Con gái tôi luôn là học sinh gương mẫu nhưng đã bỏ nhà đi sau những lời thú nhận khiến tôi CHẾT LẶNG

Bà A có hai người con, một trai và một gái. Bà cho biết rằng: “Trong thời gian nuôi hai anh em, đứa con trai đầu lòng luôn gặp rất nhiều tai nạn, còn đứa con gái thứ hai và cũng là em út thì lúc nào cũng im lặng không nói gì.”

Cụ thể là vào ngày 2, một trang mạng xã hội trực tuyến đã đăng tải một bài viết với tiêu đề "Con gái tôi chuẩn bị lên lớp 12 và đang mang thai".

Tuy nhiên, không lâu sau, con gái bà A đã thú nhận những việc gây sốc khiến gia đình bàng hoàng. Bà A nói: "Con gái tôi nói rằng nó có con với bạn trai, người mà nó đã hẹn hò từ khi còn học lớp 10” và: “Con gái tôi nói rằng nó chưa đến bệnh viện nên không biết tuần thứ mấy, và nó đã kiểm tra bằng cách xét nghiệm cách đây một tháng”.

Theo bà A, đứa con gái là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không bao giờ buồn và làm nũng nhiều tới nỗi cả vợ chồng bà A cũng không biết là đứa con gái của mình đang đến tuổi dậy thì. Bà A bày tỏ lòng mình rằng:”Khi nhìn đứa con trai lớn tôi thấy có lỗi, nhưng khi tôi với chồng nhìn đứa con gái út đã nhận ra rằng nó là đứa trẻ con có vẻ không biết đau nhưng tôi vẫn thấy được nỗi đau ẩn sâu trong đôi mắt ấy”.

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Tiếp đó, bà A chia sẻ: "Tôi hoàn toàn không biết rằng con gái tôi đã có bạn trai trong thời gian qua. Tôi rất sốc khi không những không biết con gái tôi hẹn hò mà còn không nhận ra dù tụi nó đã hẹn hò hơn 2 năm kể từ năm lớp 10 rồi. Tin tức tồi tệ này khiến tôi muốn chết quách đi cho xong".

Bà A cảm thấy rất ngột ngạt, bà nói với con gái rằng: "Mẹ nghĩ rằng đây là tình huống không thể giải quyết mọi chuyện từ một phía, nên mẹ phải gặp cậu bé phía bên kia đã.” Tuy nhiên con gái tôi vừa khóc vừa nói: ‘Việc gia đình của bạn trai con rất phức tạp’. Cô con gái nói:”Mẹ của bạn trai con đã ra bỏ nhà đi khi anh ấy còn nhỏ, và anh ấy nói với con rằng anh ấy thậm chí không biết bố mình là người như thế nào".

Bà A vẫn tiếp nói rằng hãy gặp bạn trai của con trước, đứa con gái đã tỏ ra nhạy cảm và nói với tôi rằng: "Mẹ định nói gì khi gặp anh ấy. Vậy mẹ hãy nói với con trước đi.”

Bà A giận dữ nói: ”Mẹ nói rằng mẹ sẽ đưa con tới bệnh viện.” Nhưng tôi không ngờ là con gái tôi đã hét vào mặt tôi và nói rằng: ”Con không có ý định bỏ đứa bé đâu vì sợ làm như vậy con sẽ phải chia tay bạn trai.”

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Bà A cũng chia sẻ điều này với chồng, ngay lập tức người chồng đã chạy vào dựng cô con gái đang ngủ dậy và tát vào mặt cô con gái và nói rằng: "Con có tỉnh táo không đấy?". Cuối cùng, bà A nói rằng đứa con gái đã chạy trốn khỏi nhà và không liên lạc với gia đình trong ba ngày.

Bà A nói tiếp: "Con trai tôi nói rằng có lẽ con gái tôi đã bỏ khỏi nhà và đến chỗ bạn trai ở. Trên lập trường của tôi, một người mẹ những giọt nước mắt đau lòng của tôi rơi vì không thể nào hiểu được một đứa con gái chưa từng gây bất cứ một chuyện nào và chỉ là cô một cô gái ngoan hiền, lại dính vào một đứa con trai như vậy và mang thai".

Kết câu chuyện bà nói thêm rằng:”Tất cả những việc này phải làm sao để tốt lên bây giờ? Tôi cảm thấy bị phản bội bởi đứa con gái tôi đã nuôi nấng nó như vàng như ngọc.”

Cư dân mạng đọc câu chuyện này đã để lại những bình luận: “Để chồng ở nhà và đi tìm con gái, an ủi, dỗ dành rồi đưa cô con gái về nhà. Hãy đưa ra những lời khuyên thực tế và đưa cô ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt”. Một số người tỏ ra nghi ngờ và phẫn nộ nói rằng: "Đứa con gái không bình thường, đó là điều mà ai cũng biết chỉ có gia đình là không biết".