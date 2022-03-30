Cụ thể là anh A, anh đang ở cuối độ tuổi 20 và đã kết hôn cùng với người vợ bằng tuổi mình được hơn một năm.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra vào ngày hôm trước. Ngày hôm đó, anh A đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ ngoại tình với một người đàn ông khác ngay tại nhà.

Ngay khi anh A nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, anh lập tức thu dọn đồ đạc và về nhà bố mẹ ruột.

Đến lúc này, người vợ đã nài nỉ để được gặp mặt anh A một lần và biện hộ rằng: "Làm sao anh có thể đưa ra lời ly hôn quyết liệt như vậy chỉ vì em ngoại tình có một lần thôi cơ chứ?"

Ảnh minh họa

Nhưng anh A đã rất cương quyết. Anh nói rằng: “Đó giờ tôi chỉ nghe nói có những người không bao giờ ngoại tình, nhưng chưa bao giờ nghe có người chỉ ngoại tình một lần”. Anh hỏi ngược lại: "Nếu tôi bỏ qua cho cô thì lúc cô lại ngoại tình lần nữa thì làm sao tôi biết được đây?”

Anh ấy không biết liệu đây có phải là lần đầu tiên người vợ ngoại tình hay không và sau khi nói "Hãy ly hôn và gặp gỡ thật nhiều đàn ông vào nha" với người vợ, anh đã quay lưng bỏ đi.

Cư dân mạng khi nghe câu chuyện đã thốt lên rằng: "Thật sốc khi cặp đôi này dám ngoại tình ngay trong chính ngôi nhà mà vợ chồng đang chung sống".

Ảnh minh họa

Cư dân mạng tức giận để lại những bình luận như "Phải đuổi vợ ra khỏi nhà chứ, tại sao bản thân anh lại phải ra khỏi nhà", "Tôi không biết tại sao lại bỏ qua cho tội ngoại tình".