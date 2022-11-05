Con trai gọi điện cho mẹ mếu máo: 'Chết rồi mẹ ơi, bồ con nó có bầu rồi', mẹ chồng bình thản: 'Mày cứ cho nó đẻ' rồi làm ngay hành động lạ

Tâm sự gia đình 05/11/2022 00:01

- Chết rồi mẹ ơi, bồ con nó có bầu rồi! – người mẹ như bà cũng sốc chứ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bà bình thản:

Bà từng vô cùng tự hào về cậu con trai quý tử của mình. Bất cứ khi nào cũng khoe con trai với làng xóm, láng giềng rằng con trai mình là một chàng trai tốt. Sau này đến khi con trai đưa bạn gái về ra mắt bà cũng hài lòng vô cùng. Bởi vì thấy may mắn khi con trai chọn được cô con gái thảo hiền.

Bất cứ lúc nào bà cũng cố gắng dành nhiều tình yêu thương cho con trai. Sau này ngay cả khi con trai đã cưới vợ rồi thì mẹ vẫn quan tâm con trai như bình thường. Lúc nào cũng vậy cả, quan tâm con trai và yêu thương cậu bé của mình. Kể cả đã có vợ nhưng với bà thì con trai vẫn chỉ là đứa con bé bỏng.

Con trai gọi điện cho mẹ mếu máo: 'Chết rồi mẹ ơi, bồ con nó có bầu rồi', mẹ chồng bình thản: 'Mày cứ cho nó đẻ' rồi làm ngay hành động lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con dâu bà hạ sinh một đứa cháu gái vô cùng dễ thương. Bà không ép buộc con dâu phải sinh cháu trai vì như thế sẽ gây áp lực cho con cái. Con cái, cháu chắt là lộc trời cho, trời cho sao thì bà cũng hưởng vậy.

Nhưng rồi mọi chuyện chuyển biến xấu đi khi 7 năm sau ngày kết hôn con trai bà ngoại tình. Dạy con không tốt, lúc nào người mẹ chồng ấy cũng tự trách bản thân mình như vậy. Thấy con dâu khóc hết nước mắt vì bị chồng phản bội mẹ chồng càng thương con dâu hơn. Bà quyết định sẽ tìm hiểu và kéo con trai trở về với gia đình.

Vậy mà cái ý định đó của bà thậm chí còn chưa kịp thực hiện thì cậu con trai quý tử đã làm luôn chuyện khó tin với ả bồ khiến cô ta có bầu. Sợ vợ phát hiện và người mẹ như bà hiểu rõ rằng con trai không muốn ly hôn vợ chút nào khi giọng cậu quý tử hoảng hốt mếu máo gọi điện cho mình:

- Chết rồi mẹ ơi, bồ con nó có bầu rồi! – người mẹ như bà cũng sốc chứ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bà bình thản:

- Mày cứ cho nó đẻ.

- Thật sao mẹ? Mẹ không trách con sao?

- Trách thì được gì đâu, giờ cứ chờ nó đẻ rồi tính tiếp đi.

- Con biết rồi ạ.

Con trai gọi điện cho mẹ mếu máo: 'Chết rồi mẹ ơi, bồ con nó có bầu rồi', mẹ chồng bình thản: 'Mày cứ cho nó đẻ' rồi làm ngay hành động lạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói thì là nói thế chứ chẳng có người mẹ nào chấp nhận được việc con cái mình ngoại tình nữa là nói gì đến vợ. Bà đành âm thầm theo dõi cô bồ của con trai để tìm hiểu tình địch của con dâu mình như thế nào.

Dày công theo dõi cả tháng liền cuối cùng bà cũng thu thập được chứng cứ rằng cô bồ của con trai còn có cặp kè với 1 người đàn ông khác giàu có hơn nhưng con trai bà không hề hay biết nên mới khăng khăng đó là con mình. Cô ta cũng muốn kiếm chác chút gì đó nên nói luôn là con của cả hai người đàn ông.

Mẹ chồng tìm đến tận nhà cô bồ nói mọi chuyện, ban đầu cô ta vẫn chối đây đẩy nói rằng đó là con của con trai bà. Nhưng sau một hồi bà đưa ra bằng chứng thì lập tức cô ta cúi đầu nhận đó không phải con của thằng Hoàng. Thấy thế cũng làm mừng bà đề nghị cô ta cắt đứt liên lạc với con trai bà và không bao giờ được liên lạc lại nữa nếu không sự thật sẽ bị phanh phui. Cô bồ của cậu con trai quỳ xuống xin giấu kín mọi chuyện.

Người mẹ ấy đi về nhìn thấy con trai mừng rỡ báo đó không phải con mình nên không phải có trách nhiệm gì với đứa con ấy cả. Bà cũng lấy làm mừng rỡ. Không biết cuộc sống sau này con trai và con dâu ra sao. Nhưng ít nhất thì hiện tại bà đã giữ lại được hạnh phúc của con trai. Mong rằng sau này con sẽ biết trân trọng gia đình mình đang có hơn.

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Tôi đã hoàn toàn suy sụp, không còn người chồng trong mơ, không còn gia đình hạnh phúc nữa, nếu mọi người biết được chuyện này, chắc chắn họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nói tôi đáng đời.

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