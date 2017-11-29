Người đàn bà dám sống vì mình…

Tâm sự gia đình 29/11/2017 06:30

Chị nói với tôi, đàn bà nếu không từng một mình bước qua bão giông thì cả đời vẫn nghĩ mình không thể sống thiếu đàn ông. Và đàn bà, sống chết thế nào cũng phải dám sống vì mình trước đã...

“Em biết không, với đàn bà, dám sống vì mình cũng là một thứ can đảm phải trả giá không rẻ”

Chị nói nhẹ tênh, như chưa từng trải qua đau thương và mất mát, như ngày hôm qua đều chỉ là mớ giấy vụn đã bỏ đi. Nếu nhìn chị bây giờ, vải vóc mượt mà, thong dong tự tại, mấy ai biết đời chị từng rã rời thế nào đâu…

Chị còn nhớ, khi chị biết ê a vài câu gọi ba mẹ thì ba chị đã không còn về nhà. Lúc đó, chị không hiểu lí do, chỉ nghe mẹ chị nói ba phải đi làm xa. Vài ngày ba chị về, ông không còn ôm ấp chị nữa, cũng không chơi cùng chị. Chị đứng nép bên cửa phòng ngủ, chỉ thấy ba chị bỏ đi sau tiếng sập cửa khó nghe, bóng lưng mẹ chị im lìm rồi run lên. Tháng năm sau đó, ba chị không còn trở về nữa. Đến khi chị vào đại học, suốt mười mấy năm dài chị mới gặp lại ba mình. Chị đứng im hồi lâu nhìn ông, lòng một chút nhớ thương cũng không có. Ông lại chỉ ôm lấy chị, nói với mẹ chị một câu “xin lỗi” thế là mẹ chị đã thứ tha hết thảy.

Chị không thể không giận, chị không muốn trở về nhà. Tháng năm mẹ chị một mình gồng gánh nuôi chị, ba chị đã ở đâu? Lúc chị như không có tiền đi học tiếp, ba chị đang làm gì? Vậy thì giờ đây ông lấy tư cách gì để trở về, mẹ chị sao có thể lại bao dung như chưa có gì? Tình không nổi, nghĩa không có, bao dung có đáng? Mẹ chị chỉ bảo, đàn bà thì phải sống vì chồng con. Mẹ chị bằng lòng đợi chồng về, mẹ chị sẵn sàng sống vì chị. Chị không cần, vốn không cần thứ hy sinh ngặt nghèo đầy đọa đó của mẹ mình. Chị giận thật nhưng lại không thể không thương mẹ, không thể không chấp nhận mong muốn đủ đầy gia đình của bà. Vậy là thôi.

Người đàn bà dám sống vì mình… - Ảnh 1
Chị không cần, vốn không cần thứ hy sinh ngặt nghèo đầy đọa đó của mẹ mình - Ảnh minh họa: Internet

Rồi chị có chồng, có con. Chồng chị hơn chị 6 tuổi, giỏi giang và có học thức. Ngày anh về ra mắt gia đình chị, ai cũng vừa lòng, ba chị còn khoe với hàng xóm không dứt. Vì công việc của anh ở quê đang tốt đẹp nên chị đành bỏ thành phố về cùng chồng. Khi đó chị cứ nghĩ, đàn bà muốn hạnh phúc thì phải đánh đổi. Thế là chị bỏ dở ước mơ tham vọng của mình lại, cứ thế mà về làm vợ anh.Cuộc sống vợ chồng chị 5 năm đầu suôn sẻ lắm, gia đình 3 người cứ yên bình bên nhau.

Đến năm thứ 7, chị biết chồng mình ngoại tình. Chị bình tĩnh đến lạ, không khóc, cũng không điên cuồng đánh ghen. Chị hỏi thẳng chồng, đi hay ở? Chồng chị ban đầu lời lẽ đủ đường bao biện, chị nghe rồi cũng không lưu tâm. Chị không nói tha thứ, cứ để yên mà hết lòng chăm nhà, dạy con. Đến lần thứ 2 chị thấy bao cao su lạ trong bóp của chồng thì chị viết đơn ly hôn. Chồng chị hoảng sợ thật sự, tìm đến ba mẹ chị năn nỉ. Ba chị một mực bắt chị về quê nói chuyện rõ ràng. Lúc đó ông nói với chị, chồng chị giỏi giang như vậy, một lần tha thứ thì tốn bao nhiêu? Khi đó chị rất muốn hỏi ông, thế một lần thứ tha của mẹ chị tốn bao nhiêu năm? Mẹ chị chỉ nước mắt ngắn nước mắt dài khuyên can chị, đàn bà bỏ chồng rồi thì đời như vứt đi. Chị chỉ nói với bà, chị không cam tâm, lá đơn ly hôn này nhất định phải gửi đi.

