Có nên lấy chồng bị yếu sinh lý, các chị em nên suy xét kỹ

Trong đời sống hôn nhân, tình dục là yếu tốt rất quan trọng giúp gắn kết 2 vợ chồng và giữ vững hạnh phúc. Vì thế, có nên lấy chồng bị yếu sinh lý hay không, chị em cần suy xét thật kỹ.

Phụ nữ thường sống thiên về tình cảm rất nhiều. Vì thế khi gần gũi chồng mà chồng bị yếu sinh lý, không có hứng thú cũng sẽ khiến cho người vợ buồn, lâu dần dẫn đến trầm cảm. Trong “chuyện ấy” đàn ông mà quá hững hờ thì cuộc sống gia đình sẽ có vấn đề. Hơn nữa, hôn nhân có hạnh phúc được hay không thì chuyện hòa hợp trong quan hệ vợ chồng đóng vai trò then chốt, nếu một trong hai người tâm sinh lý bất thường, sẽ làm cuộc sống gia đình không hạnh phúc, bất hạnh. Có nên lấy chồng yếu sinh lý hay không các chị em cần suy nghĩ thật kỹ Phụ nữ cần chồng ở bên để âu yếm, vỗ về chứ đâu phải là nằm cạnh một khúc gỗ không có phản ứng vì bị yếu sinh lý. Có thể bạn không thuộc tình trạng tha thiết chuyện ấy quá mức nhưng mà vợ chồng sống với nhau thì cũng cần phải có chuyện gối chăn mới bền chặt được. Đặc biệt, khi còn trẻ mà “chuyện ấy” rất ít hoặc không có sẽ làm cho tâm hồn của người phụ nữ khô héo.

Lấy chồng nghèo đã khổ, lấy chồng yếu sinh lý còn khổ và rầu lòng hơn gấp vạn lần. Bởi nghèo thì người ta vẫn tối lửa tắt đèn có nhau, vợ chồng âu yếm mặn nồng. Nhưng lấy chồng yếu sinh lý nằm cùng chồng mà chẳng được hưởng hạnh phúc của sự ái ân thì sẽ rất đau khổ. Tình dục đóng vai trò quan trọng trong đời sống vợ chồng Trong đời sống vợ chồng, nếu may mắn tìm được một nửa phù hợp với mình, thì cuộc sống sẽ bình lặng và êm ả hơn, mặc dù đôi khi cũng có sóng gió. Nhưng mà vì có sự kết nối trong “chuyện ấy” nên họ dễ thông cảm và thấu hiểu nhau, biết ngồi lại và cùng nhau đưa ra cách giải quyết hợp lí. Còn không hợp nhau về chuyện ấy sẽ có nhiều sóng gió ập đến, gia đình khó mà hạnh phúc vì không tìm được tiếng nói chung.

Do đó, trước khi lấy nhau, bạn đã biết người yêu của mình bị yếu sinh lý thì hãy chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình, hãy cởi mở hơn trong chuyện ấy. Bởi cởi mở trong vấn đề quan hệ tình dục là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề, giúp đôi bạn có thể giữ gìn hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn cần đề cập đến vấn đề một cách tế nhị, tránh làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của anh ấy. Nếu sau khi chia sẻ mà người đàn ông có phản ứng gay gắt về vấn đề sinh lý của bản thân, luôn tự ái và không cố gắng chữa trị thì bạn nên xác định “buông”. Còn anh ấy đã cố gắng chữa trị, nhưng không cải thiện, thì bạn cũng nên suy xét cho kỹ. Bởi đây có thể là mầm mống sau này, là cái cớ khiến cho bạn ngoại tình. Vậy thì cuối cùng hôn nhân cũng tan vỡ, đã như vậy thì bạn không nên lấy chồng bị yếu sinh lý làm gì. Nếu bạn chấp nhận được chuyện chồng yếu sinh lý thì có thể tiến đến hôn nhân Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng vợ chồng thương nhau là trên hết, chuyện đó có thiếu thốn cũng không quan trọng. Đây là suy nghĩ sai lầm, hôn nhân mà không có tình dục, khác gì hôn nhân bị chết “yểu”, mối quan hệ vợ chồng sẽ chuyển sang tình bạn. Lâu dần hai người sẽ mất đi cảm xúc với nhau, lạnh nhạt, sống như hai người xa lạ trong cùng một ngôi nhà. Vì thế, trước khi quyết định có nên lấy chồng yếu sinh lý hay không bạn nên xem xét lại nhu cầu sinh lý của mình, để tìm được sự đồng cảm trong hôn nhân. Sau đó, hãy suy ngẫm lại những thứ mình cần ở anh ấy đã đủ chưa hay vẫn chưa “đủ” như mình đang khát khao. Nếu bạn đã lường trước tất cả sự việc mà vẫn vui vẻ chấp nhận thì có thể đi tiếp. Nhưng nếu nhu cầu tình dục thật sự không thể thiếu trong đời sống của bạn thì nên cân nhắc lại về cuộc hôn nhân này.

Kinh nghiệm khi yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn Yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn đâu có gì là lạ, bởi tình yêu đâu phân biệt tuổi tác hay đúng sai. Khi “chàng phi công trẻ” chín chắn, bản lĩnh và có cách suy nghĩ cực kì nghiêm túc thì bạn hãy mạnh rạn tự tin vượt qua mọi khó khăn để yêu anh ấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-nen-lay-chong-bi-yeu-sinh-ly-cac-chi-em-nen-suy-xet-ky-295247.html