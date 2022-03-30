Lời nói GÂY SỐC của người vợ bị chồng bắt quả tang ngoại tình ngay tại nhà

Tâm sự gia đình 30/03/2022 09:05

Một người chồng vào nhà và chứng kiến cảnh ngoại tình của vợ. Người chồng lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà và báo tin ly hôn cho vợ. Trong tình huống này, một lời nói mà người vợ bất ngờ nói ra khiến người chồng không thốt nên lời.

Lời nói GÂY SỐC của người vợ bị chồng bắt quả tang ngoại tình ngay tại nhà - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Câu chuyện của anh A được một trang mạng xã hội đưa tin vào ngày 21.

Cụ thể là anh A, anh đang ở cuối độ tuổi 20 và đã kết hôn cùng với người vợ bằng tuổi mình được hơn một năm.

Lời nói GÂY SỐC của người vợ bị chồng bắt quả tang ngoại tình ngay tại nhà - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra vào ngày hôm trước. Ngày hôm đó, anh A đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ ngoại tình với một người đàn ông khác ngay tại nhà.

Ngay khi anh A nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, anh lập tức thu dọn đồ đạc và về nhà bố mẹ ruột.

Đến lúc này, người vợ đã nài nỉ để được gặp mặt anh A một lần và biện hộ rằng: "Làm sao anh có thể đưa ra lời ly hôn quyết liệt như vậy chỉ vì em ngoại tình có một lần thôi cơ chứ?"

Lời nói GÂY SỐC của người vợ bị chồng bắt quả tang ngoại tình ngay tại nhà - Ảnh 3

Ảnh minh họa

Nhưng anh A đã rất cương quyết. Anh nói rằng: “Đó giờ tôi chỉ nghe nói có những người không bao giờ ngoại tình, nhưng chưa bao giờ nghe có người chỉ ngoại tình một lần”. Anh hỏi ngược lại: "Nếu tôi bỏ qua cho cô thì lúc cô lại ngoại tình lần nữa thì làm sao tôi biết được đây?”

Anh ấy không biết liệu đây có phải là lần đầu tiên người vợ ngoại tình hay không và sau khi nói "Hãy ly hôn và gặp gỡ thật nhiều đàn ông vào nha" với người vợ, anh đã quay lưng bỏ đi.

Cư dân mạng khi nghe câu chuyện đã thốt lên rằng: "Thật sốc khi cặp đôi này dám ngoại tình ngay trong chính ngôi nhà mà vợ chồng đang chung sống".

Lời nói GÂY SỐC của người vợ bị chồng bắt quả tang ngoại tình ngay tại nhà - Ảnh 4

Ảnh minh họa

Cư dân mạng tức giận để lại những bình luận như "Phải đuổi vợ ra khỏi nhà chứ, tại sao bản thân anh lại phải ra khỏi nhà", "Tôi không biết tại sao lại bỏ qua cho tội ngoại tình".

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Từ khóa:   Tâm sự eva bí mật ngoại tình vợ ngoại tình

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