Nhà chồng nói chị máu lạnh, lòng dạ sắt đá, chồng đã quỳ gối cầu xin cũng không nể nang. Chị chỉ cười, đâu ra đạo lý cứ hối lỗi bao lần thì tội lỗi đều như bay hết. Và đâu ra đạo lý chồng ngoại tình là lẽ đương nhiên? Tháng năm tuổi thơ đã hằn nghĩ suy rắn rỏi đến tàn nhẫn nơi chị. Chị vẫn có thể sống đầy hy sinh như mẹ, nhưng sẽ không hy sinh vô nghĩa. Chị sẵn sàng tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng sẽ là duy nhất một lần. Chị thương chồng, nhưng tuyệt đối không đặt hết nơi chồng, vì vậy chị không cho phép mình ủy lụy. Chị không muốn để dục vọng của chồng ngốn hết thanh xuân của bản thân. Chị không thể sống như mẹ chị, chị muốn sống vì chính mình, dù có phải là đàn bà bỏ chồng.

Người đàn bà dám sống vì mình… - Ảnh 2
Chị không thể sống như mẹ chị, chị muốn sống vì chính mình, dù có phải là đàn bà bỏ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cái giá để đàn bà dám sống vì chính  mình vốn dĩ không hề rẻ. Chị một mực giành quyền nuôi con nhưng lại không đủ sức cho con cuộc sống đủ đầy như trước. Chị lại không thể về nhà, ba chị không chấp nhận, mà nhìn mẹ khóc chị cũng không chịu nổi. Chị tìm nhà trọ, cố gắng quay lại với sự nghiệp từng dở dang của mình. Không dễ dàng, khó tới mức chị chưa từng nghĩ tới. Có lúc chị kiệt sức tới mức nghĩ rằng hay là lại bỏ hết đi, lại quay lại chấp nhận chồng ngoại tình mà vì con mà sống tiếp. Nhưng bản ngã chị không cho phép, chị không thể phản bội chính mình lần nữa, vốn dĩ không thể sai lần hai trong đời.

Vậy mà cũng qua, 2 năm sau khi ly hôn, chị nói với tôi mọi thứ dần ổn định hơn. Rồi 5 năm sau đó, chị có một cửa hàng mỹ phẩm mang tên mình. Mẹ chị không còn khóc nhiều nữa, con chị cũng không đòi cha lần nào khác, ba chị cũng thôi không trách chị. Chỉ riêng có chồng chị, vẫn luôn muốn quay lại. Chị khinh, chị một mình lo đủ đầy cho con, chị cũng không còn cần đàn ông để dựa dẫm. Chị nói với tôi, đàn bà nếu không từng một mình bước qua bão giông thì cả đời vẫn nghĩ mình không thể sống thiếu đàn ông. Và đàn bà, sống chết thế nào cũng phải dám sống vì mình trước đã. Đừng vì chồng, cũng dứt khoát đừng chỉ vì con. Dù rằng cái giá để sống vì chính mình đắt thật, khó trả thật. Nhưng một khi bạn dám đánh đổi, bạn mới biết mình còn có thể hạnh phúc, bạn mới đủ sức đảm bảo hạnh phúc cho chính mình và con. Đừng trông mong vào ai khác thương xót cho bạn, bạn phải thương mình trước đã…

Đàn bà có thể chọn lầm chồng, chứ đừng sống sai với mình và con

Đàn bà có thể chọn lầm chồng, chứ đừng sống sai với mình và con

Đời này, đàn bà không thể vì mình và con mà hạnh phúc chính là sai, sai triệt để. Phải nhớ, đàn bà lấy chồng, nếu không thể quá sung sướng thì cũng đừng quá khổ sở.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà sống vì con đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 56 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới