phút giây đáng để sống. Đừng nghĩ mai sau thế nào, cứ sống trọn cho hiện tại. Ít ra sẽ sống đầy, ít ra sẽ không hối hận, thế đã là đủ.

Đàn bà sống mà cứ phớt lờ những điều này thì đừng trách sao cứ khóc lóc khổ đau mải miết - Ảnh 2
Đừng nghĩ mai sau thế nào, cứ sống trọn cho hiện tại. Ít ra sẽ sống đầy, ít ra sẽ không hối hận, thế đã là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Thiên hạ nghĩ gì, đừng để tâm

Thiên hạ bao nhiêu cái miệng, bao nhiêu nghĩ suy, làm sao vừa lòng được hết. Con người có hoàn hảo thế nào cũng không quản hết thị phi ở đời. Huống hồ, mình đau, họ cũng không đau hộ mình, mình vui, họ cũng không thể chia cùng, thế thì vốn không đáng để quan tâm. Nghe họ nói, rồi bỏ qua, bạn để tâm chính là tự hạ thấp chính mình. Giá trị, cách sống hay cả hạnh phúc của bản thân cũng chỉ có mình có thể nhận định đúng nhất. Không ai biết bạn từng trải qua điều gì, không ai biết hết bạn đã cố gắng ra sao vì họ họ không có quyền phán xét bạn.

Yêu thương chính mình

Phụ nữ dại chính là quên yêu thương bản thân mỗi ngày. Đừng mải miết nghĩ cho người khác nữa, quay lại nhìn mình trong gương đi. Thanh xuân có mấy bận đâu, mình thương lấy mình thì còn đợi bao giờ. Đừng đến khi nhìn lại tuổi trẻ đã không còn, tình yêu từng sâu đậm, tiền tài nhiều ra sao cũng không mua nổi tháng năm đã qua. Vì vậy, chăm chút vóc dáng, da dẻ cả tâm hồn và khối óc của mình. Khi bạn biết yêu thương chính mình, bạn cũng sẽ dần thấy cuộc sống dễ dàng và dễ chịu hơn.

Đàn bà có thể chọn lầm chồng, chứ đừng sống sai với mình và con

Đàn bà có thể chọn lầm chồng, chứ đừng sống sai với mình và con

Đời này, đàn bà không thể vì mình và con mà hạnh phúc chính là sai, sai triệt để. Phải nhớ, đàn bà lấy chồng, nếu không thể quá sung sướng thì cũng đừng quá khổ sở.

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