5 năm sau khi vợ tôi qua đời tôi mới biết được sự thật GÂY SỐC về con gái tôi

Tâm sự gia đình 01/04/2022 19:16

Một người đàn ông mất vợ trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây 5 năm, đã phát hiện ra rằng con gái mình không phải là con ruột.

5 năm sau khi vợ tôi qua đời tôi mới biết được sự thật GÂY SỐC về con gái tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Người đàn ông oan ức nói rằng anh ta sốc nặng khi biết được rằng đứa con mà anh ta nâng niu là con của người khác.

Cụ thể vào ngày 27 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến ‘Tiin’ đã đăng tải câu chuyện về một người đàn ông phát hiện ra con gái mình không phải là con ruột.

Người đàn ông đến từ Đài Loan A đã biết được sự thật rằng con gái mình không phải là con ruột của mình sau 5 năm vợ anh qua đời do tai nạn giao thông.

5 năm sau khi vợ tôi qua đời tôi mới biết được sự thật GÂY SỐC về con gái tôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Câu chuyện diễn ra như thế này. Anh A cùng con gái đã được kiểm tra sức khỏe với toàn bộ nhân viên tại công ty.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả gia đình anh đều khỏe mạnh, nhưng anh A đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Nhóm máu của bản thân anh A là nhóm máu O và nhóm máu của người vợ đã khuất là nhóm máu B, nhưng nhóm máu của người con gái lại là nhóm máu A.

Kết quả kiểm tra để xác nhận con ruột cho thấy anh A và con gái hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.

5 năm sau khi vợ tôi qua đời tôi mới biết được sự thật GÂY SỐC về con gái tôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Anh A thú nhận: “Tôi rất đau khổ và suy sụp” anh nói thêm: “Thật là sốc khi biết đứa trẻ mà tôi đã vất vả nuôi nấng lại là con của người khác”.

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện vừa an ủi nỗi đau của người đàn ông vừa khuyên rằng “Con gái là con gái của anh”.

Vì người vợ đã mất rồi nên quan trọng nhất là để nó luôn bí mật và tha thứ thay vì đào bới "sự thật" về việc này.

Thật khó để đoán được vết thương mà anh A phải chịu đựng nó lớn tới mức nào, nhưng tôi nghĩ rằng nếu anh A nghĩ đứa con gái của mình là con gái được sinh ra từ tình thương sẽ mang lại cho anh nhiều tiếng cười hơn là sự thất vọng.

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